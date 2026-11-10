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Πριν από λίγες ημέρες, η Goldman Sachs Group Inc. ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων εταίρων της, επισημαίνοντας ότι το 28% εξ αυτών είχαν ξεκινήσει την επαγγελματική τους πορεία στην εταιρεία ως ασκούμενοι, ενώ η εξέλιξή τους έως την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης χρειάστηκε κατά μέσο όρο 17 χρόνια. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν υπήρξε καμία αναφορά στον αριθμό των γυναικών που περιλαμβάνονται στη νέα ομάδα εταίρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φετινής λίστας, λιγότερο από το 20% των νέων εταίρων είναι γυναίκες. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2014.

Είναι η πρώτη φορά που η Goldman Sachs παραλείπει να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο στοιχείο από τότε που ο Ντέιβιντ Σόλομον ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, στα τέλη του 2018. Τότε, είχε δεσμευτεί να ενισχύσει την παρουσία των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι γυναίκες αποτελούσαν το 26% των νέων εταίρων. Τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε πρόοδος, ωστόσο το ποσοστό τους δεν ξεπέρασε ποτέ το 30%.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Σόλομον είχε δηλώσει ότι η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε θέσεις ευθύνης θα αποτελούσε βασικό στοιχείο της παρακαταθήκης που θα άφηνε στην εταιρεία. Είχε, μάλιστα, αναγνωρίσει ότι η Goldman Sachs είχε καθυστερήσει σημαντικά στην προσπάθεια περιορισμού των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα. Όπως είχε εξηγήσει, ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας ταλαντούχων στελεχών, η οποία θα εξασφάλιζε ότι περισσότερες γυναίκες θα είχαν τη δυνατότητα να αναλάβουν ανώτερες διοικητικές θέσεις.

«Πιστεύω ότι η πρόοδος που θα σημειώσουμε σε αυτόν τον τομέα θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο της θητείας μου ως διευθύνοντος συμβούλου», είχε δηλώσει το 2019 στο Κογκρέσο, αναφερόμενος στις ευρύτερες πρωτοβουλίες της εταιρείας για την ενίσχυση της ισότητας και της εκπροσώπησης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις αρχές του προηγούμενου έτους, όταν ανακοίνωσε την τοποθέτηση μιας ομάδας ανώτερων στελεχών σε σημαντικές θέσεις της επενδυτικής της τράπεζας. Από τα 12 στελέχη που προήχθησαν, μόλις μία ήταν γυναίκα.

Παράλληλα, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα εσωτερικά στοιχεία της εταιρείας και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, τα τελευταία χρόνια «οι άνδρες αποχωρούν ή συνταξιοδοτούνται από τη Goldman Sachs με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις γυναίκες». Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των περίπου 500 εταίρων της εταιρείας έχει αυξηθεί.

Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων προαγωγών, οι γυναίκες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% του συνόλου των εταίρων, καταγράφοντας αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις αρχές του 2017, σύμφωνα με το Bloomberg.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Τόνι Φράτο, δήλωσε ότι η Goldman Sachs έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να επιδιώκει την ισότιμη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των στελεχών της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, ώστε όλα τα ταλαντούχα στελέχη μας να μπορούν να εξελιχθούν και να διακριθούν στις υψηλότερες βαθμίδες της εταιρείας. Από τότε που ο Σόλομον ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των εταίρων έχει αυξηθεί κατά 30%. Με τη νέα ομάδα προαγωγών, τόσο το ποσοστό, όσο και ο συνολικός αριθμός των γυναικών εταίρων αναμένεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα».

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, πολλά ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που στο παρελθόν υποστήριζαν ενεργά πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της πολυμορφίας στους χώρους εργασίας, εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικά και αποφεύγουν να τοποθετούνται δημόσια για το ζήτημα.

Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν ασκήσει έντονη κριτική στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρησιμοποιώντας τον όρο «DEI» (Πολυμορφία, Ισότητα και Συμπερίληψη). Με τη στάση της κυβέρνησης, ο όρος αυτός, που αρχικά χρησιμοποιούνταν από τις επιχειρήσεις για να περιγράψει προγράμματα προσέλκυσης υποψηφίων από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και ανάδειξης ταλέντων που συχνά δεν είχαν την κατάλληλη αναγνώριση, έχει αποκτήσει αρνητική σημασία. Πλέον, χρησιμοποιείται συχνά με επικριτική διάθεση, με το επιχείρημα ότι τέτοιες πρακτικές έρχονται σε αντίθεση με την αξιοκρατία.

Υπό την ηγεσία του Σόλομον, η Goldman Sachs είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης της γυναικείας εκπροσώπησης στις ανώτατες διοικητικές θέσεις των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η επενδυτική τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι δεν θα αναλάμβανε την εισαγωγή εταιρειών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης, εάν τα διοικητικά τους συμβούλια δεν περιλάμβαναν τουλάχιστον δύο μέλη από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, εκ των οποίων το ένα θα έπρεπε να είναι γυναίκα. Ωστόσο, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το 2025, η Goldman Sachs εγκατέλειψε τη συγκεκριμένη πολιτική. Εκπρόσωπος της εταιρείας είχε δηλώσει τότε ότι η συγκεκριμένη αρχή εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη διοίκηση, ωστόσο το νομικό πλαίσιο είχε πλέον αλλάξει.

Λίγους μήνες αργότερα, η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι οι γυναίκες αποτελούσαν το 27% των στελεχών που προήχθησαν στη βαθμίδα του ανώτερου διευθυντικού στελέχους. Πρόκειται για τη βαθμίδα ακριβώς κάτω από εκείνη των ανώτατων διοικητικών στελεχών της εταιρείας. Ωστόσο, τα στοιχεία για τις φετινές προαγωγές δείχνουν ότι η παρουσία των γυναικών είναι ακόμη πιο περιορισμένη στις υψηλότερες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας.

Όταν εκπρόσωποι της Goldman Sachs ρωτήθηκαν για τους λόγους που οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να μη δημοσιοποιήσει το ποσοστό των γυναικών στις φετινές προαγωγές σε εταίρους, ένα στέλεχος, το οποίο ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επανέλαβε ότι «το νομικό περιβάλλον έχει πλέον αλλάξει».