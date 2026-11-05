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Σε συζητήσεις με επενδυτές της Wall Street για την πώληση τμημάτων της χρηματοδοτικής συμφωνίας ύψους περίπου 40 δισ. δολαρίων της SpaceX βρίσκονται η Goldman Sachs και η Apollo Global Management, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Bloomberg.

Η κίνηση αφορά τη χρηματοδότηση της αγοράς προηγμένων επεξεργαστών για την τεχνητή νοημοσύνη και πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας για τον κλάδο, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, οι δύο όμιλοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με υποψήφιους αγοραστές για τη διάθεση τμημάτων του χρηματοδοτικού πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρέους.

Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε ο δανεισμός να μην εμφανίζεται στον ισολογισμό της SpaceX και αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επενδυτές καλούνται να αγοράσουν συμμετοχές αξίας έως και 500 εκατ. δολαρίων, πριν ακόμη ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία κοινοπρακτικής διάθεσης του χρέους, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει σύντομα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών.

Εκπρόσωποι της Goldman Sachs και της Apollo αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ εκπρόσωπος της SpaceX δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

Οι ανησυχίες για την AI και η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών

Η εταιρεία του Έλον Μασκ, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των πυραύλων, των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε τη συμφωνία χρηματοδότησης τον Οκτώβριο, με τους επενδυτές να δεσμεύονται στο πακέτο πριν από την οριστικοποίηση της τιμολόγησής του.

Η εξέλιξη αυτή άφησε τους δανειστές εκτεθειμένους στους κινδύνους της αγοράς, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να περιορίζουν την έκθεσή τους στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αμφισβητώντας κατά πόσο τα μελλοντικά έσοδα μπορούν να δικαιολογήσουν τις τεράστιες επενδυτικές δαπάνες.

Η αλλαγή κλίματος έχει επηρεάσει και ανταγωνιστές της SpaceX στον τομέα των παρόχων υπολογιστικών υποδομών cloud, όπως η CoreWeave, απέναντι στην οποία οι δανειστές έχουν υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, με την εκλογική τους επιτυχία να αποδίδεται στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το αυξημένο κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Τα κέντρα δεδομένων βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα στο Τέξας, το οποίο πέρασε στον έλεγχο των Δημοκρατικών λίγους μήνες μετά το πάγωμα των εγκρίσεων για νέα έργα.

Η αιφνίδια μεταβολή του πολιτικού σκηνικού προκάλεσε έντονη αντίδραση στις αγορές, οδηγώντας σε πτώση τις μετοχές τόσο της SpaceX όσο και της Tesla.

Τα κέντρα δεδομένων της SpaceX βρίσκονται στο Μέμφις του Τενεσί, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει επιπλέον εγκαταστάσεις στο Μισισίπι.

Πώς λειτουργεί η συμφωνία των 40 δισ. δολαρίων

Η χρηματοδοτική συμφωνία, που αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Έλον Μασκ, βασίζεται σε μια ειδική εταιρική δομή.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV), το οποίο διαχειρίζεται η υποστηριζόμενη από την Apollo Atlas SP, θα αγοράσει επεξεργαστές της Nvidia και θα εκδώσει το χρέος που θα διακρατούν οι δανειστές.

Η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει στη SpaceX να προστατεύσει την εταιρική πιστοληπτική της αξιολόγηση, καθώς η χρηματοδότηση παραμένει εκτός του ισολογισμού της.

Η SpaceX θα μισθώνει τους επεξεργαστές μέσω πενταετούς συμφωνίας, σύμφωνα με παρουσίαση που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογικές εταιρείες, δεν παρέχει εγγύηση υπολειμματικής αξίας του εξοπλισμού ή άλλες δεσμεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

«Η υποχρέωση της SpaceX να καταβάλλει το μίσθωμα είναι απόλυτη», αναφέρεται στην παρουσίαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η SpaceX δεν μπορεί να επικαλεστεί ρήτρες ανωτέρας βίας για να αναστείλει τις πληρωμές της.

Η πρόβλεψη αυτή διαφοροποιεί τη συμφωνία από αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως εκείνη της Oracle, για την οποία το Bloomberg είχε προηγουμένως αναφέρει ότι επικαλέστηκε λόγους ανωτέρας βίας προκειμένου να αναβάλει υποχρεώσεις που σχετίζονται με κέντρα δεδομένων.

«Το μίσθωμα οφείλεται ανεξάρτητα από την κατάσταση του εξοπλισμού, τυχόν ζημίες ή γεγονότα ανωτέρας βίας, παρέχοντας στους επενδυτές άμεση έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο της SpaceX», αναφέρεται στο έγγραφο.

Δάνειο 8,3 δισ. και ομόλογα – Ο ρόλος της Pimco

Το χρηματοδοτικό πακέτο έχει διαρθρωθεί σε διαφορετικές κατηγορίες χρέους.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξασφαλισμένο δάνειο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 8,3 δισ. δολαρίων, το οποίο θα διατεθεί κοινοπρακτικά σε τράπεζες, καθώς και περισσότερες σειρές ομολόγων που θα πωληθούν σε εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η Goldman Sachs είχε τον ηγετικό ρόλο στο σκέλος των δανείων, ενώ η Apollo αποτέλεσε βασικό επενδυτή στα ομόλογα.

Στη συμφωνία συμμετείχε επίσης η Pacific Investment Management Company (Pimco).

Το πακέτο χρέους, σε συνδυασμό με προκαταβολή μισθωμάτων ύψους 7 δισ. δολαρίων, θα χρηματοδοτήσει την αγορά εξοπλισμού μονάδων επεξεργασίας γραφικών συνολικής αξίας περίπου 47,3 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται κυρίως για τους νεότερους επεξεργαστές Rubin της Nvidia, οι οποίοι, σύμφωνα με τα έγγραφα της συμφωνίας, αναμένεται να παραδοθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.