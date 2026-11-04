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Την καλύτερη συνεδρίαση εδώ και 18 μήνες κατέγραψε η Wall Street την Τετάρτη, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές αναζωπύρωσε την επενδυτική διάθεση. Εξάλλου, η αντίδραση των ψηφοφόρων στην ακρίβεια και τον πόλεμο με το Ιράν οδήγησε σε θεαματική των πετρελαϊκών τιμών κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι δημιουργώντας έτσι ελπίδες για πιθανή αλλαγή πορείας στο ζήτημα του Ιράν.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones παρουσίασε ένα θεαματικό ράλι 1.569 μονάδων ή 3,03% ανακτώντας το όριο των 53.000 μονάδων, στις 53.356. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,58% στις 7.688 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 1,44% στις 25.735 μονάδες, κατορθώνοντας να αντισταθμίσει τις αρνητικές πιέσεις σε αρκετές μετοχές AI και data centers.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούσαν σε όλο το φάσμα και το δολάριο κατέγραφε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο μηνών. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,894% και του 30ετούς στο 5,285%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση στην αγορά ενέργειας, με το Brent συμβολαίων Ιανουαρίου να υποχωρεί κατά σχεδόν 9% στα 94,62 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να χάνει 8,3% στα 88,12 δολάρια το βαρέλι. Συνολικά μέσα στην εβδομάδα οι προθεσμιακές τιμές του μαύρου χρυσού έπεσαν πάνω από 14%.

H κάλπη των ενδιάμεσων εκλογών έφερε ριζική αλλαγή του πολιτικού τοπίου δεδομένης της απρόσμενα σαρωτικής επικράτησης των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Αν και οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τις συνέπειες από τις πιθανές αναταράξεις στις σχέσεις Κογκρέσου και Λευκού Οίκου, όπως και για αρκετά σημεία της ατζέντας των Δημοκρατικών κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη φορολογική πολιτική, για την ώρα επικεντρώθηκαν στο καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης ούτε καν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πραγματικά, δεδομένου πως η αγορά ανησυχούσε για το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος, το γεγονός ότι ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος το αναγνώρισε και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς η ανακούφιση της ήταν έκδηλη.

Εξάλλου, η συνύπαρξη ενός Ρεπουμπλικανού Προέδρου με ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα περαιτέρω δημοσιονομικής επέκτασης, μειώνοντας έτσι τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τις μετοχές.

«Το πολιτικό αδιέξοδο είναι θετικό», τόνισε ο Τζέισον Πράιντ της Glenmede, εξηγώντας ότι οι αγορές έχουν ιστορικά εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις όταν κανένα κόμμα δεν διαθέτει τη δυνατότητα να προωθεί νομοθετικές παρεμβάσεις στηριζόμενο αποκλειστικά στις δικές του ψήφους. Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον που ευνοεί συμβιβασμούς έχει γενικά λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις χρηματιστηριακές αγορές.

Πάντως, όπως φάνηκε και από την αντίδραση των μετοχών της AI, η αγορά δεν παραγνωρίζει πιθανές επιπλοκές στην ανάπτυξη νέων data centers σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες.

Το 56% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι η AI και τα data centers επηρέασαν σημαντικά την εκλογική του επιλογή, σύμφωνα με exit poll του NBC News, ενώ δεκάδες κοινότητες ψήφισαν υπέρ περιορισμών στις νέες εγκαταστάσεις. Η αρνητική αντίδραση των πολιτών για τα κέντρα δεδομένων στάθηκε πολύτιμο όπλο για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά.

Δεν είναι τυχαίο ότι κόντρα στο σημερινό εντυπωσιακό ράλι, οι μετοχές των διαχειριστών data centers και των επιχειρήσεων που παρέχουν υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές AI υποχώρησαν σημαντικά. Ανάμεσα τους η CoreWeave που έχασε πάνω από 10%, η IREN που έπεσε 11% και η Nebius που υποχώρησε 7%, όπως επίσης οι Applied Digital, TeraWulf και Core Scientific.

Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι της UBS Global Wealth Management, οι πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα στις μετοχές που συνδέονται με την AI, ωστόσο η υποκείμενη ζήτηση παραμένει ισχυρή. Η ίδια επισήμανε, εξάλλου, ότι η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον τεχνολογικό κλάδο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ανακοπεί ο επενδυτικός κύκλος.

Αναλόγως κατά τον Τζάστιν Μπιούελ, επικεφαλής επενδύσεων της Continuity Group, οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή χρονική στιγμή για να βοηθήσουν τη χρηματιστηριακή αγορά να ξεπεράσει την πρόσφατη μεταβλητότητα που προκάλεσε η AI και να εισέλθει έτσι με ανανεωμένη δυναμική στην παραδοσιακά ισχυρή εποχική περίοδο του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η ύπαρξη κυβέρνησης με διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό από την πλειοψηφία του Κογκρέσου θεωρείται ευνοϊκή για τις αγορές, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο αιφνιδιαστικών αλλαγών πολιτικής. «Παρότι ένα μπλε κύμα μπορεί να προκαλέσει μεταβλητότητα σε κλάδους όπως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, λόγω της αυξανόμενης κοινωνικής αντίδρασης στην κατασκευή data centers, πιστεύουμε ότι οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές χαιρετίζουν τη μείωση της αβεβαιότητας», σημείωσε.

Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τον κλάδο των data centers, υπό πίεση βρέθηκε η αμυντική βιομηχανία καθώς οι επενδυτές θεωρούν πιθανό οι Δημοκρατικοί να επιχειρήσουν να περιορίσουν τα σχέδια του Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Έτσι, οι μετοχές των RTX, Northrop Grumman και Lockheed Martin βρέθηκαν στις χαμένες της ημέρας.

Πτώση άνω του 3% και για τον δείκτη Philadelphia Semiconductor, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εταιρείες μικροτσίπ που συνδέονται άμεσα με το AI trade.

Αντιθέτως, οι παραδοσιακές Big Tech οδήγησαν το ανοδικό ρεύμα με τη Meta Platforms, να ξεχωρίζει, καθώς συγκέντρωσε προσφορές-ρεκόρ ύψους 53 δισ. ευρώ από την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, που είχε σαν στόχο να της διασφαλίσει 9 δις. ευρώ για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης της.

Αξιοσημείωτη και η πορεία της Apple, η οποία με άλμα άνω του 5% άγγιξε νέο υψηλό στα 354,33 δολάρια, ωθώντας την κεφαλαιοποίηση της πάνω από τα 5,12 τρισ. δολάρια.

Εξαίρεση από τις Υπέροχες Επτά αποτέλεσε η Tesla, καθώς τα «χαρτιά» του Μασκ πλήρωσαν βαρύ τίμημα για τη διασύνδεση του μεγιστάνα με τους Ρεπουμπλικανούς, κυρίως στο Τέξας. Οι μετοχές της Tesla και της SpaceX έχασαν σημαντικό έδαφος με αποτέλεσμα να εξανεμιστούν περισσότερα από 120 δισ. δολάρια από τη συνδυασμένη χρηματιστηριακή τους αξία!

Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις εταιρείες ηλιακής ενέργειας και άλλες επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας, καθώς η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αυξάνει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη ομοσπονδιακή στήριξη του κλάδου. Ανάμεσα τους οι Enphase Energy και First Solar, αντανακλώντας την αισιοδοξία ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κατάργηση ή τον περιορισμό υφιστάμενων κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πέρα από τον κλάδο της καθαρής ενέργειας, μεγάλα κέρδη αποκόμισαν οι κλάδοι της υγείας, των καταναλωτικών αγαθών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ευνοϊκότερες συνθήκες μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών.