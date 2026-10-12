Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αναλυτές της Goldman Sachs υιοθετούν πλέον θετική στάση απέναντι στις παγκόσμιες μετοχές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντας ότι η ισχυρή εταιρική κερδοφορία θα προσφέρει νέα ώθηση στις αγορές, οι οποίες ήδη διαπραγματεύονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.

Όπως επισημαίνει σε σημείωμά της η ομάδα αναλυτών υπό τον Κρίστιαν Μίλερ-Γκλίσμαν, οι αποτιμήσεις των μετοχών έχουν γίνει λιγότερο απαιτητικές, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων ανέκοψε το χρηματιστηριακό ράλι. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ευνοϊκές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Goldman Sachs αναβάθμισε τη σύστασή της για τις μετοχές σε ορίζοντα τριμήνου σε «overweight» (υπερεπενδεδυμένη θέση), από «neutral» (ουδέτερη θέση), ευθυγραμμίζοντάς την με τη θετική στάση που ήδη διατηρεί για χρονικό ορίζοντα 12 μηνών.

«Η αύξηση των εταιρικών κερδών εξακολουθεί να στηρίζει τις μετοχές, ενώ η πρόσφατη υποχώρηση των αποτιμήσεων έχει βελτιώσει τη σχέση δυνητικού οφέλους και κινδύνου ενόψει της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου», ανέφερε ο Μίλερ-Γκλίσμαν.

Η χρηματιστηριακή αγορά εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι εταιρείες του S&P 500 θα εμφανίσουν αύξηση κερδών κατά 25% στο τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν, μάλιστα, ότι τα εταιρικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και αυτές τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες.

Ανάλογη μεταστροφή προς πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις έχει καταγραφεί πρόσφατα και σε άλλους μεγάλους οίκους της Wall Street, μεταξύ των οποίων η Bank of America και η Barclays, οι οποίοι επικαλούνται, μεταξύ άλλων, τις ισχυρές προοπτικές της εταιρικής κερδοφορίας για να δικαιολογήσουν τη θετικότερη στάση τους απέναντι στις αμερικανικές μετοχές.

Σε επίπεδο επενδυτικής στρατηγικής, η Goldman Sachs προκρίνει μια προσέγγιση τύπου «barbell», η οποία συνδυάζει μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών διεθνώς με επιλεγμένους τίτλους που παρουσιάζουν ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων και λειτουργούν ως υποκατάστατα ομολόγων (bond proxies).

Οι τελευταίοι έχουν υποστεί σημαντική υποχώρηση αποτιμήσεων από το καλοκαίρι, γεγονός που, σύμφωνα με τους αναλυτές, δημιουργεί επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο αμερικανικός οίκος διατηρεί αυξημένη επενδυτική έκθεση στην Ασία και στις ΗΠΑ, ενώ εξακολουθεί να προτείνει μειωμένη έκθεση στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Παρά τη βελτίωση των προοπτικών, οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και οι αυξημένες τιμές της ενέργειας παραμένουν οι σημαντικότεροι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τις χρηματιστηριακές αγορές.

Επιπλέον, οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ενδέχεται να ενισχύσουν τη μεταβλητότητα, δημιουργώντας πρόσθετη αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

Η Goldman Sachs εμφανίζεται επίσης πιο θετική απέναντι στις προοπτικές των ομολόγων σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Οι αναλυτές διατηρούν ουδέτερη στάση για τα ομόλογα σε ορίζοντα τριμήνου, αλλά αναβαθμίζουν τη σύστασή τους σε «overweight» για τους επόμενους 12 μήνες.

Όπως εξηγούν, οι τοποθετήσεις σε ομόλογα γίνονται ολοένα πιο ελκυστικές για επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις βελτιώνουν τις προοπτικές τους.

«Πιστεύουμε ότι τα ομόλογα θα πρέπει σταδιακά να μετατραπούν από παράγοντα επιβάρυνσης των χαρτοφυλακίων σε μέσο αντιστάθμισης κινδύνου», καταλήγουν οι αναλυτές της Goldman Sachs.

Διαβάστε ακόμη

Λιγοστεύουν κι άλλο τα διαθέσιμα σπίτια για ενοίκιο στην Αθήνα: Από 10% έως 26,9% μείωση μέσα σε ένα χρόνο (πίνακες)

Ι.Χ. σε ακινησία: Το παρκάρισμα που φέρνει πρόστιμο ακόμη και χωρίς οδήγηση

Πώς μια ανάρτηση στο Facebook αναβίωσε τα φουτουριστικά σπίτια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ