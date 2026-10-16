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Χωρίς να δώσει νέα επιχειρήματα σε όσους προεξοφλούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, αλλά και χωρίς να δεσμευτεί για τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), εμφανίστηκε την Παρασκευή ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, από την Μπανγκόκ, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Γουόρς απέφυγε να παρουσιάσει νέες εκτιμήσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ή να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη νομισματική πολιτική.

Περιορίστηκε στην επανάληψη της δέσμευσης της Fed για σταθερότητα των τιμών, υπενθυμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα προχώρησε ήδη σε αυστηροποίηση της πολιτικής της τον προηγούμενο μήνα.

«Καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών και πριν από περίπου έναν μήνα αποσύραμε ένα μέρος της νομισματικής χαλάρωσης», δήλωσε.

«Δεν προδικάζω τις συνεδριάσεις. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να λέω σήμερα τι ενδέχεται να κάνω στις συνεδριάσεις που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Η τοποθέτησή του ερμηνεύθηκε από τους επενδυτές ως ένδειξη ότι η Fed δεν βιάζεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αγορές μειώνουν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων

Η αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών ήταν άμεση.

Πριν από την ομιλία του Γουόρς, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της 27ης και 28ης Οκτωβρίου διαμορφώνονταν κοντά στο 27%.

Μετά τις δηλώσεις του, υποχώρησαν κάτω από το 15%, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τα στοιχήματά τους για άμεση νέα νομισματική σύσφιγξη.

Η μεταβολή των προσδοκιών έδωσε ώθηση στις μετοχές, ενώ το δολάριο κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500, τα οποία νωρίτερα κατέγραφαν απώλειες έως 0,6%, ανέκαμψαν και πέρασαν σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας άνοδο 0,2%.

Όπως επισήμανε ο Ντέρεκ Τανγκ, οικονομολόγος της Monetary Policy Analytics, σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες, ήταν σαφές ότι ο πρόεδρος της Fed δεν επρόκειτο να προσφέρει κάποια δήλωση την οποία οι αγορές θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν ως έντονα επιθετική ως προς τα επιτόκια.

Η στάση αυτή ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η κεντρική τράπεζα προτιμά να περιμένει περισσότερα οικονομικά στοιχεία προτού αποφασίσει εάν απαιτείται νέα παρέμβαση.

Η αύξηση του Σεπτεμβρίου και το δίλημμα για τον Δεκέμβριο

Η Fed προχώρησε τον Σεπτέμβριο σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, την πρώτη από το 2023, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τις αναζωπυρωμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η απόφαση είχε τη στήριξη και των 19 αξιωματούχων που συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης της νομισματικής πολιτικής, ενώ η πλειονότητα εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί ακόμη μία αύξηση έως το τέλος του 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετά στελέχη της Fed επανέλαβαν ότι η περαιτέρω αυστηροποίηση παραμένει πιθανή, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχει χρόνος για την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων.

Μετά τις δηλώσεις του Γουόρς, η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται περισσότερο προς τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όταν θα υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την αγορά εργασίας και τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

Το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές αποτελούν προσωρινό φαινόμενο ή αντανακλούν πιο επίμονες πιέσεις, που θα απαιτήσουν νέα αύξηση του κόστους δανεισμού.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η μεγαλύτερη καινοτομία, αλλά και μια νέα πρόκληση για τη Fed

Πέρα από τα επιτόκια, ο Κέβιν Γουόρς αφιέρωσε σημαντικό μέρος των τοποθετήσεών του στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην παγκόσμια οικονομία.

Ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, χαρακτηρίζοντάς την τη σημαντικότερη καινοτομία που έχει γνωρίσει η παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η AI ενδέχεται να δημιουργεί βραχυπρόθεσμα νέες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η τεράστια επενδυτική δραστηριότητα που τη συνοδεύει ενισχύει τη ζήτηση προτού αυξηθεί αντίστοιχα η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας.

«Είναι προφανές ότι επηρεάζει την πλευρά της ζήτησης στην οικονομία προτού επηρεάσει την πλευρά της προσφοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι κεντρικοί τραπεζίτες, που έχουν ως αποστολή τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της πλήρους απασχόλησης, οφείλουν να αντιμετωπίζουν την εξέλιξη αυτή ως μια σημαντική οικονομική διαταραχή.

«Εάν είσαι κεντρικός τραπεζίτης, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι πρόκειται για ένα σοκ», ανέφερε.

Ο Γουόρς υπογράμμισε ότι προσεγγίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη με σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας τόσο τις τεράστιες δυνατότητές της όσο και τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει κατά τη μεταβατική περίοδο.

Πώς η AI μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό πριν αυξήσει την παραγωγικότητα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Fed, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται μεσοπρόθεσμα να αποτελέσει μια θετική διαταραχή στην πλευρά της προσφοράς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τις δυνατότητες της οικονομίας.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, συμβαίνει κάτι διαφορετικό.

Οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστικές υποδομές, εξοπλισμό και ενεργειακές εγκαταστάσεις αυξάνουν τη συνολική ζήτηση, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις σε μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό.

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις δαπανούν σήμερα τεράστια ποσά για την ανάπτυξη της AI, ενώ τα παραγωγικά οφέλη από αυτές τις επενδύσεις ενδέχεται να εμφανιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αυτή η χρονική απόσταση μεταξύ επενδυτικών δαπανών και αύξησης της παραγωγικότητας αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed έχουν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες, θέτοντας το ερώτημα εάν η επενδυτική έκρηξη γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να καταστήσει πιο περίπλοκες τις αποφάσεις για τα επιτόκια, ιδιαίτερα εάν η ισχυρή ζήτηση συνεχίσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

Το μεγάλο ερωτηματικό για την απασχόληση

Εξίσου αβέβαιες παραμένουν, σύμφωνα με τον Γουόρς, οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Παρότι η νέα τεχνολογία υπόσχεται σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα, δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα επηρεάσει τη συνολική απασχόληση, τη ζήτηση για διαφορετικές ειδικότητες και τη διάρθρωση της εργασίας.

Η αβεβαιότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Fed, καθώς η κεντρική τράπεζα καλείται να εξισορροπήσει δύο βασικούς στόχους: τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη βιώσιμη απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γουόρς ανακοίνωσε ότι η ειδική ομάδα εργασίας της Fed για την παραγωγικότητα και την απασχόληση θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο στις 16 Νοεμβρίου.

Η ομάδα εξετάζει τις οικονομικές και εργασιακές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης και αποτελεί μία από τις πέντε ειδικές ομάδες που έχει συγκροτήσει ο πρόεδρος της Fed.

Οι ομάδες αυτές αναμένεται να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Η πρωτοβουλία αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει πλέον η αμερικανική κεντρική τράπεζα στην κατανόηση των αλλαγών που προκαλεί η AI, όχι μόνο στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και στην πραγματική οικονομία.

Για την ώρα, πάντως, το μήνυμα του Γουόρς προς τους επενδυτές παραμένει προσεκτικό: η Fed δεν προδικάζει την επόμενη κίνησή της, παρακολουθεί τις πληθωριστικές πιέσεις και αναγνωρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει την οικονομία, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική.

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