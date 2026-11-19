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Οι Δημοκρατικοί αρχίζουν να ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους απέναντι στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας ήδη σαφές μήνυμα για τις προτεραιότητες και τη συγκρουσιακή στάση που σκοπεύουν να υιοθετήσουν, προτού ακόμη αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Με μια σειρά από προσωπικές επιστολές, ο Δημοκρατικός βουλευτής και μελλοντικός Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Κογκρέσου, Ρόμπερτ Γκαρσία έσπευσε να προειδοποιήσει όλους τους ανθρώπους του Προέδρου Τραμπ να διατηρήσουν τα αρχεία τους, αλλά και να προετοιμαστούν κατάλληλα, καθώς τίθεται υπό διερεύνηση η έως σήμερα δραστηριότητά τους.

Πληροφορίες, σύμφωνα με το protothema.gr θέλουν ομοσπονδιακούς πράκτορες να βρίσκονται ήδη στην Αθήνα, ενώ αντιδράσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης καταγράφονται και επί ελληνικού εδάφους.

Η επιστολή στην Κίμπερλι

Στην περίπτωση της πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η παρουσία της στη “λίστα Γκαρσία” δεν άπτεται μόνο της εγγύτητάς της στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, αφού “οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας διερευνούν πιθανή διαφθορά, εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας, κατά τη διάρκεια αλλά και πριν από τη θητεία σας ως Πρέσβης στην Ελληνική Δημοκρατία”, όπως επισημαίνεται στην σχετική προσωπική επιστολή του κ. Γκαρσία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, “πριν από την επικύρωση του διορισμού σας από τη Γερουσία, φέρεται να εμπλακήκατε σε μια πρακτική τύπου «πληρωμή για πρόσβαση» (pay-to-play) με έναν Ρεπουμπλικανό δωρητή, στο πλαίσιο της οποίας απαιτήσατε 100.000 δολάρια με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ” συνεχίζει ο Δημοκρατικός νομοθέτης, ζητώντας παράλληλα από την κυρία Γκιλφόιλ να διατηρήσει τα αρχεία της, μέχρι να διοριστεί το νέο Κογκρέσο, στις 3 Ιανουαρίου του 2027.

Συγκεκριμένα, “απαιτούμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο προηγούμενο αίτημά μας για παροχή πληροφοριών, να διατηρήσετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα εν λόγω ζητήματα, καθώς και να διατηρείτε διαρκώς όλο το σχετικό υλικό. Το παρόν αίτημα καλύπτει τόσο τις επίσημες, όσο και τις προσωπικές επικοινωνίες που ενδέχεται να σχετίζονται με τα εν λόγω ζητήματα, καθώς και κάθε συναφή πληροφορία που βρίσκεται στην κατοχή των αντιπροσώπων, των εργαζομένων και των συνδεδεμένων με εσάς προσώπων”.

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή.

Όλοι οι άνθρωποι του Τραμπ

Σημειώτεον ότι πλην της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανάμεσα στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία έλαβαν αντίστοιχες επιστολές είναι τόσο μέλη της φυσικής του οικογένειας, όσο και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και της διοίκησής τους, που έχουν τεθεί στο στόχαστρο των Δημοκρατικών. Άναμεσα σε αυτά:

Οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ

Ο γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ για τις επενδύσεις του στην Μέση Ανατολή

Ο νέος Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ,

η πρώην Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς

ο Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς

η πρώην Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ και

ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του DHS, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι.

ΕΛΑΣ: Καλούμε την κυβέρνηση να απαιτήσει άμεσα διευκρινίσεις

Τις εξελίξεις με φόντο την υπόθεση σχολίασε ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ, Χάρης Τζίμητρας, αναφέροντας σε δήλωσή του πως “η δημοσιογραφική αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία βρίσκεται στην Αθήνα κλιμάκιο του FBI προκειμένου να διερευνήσει τα πεπραγμένα της θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκθέτει για άλλη μία φορά την κυβέρνηση η οποία ακολούθησε την γραμμή «δεν τρέχει και τίποτε»”.

“Αν είναι έτσι, η έρευνα του FBI για ζητήματα οικονομικών σκανδάλων που αφορούν την πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη σκιά συνολικά στις δραστηριότητες της στη χώρα μας, οι οποίες και πρέπει να διαλευκανθούν και να διερευνηθούν” σημειώνει ο κ. Τζίμητρας, καταλήγοντας πως “είναι, ωστόσο, άξιο απορίας το γεγονός ότι ενώ οι αρμόδιες Αμερικανικές αρχές ζητούν να διερευνηθούν τα πεπραγμένα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει την παραμικρή διευκρίνιση και απλώς προσπαθεί να υποβαθμίσει το ζήτημα. Αυτό δεν παραπέμπει σε κράτος που σέβεται τον εαυτό του. Και γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να απαιτήσει άμεσα διευκρινίσεις για την έρευνα των αμερικανικών Αρχών”.