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Σε μια πόλη όπου το χρήμα συναντά τις φιλοδοξίες και τα κεφάλαια αναζητούν νέους προορισμούς, το Ντουμπάι αναδεικνύεται σε ολοένα σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο. Σε αυτό το περιβάλλον, η Blackstone εντείνει την προσπάθειά της να προσελκύσει τους εύπορους επενδυτές της περιοχής, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά συγκέντρωση των ανώτατων στελεχών της στον τομέα της διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου στο Ντουμπάι.

Η αμερικανική εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τις δραστηριότητές της σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου, παρουσιάζοντας το εύρος των επενδυτικών προϊόντων της, μεταξύ των οποίων οι ιδιωτικές πιστώσεις και οι υποδομές.

Σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC), με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εύπορων επενδυτών, καθώς και εκπροσώπων επενδυτικών πλατφορμών που διανέμουν ιδιωτικά επενδυτικά προϊόντα σε πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας και οικογενειακά επενδυτικά γραφεία (family offices).

Μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση της Τετάρτης ήταν ο Farhad Karim, διευθύνων λειτουργικός σύμβουλος της Blackstone Private Wealth, ο Carlos Whitaker, πρόεδρος του BCRED, του κορυφαίου ιδιωτικού πιστωτικού fund της εταιρείας που απευθύνεται σε μεμονωμένους επενδυτές, καθώς και ο Greg Blank, διευθύνων σύμβουλος του BXINFRA, του επενδυτικού της οχήματος στον τομέα των υποδομών για ιδιώτες επενδυτές.

Η συνάντηση συνέπεσε, παράλληλα, με τα εγκαίνια του νέου γραφείου της Blackstone στο Ντουμπάι. Πρόκειται για το πρώτο αυτοτελές γραφείο της εταιρείας εκτός Ζυρίχης, το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου.

Το Ντουμπάι προσελκύει κεφάλαια άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Η επέκταση της Blackstone στο Ντουμπάι αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της διαρκούς ελκυστικότητας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για χρηματοπιστωτικούς ομίλους, διαχειριστές περιουσίας και οικογενειακά επενδυτικά γραφεία, παρά τον πόλεμο με το Ιράν, που διαρκεί εδώ και μήνες. Μόνο στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC) εδρεύουν family offices που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων, γεγονός που καθιστά την πόλη ιδιαίτερα ελκυστική για τους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατακτήσει μια εξαιρετική θέση ως παγκόσμιος χρηματοοικονομικός και επενδυτικός κόμβος και εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερο κέντρο διαχείρισης πλούτου», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ο Jon Gray, πρόεδρος και διευθύνων λειτουργικός σύμβουλος της Blackstone.

Στο ίδιο επενδυτικό περιβάλλον κινούνται και άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί όμιλοι. Εταιρείες όπως η JPMorgan, η Barclays και η HSBC ενισχύουν επίσης τις δραστηριότητές τους στη διαχείριση περιουσίας στη Μέση Ανατολή, παρά την πολεμική σύγκρουση στην περιοχή. «Αυτό που συμβαίνει στο Ντουμπάι δεν είναι μια κυκλική εξέλιξη. Είναι μια διαρθρωτική αλλαγή», ανέφερε ο Farhad Karim σε δηλώσεις του στο Bloomberg.

Όπως εξήγησε, κεφάλαια, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αναδεικνύοντας το Ντουμπάι σε μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες πρωτεύουσες διαχείρισης πλούτου.

Η στροφή των επενδυτικών ομίλων στους ιδιώτες επενδυτές

Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και οι διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων στρέφονται ολοένα περισσότερο σε εύπορους ιδιώτες και οικογενειακά επενδυτικά γραφεία, καθώς η άντληση κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές έχει επιβραδυνθεί.

Η Blackstone βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετατόπισης. Ο τομέας διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου της εταιρείας διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 330 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο των συνολικών υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία ανέρχονται σε 1,4 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν εξελίσσεται χωρίς προκλήσεις.

Η Blackstone βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πιέσεις που δέχονται ευρύτερα οι εταιρείες ιδιωτικής πίστης, καθώς ορισμένοι επενδυτές έχουν σπεύσει να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, εκφράζοντας ανησυχίες για την έκθεση του κλάδου σε εταιρείες λογισμικού, αλλά και για την ποιότητα των πιστώσεων.

Επενδυτικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων στον Περσικό Κόλπο

Η περιοχή του Κόλπου έχει εξελιχθεί και σε σημαντικό προορισμό για τις επενδυτικές συμφωνίες της Blackstone.

Παρά τον πόλεμο με το Ιράν, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αρκετές συμφωνίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μεταξύ άλλων, συνεργάστηκε με εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι για τη δημιουργία επενδυτικού σχήματος στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών, ενώ δεσμεύτηκε να επενδύσει 250 εκατ. δολάρια σε πλατφόρμα υποδομών πληρωμών με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, συμμετείχε μαζί με άλλους διεθνείς ομίλους σε επενδυτική σύμπραξη ύψους 16 δισ. δολαρίων για υποδομές που αφορούν τους πετρελαιαγωγούς εξαγωγής πετρελαίου του Κουβέιτ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας.

Η Blackstone προχωρά, επίσης, στην επέκταση του γραφείου της στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη εγκατάστασή της στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών της δραστηριοτήτων.