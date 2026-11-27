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Το σύνολο των απωλειών που είχαν καταγράψει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν ανέκτησαν οι μετοχές στο Χρηματιστήριο του Ντουμπάι, μετατρέποντας την αγορά με τις χειρότερες επιδόσεις στον Περσικό Κόλπο σε μία από τις πλέον αποδοτικές, χάρη στην κρατική στήριξη και την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο γενικός δείκτης DFM έχει ενισχυθεί κατά περίπου 14% τον Νοέμβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Απρίλιο του 2020. Το ράλι έχει αναδείξει το Ντουμπάι στη δεύτερη χρηματιστηριακή αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις στον Περσικό Κόλπο φέτος, πίσω μόνο από το Ομάν.

Η εντυπωσιακή ανατροπή έχει οδηγήσει τους αναλυτές της Wall Street σε επανεκτίμηση των προοπτικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η JPMorgan αναβάθμισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη σύστασή της για τον δείκτη MSCI UAE σε overweight από neutral, επισημαίνοντας ότι η αγορά της χώρας είναι «φθηνή και πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι πιστεύαμε», καθώς βελτιώνονται οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία και επιστρέφουν τα ξένα κεφάλαια.

Ο δείκτης MSCI UAE, στον οποίο περιλαμβάνονται μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 9,4 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που υπερβαίνει τις 10 φορές.

Σε αναβάθμιση της σύστασής της για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε overweight προχώρησε και η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη του Ντουμπάι λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών στο Άμπου Ντάμπι.

Η επιστροφή των κεφαλαίων και των κατοίκων

Για τον αναλυτή της Cantor Fitzgerald, Κάτο Μουκούρου, η ανάκαμψη δικαιώνει τη θετική επενδυτική εκτίμηση που είχε διατυπώσει όταν η σύγκρουση εξακολουθούσε να ασκεί ισχυρές πιέσεις στις τοπικές αγορές.

Η Cantor είχε συστήσει την αγορά τραπεζικών μετοχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον Μάρτιο, παρά την αναταραχή, υποστηρίζοντας ότι το sell-off αποτελούσε ευκαιρία για τους επενδυτές που ήταν διατεθειμένοι να κοιτάξουν πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Ο Μουκούρου επισήμανε ότι η ισχυρότερη του αναμενομένου κρατική στήριξη και οι δημόσιες δαπάνες συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της απώλειας ξένων επενδύσεων, ενώ κάτοικοι που είχαν εγκαταλείψει το εμιράτο κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν πλέον επιστρέψει.

Η Morgan Stanley εντοπίζει ανάλογες ενδείξεις ανθεκτικότητας: ο πληθυσμός του Ντουμπάι τον Οκτώβριο ήταν αυξημένος κατά 2,4% σε σχέση με τα υψηλότερα προπολεμικά επίπεδα, ενώ αύξηση καταγράφουν τόσο οι καταχωρίσεις μισθωτηρίων συμβολαίων όσο και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Παρότι ο τουρισμός εξακολουθεί να υστερεί, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και οι σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις αφήνουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, εφόσον αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

«Η σύγκρουση αυτή προκαλεί αναταράξεις, αλλά θεωρώ ότι ήταν απλώς ακόμη μία δοκιμασία που απέδειξε ότι το μοντέλο λειτουργεί», δήλωσε ο Μουκούρου στο Bloomberg.

Οι κίνδυνοι για τη συνέχεια του ράλι

Υπάρχουν, ωστόσο, και λόγοι επιφυλακτικότητας. Η τελευταία φάση του ράλι ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου, όταν ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης του Ντουμπάι κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις αρχές Απριλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Έκτοτε, ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν το επόμενο έτος, εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

Ακόμη και ένας οριστικός τερματισμός της σύγκρουσης, πάντως, θα μπορούσε να έχει και αρνητικές επιπτώσεις για την αγορά. Ο Μουκούρου, ο οποίος παραμένει αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της, εκτιμά ότι η ειρήνη θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανοδική δυναμική, εάν οι Αρχές αποσύρουν μέρος των μέτρων στήριξης.

Από την πλευρά της, η JPMorgan διαβλέπει περιθώρια περαιτέρω ανάκαμψης των εισροών ξένων κεφαλαίων το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η εταιρική κερδοφορία και δεν θα υπάρξει νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.