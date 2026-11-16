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Τη φιλοδοξία της Μέσης Ανατολής να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της παγκόσμιας ναυτιλίας ανέδειξε το 2ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Φόρουμ της Capital Link, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026 στο Ντουμπάι, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από τη ναυτιλία, την ενέργεια, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τεχνολογία.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη σαουδαραβική Bahri και με στρατηγικό εταίρο τον νηογνώμονα DNV, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές και οι αυξημένες επενδυτικές ανάγκες διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η προσπάθεια των χωρών της Μέσης Ανατολής να ενισχύσουν την παρουσία τους όχι μόνο στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, αλλά και στη διαχείριση πλοίων, στις ναυπηγήσεις και στη χρηματοδότηση του παγκόσμιου στόλου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξαν ο πρόεδρος της Capital Link, Νικόλας Μπορνόζης, και ο Ian Edwards, αντιπρόεδρος και περιφερειακός διευθύνων σύμβουλος της DNV Maritime για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Hisham Nasir Alnughaimish, πρόεδρος της Bahri Oil, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή τροφοδοσία.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα και ασφάλεια των ναυτικών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επιπτώσεις των περιφερειακών συγκρούσεων και των διεθνών κυρώσεων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Στενό του Ορμούζ αποτέλεσαν βασικά θέματα συζήτησης, καθώς επηρεάζουν τις επιλογές των ναυτιλιακών εταιρειών, το λειτουργικό κόστος και τον σχεδιασμό των ταξιδιών.

Η προστασία των πληρωμάτων αναδείχθηκε σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Ο Khalid Yousef Alhammad, πρόεδρος της Bahri Ship Management, αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων ασφαλείας κατά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, επισημαίνοντας ειδικότερα τη σημασία της απομάκρυνσης των ναυτικών από το μηχανοστάσιο κατά τη διέλευση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Ανδρέας Χατζηπέτρου διευθύνων σύμβουλος της Columbia Group, και ο Capt. Faouzi Fradi, επικεφαλής της Maryam Shipmanagement, με συντονίστρια τη Natalie Jensen της Watson Farley & Williams.

Νέες ναυπηγήσεις και επενδύσεις στη Μέση Ανατολή

Η ενίσχυση των ναυτιλιακών επενδύσεων στην περιοχή αποτέλεσε ξεχωριστή ενότητα του συνεδρίου.

Ο Θεόδωρος Κουρμπέτης Global Business Director for Tankers του Lloyd’s Register, παρουσίασε τις τάσεις στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων, στην επέκταση των στόλων και στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, η ενεργειακή μετάβαση και η αβεβαιότητα γύρω από το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο δημιουργούν σύνθετες αποφάσεις για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν πότε και με ποια τεχνολογία θα ανανεώσουν τους στόλους τους.

Στη συζήτηση συμμετείχαν στελέχη των Asyad Shipping, EXMAR, Maran Gas Maritime και Scorpio Tankers, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Λεούσης, Chief Commercial Officer της Maran Gas Maritime.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις προοπτικές των ενεργειακών αγορών, στις νέες ναυπηγήσεις, στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων πλοίων και στις επιπτώσεις του πλαισίου Net Zero στη μελλοντική επενδυτική στρατηγική των εταιρειών.

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων

Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα είχε η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πρακτική σημασία για τη ναυτιλία.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν εφαρμογές που μπορούν να βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμων, την παρακολούθηση της απόδοσης των πλοίων, την ασφάλεια και την εμπορική διαχείριση των στόλων.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Dheeraj Sharma του ABS, συμμετείχαν στελέχη των Bahri Ship Management, Bestship και Ishima, μεταξύ των οποίων ο Salvatore d’Amico.

Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα λειτουργικά και ανταγωνιστικά οφέλη.

Η μάχη για τη διαχείριση του παγκόσμιου στόλου

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα ήταν η δυνατότητα της Μέσης Ανατολής να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες διαχείρισης πλοίων και διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Στελέχη των Bahri Chemicals & Products, Emarat Maritime, Noatum CSM και Tristar Eships εξέτασαν τις ευκαιρίες αλλά και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η περιοχή να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Ξάνθος Κυριάκου, διευθύνων σύμβουλος της Noatum CSM.

Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, η προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η δημιουργία ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναδείχθηκαν ως κρίσιμοι παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Χρηματοδότηση και κυρώσεις στο μικροσκόπιο

Σημαντικό μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε στη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών επενδύσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επενδυτικών τραπεζών, εταιρειών leasing και διαχειριστών κεφαλαίων.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος της Alantra, ο Ηρακλής Τσιριγώτης της Neptune Maritime Leasing και ο Νίκος Πετρακάκος της Tufton Investment Management.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διαθέσιμες πηγές κεφαλαίων και στις χρηματοδοτικές στρατηγικές που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανανέωση των στόλων.

Παράλληλα, ο Νικόλας Μπορνόζης συζήτησε με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της GMS και της Lila Global, Dr. Anil Sharma, το ζήτημα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», εξετάζοντας τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων και των κανονιστικών παρεμβάσεων στη ναυτιλιακή αγορά.

Οι πλοιοκτήτες για τον επόμενο κύκλο της αγοράς

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με στρογγυλή τράπεζα πλοιοκτητών και ανώτατων στελεχών, με αντικείμενο τις προοπτικές της παγκόσμιας ναυτιλίας και τον επόμενο κύκλο της αγοράς.

Συμμετείχαν ο Mohammed Bin Battal της Bahri, ο Lars H. Barstad, διευθύνων σύμβουλος της Frontline, και ο William Fairclough, Managing Director της Wah Kwong Maritime Transport, με συντονιστή τον Δημήτρη Καραμαχέρα της Hill Dickinson.

Το συνέδριο ανέδειξε μια ευρύτερη τάση: η Μέση Ανατολή επιδιώκει να μετατρέψει τη γεωγραφική και ενεργειακή της ισχύ σε ισχυρότερη παρουσία σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή αλυσίδα, από την πλοιοκτησία και τη διαχείριση στόλων έως τη χρηματοδότηση και τις νέες τεχνολογίες.

Για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον σε μια αγορά που μεταβάλλεται με ταχύτητα.