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Οι διαπραγματευτές ομολόγων έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη: έρχεται να αναλάβει μέρος της δουλειάς τους. Όχι όμως το σύνολό της και σίγουρα όχι από τη μια στιγμή στην άλλη.

Παρότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) θα μπορούσαν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να πραγματοποιούν συναλλαγές ομολόγων στις τράπεζες της Wall Street, οι έμπειροι επαγγελματίες θα εξακολουθήσουν να πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία, ώστε να αποτρέπουν ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των ψηφιακών συναδέλφων τους.

Αυτή είναι η εκτίμηση του Μάικλ Ρόμπερτς, επικεφαλής της εταιρικής και θεσμικής τραπεζικής της HSBC Holdings Plc.

Οι αναμνήσεις από τις περιόδους κατά τις οποίες τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών ομολόγων αποδείχθηκαν ανεπαρκή σε συνθήκες αναταραχής στις αγορές παραμένουν νωπές.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα συστήματα βελτιώνονται πλέον, ενώ οι υπεύθυνοι προσλήψεων εντάσσουν στα τμήματα συναλλαγών νεότερους traders με εξοικείωση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και περισσότερους ειδικούς ποσοτικής ανάλυσης (quants), προκειμένου να συμβάλουν στη λειτουργία τους.

«Με βάση όλες τις συζητήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει με πελάτες, όλοι προετοιμάζονται γι’ αυτό», δήλωσε η Ζορνίτσα Τοντόροβα, επικεφαλής θεματικής έρευνας για αγορές σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων στην Barclays, αναφερόμενη στην αύξηση των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται από συστήματα AI.

«Είναι μια εξέλιξη που προχωρά αργά, αλλά αναμφίβολα θα συμβεί», πρόσθεσε.

Η αγορά των 62 δισ. δολαρίων ημερησίως και η επέλαση του ηλεκτρονικού trading

Το διακύβευμα είναι τεράστιο για την αμερικανική αγορά εταιρικών ομολόγων, στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές τίτλων αξίας 62 δισ. δολαρίων σε μια τυπική ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Crisil Coalition Greenwich.

Η Barclays εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε τελικά να αυξήσει το μερίδιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας στο 65% του συνολικού όγκου τα επόμενα χρόνια, από 45% σήμερα.

Παράλληλα, το ποσοστό ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης στα ομόλογα υψηλής απόδοσης (high-yield) θα μπορούσε να διπλασιαστεί, φτάνοντας το 50%.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας χάνουν σταδιακά έδαφος.

Προς το παρόν, οι πρώτοι χρήστες αξιοποιούν τους πράκτορες AI κυρίως για τη συλλογή πληροφοριών, την ανάλυση δεδομένων ή σύνθετων συμβατικών ρητρών και τη σύνοψη ειδησεογραφικών τίτλων, προκειμένου να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις πριν από τις συναλλαγές.

Οι AI agents μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία εργαλείων επιλογής και οπτικοποίησης δεδομένων, καθώς και στην αυτοματοποίηση εσωτερικών εργασιών.

Η Tradeweb Markets Inc., μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών με περισσότερους από 3.000 πελάτες σε 85 χώρες, διαπιστώνει «τεράστιο ενδιαφέρον» από πελάτες που αναζητούν υποστήριξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό ανέφερε η Ίζι Κόνλιν, επικεφαλής στρατηγικής και λύσεων για τις παγκόσμιες αγορές της Tradeweb.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ανάλυση πριν και μετά τις συναλλαγές, σύγκριση του κόστους μεταξύ διαφορετικών πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης, προτάσεις για κατάλληλους διαπραγματευτές συγκεκριμένων συναλλαγών και υποδείξεις ομολόγων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε συναλλαγές χαρτοφυλακίου.

Η Tradeweb, η οποία κατέχει ήδη την πρώτη θέση μεταξύ των ηλεκτρονικών πλατφορμών διαπραγμάτευσης αμερικανικών εταιρικών ομολόγων, ποντάρει στην περαιτέρω αύξηση του όγκου συναλλαγών μέσω της εξαγοράς της Trumid Holdings, της τρίτης μεγαλύτερης πλατφόρμας, έναντι περίπου 1,97 δισ. δολαρίων.

Παρ’ όλα αυτά, η Κόνλιν θεωρεί ότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τα τμήματα συναλλαγών.

«Εξακολουθώ να μην μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχουν ανθρώπινοι traders», δήλωσε σε συνέντευξή της.

«Αν προσπαθήσεις να αλλάξεις πολύ γρήγορα όσα κάνουν οι διαπραγματευτές και οι επενδυτές εδώ και δέκα χρόνια, αυτό δεν λειτουργεί».

Από την ανάλυση δεδομένων στην εκτέλεση συναλλαγών

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντάς την στα περιβάλλοντα χρήσης και στις καθημερινές διαδικασίες εργασίας.

Τον Ιούνιο, η LTX πρόσθεσε δυνατότητες αυτόνομων πρακτόρων στην εφαρμογή BondGPT.

Το εργαλείο, που ονομάζεται Agentic BondGPT, μπορεί να εκτελεί προκαθορισμένες ενέργειες, όπως τη δημιουργία εντολών συναλλαγών ή ακόμη και την έναρξη συναλλαγών για λογαριασμό των traders.

Ένας πράκτορας AI μπορεί επίσης να ενημερώνει τους επαγγελματίες για επενδυτικές ευκαιρίες σε λιγότερο γνωστές περιοχές της πιστωτικής αγοράς.

Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω του εντοπισμού αποκλίσεων στις τιμές ή κρυμμένης αξίας μέσα στο εξαιρετικά περίπλοκο νομικό και οικονομικό υλικό εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν αναδιαρθρώσει τα χρέη τους.

Αυτή την περίοδο, το μέσο πιστωτικό περιθώριο (spread) των πιο επικίνδυνων αμερικανικών εταιρικών ομολόγων, εκείνων με αξιολόγηση CCC, βρίσκεται πάνω από τις 1.000 μονάδες βάσης από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για επίπεδο που συνήθως υποδηλώνει υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών, αναδιάρθρωσης χρέους ή ζημιών.

Οι επενδυτές και οι traders της πιστωτικής αγοράς ζητούν από το Agentic BondGPT, για παράδειγμα, να τους ειδοποιεί όταν ένα ομόλογο αξιολόγησης CCC διαπραγματεύεται με spread μεγαλύτερο κατά 50 μονάδες βάσης από εκείνο στο κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας.

Άλλες εντολές περιλαμβάνουν τον εντοπισμό ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (junk bonds) που διαπραγματεύονται μία μονάδα τιμής υψηλότερα ή χαμηλότερα από την προηγούμενη ημέρα.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να ζητούν την αυτόματη συμπλήρωση μιας εντολής συναλλαγής όταν εμφανίζεται προσφορά ύψους τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων για δεκαετές βιομηχανικό ομόλογο με πιστοληπτική αξιολόγηση τουλάχιστον BBB και spread 85 μονάδων βάσης ή υψηλότερο.

«Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης δεν διαφέρουν από την πρόσληψη ενός ανθρώπινου βοηθού συναλλαγών στο τμήμα trading», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LTX, Jim Kwiatkowski.

Οι κανόνες συμμόρφωσης και ο κίνδυνος αναταραχής στις αγορές

Οι traders συμφωνούν ότι τέτοιου είδους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση χρόνου, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώνουν μέσα σε λίγες ώρες εργασίες που διαφορετικά θα απαιτούσαν αρκετές ημέρες.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχονται ξανά και οι επαγγελματίες, στην πλειονότητά τους, εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται στην AI την απευθείας εκτέλεση συναλλαγών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με traders, οι κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης απαγορεύουν πλήρως τη χρήση πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας θεωρητικός κίνδυνος είναι ότι, καθώς ολοένα περισσότεροι πράκτορες AI αντιδρούν στα ίδια δεδομένα και στα ίδια σήματα της αγοράς, μπορεί να αρχίσουν να ενεργούν όλοι με παρόμοιο τρόπο και την ίδια στιγμή.

Σύμφωνα με την Barclays, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «επεισοδιακή μεταβλητότητα», δηλαδή μια απότομη αναταραχή που θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της αγοράς.

Για παράδειγμα, εάν πολλά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εντοπίσουν ταυτόχρονα επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών ενός εκδότη, ενδέχεται όλα να επιχειρήσουν να μειώσουν την έκθεσή τους στο συγκεκριμένο χρέος την ίδια στιγμή.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένα κύμα εντολών πώλησης, το οποίο θα ενίσχυε τις διακυμάνσεις των τιμών εάν δεν υπήρχε ανθρώπινη παρέμβαση.

«Αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο που ενισχύει την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, αντί να την αντικαθιστά», δήλωσε ο John Lloyd, παγκόσμιος επικεφαλής πολυκλαδικών και εταιρικών πιστωτικών επενδύσεων της Τζάνους Χέντερσον.