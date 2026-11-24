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To επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε για έβδομο διαδοχικό μήνα, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει καταφέρει επιτέλους να αφήσει πίσω της μια πολυετή περίοδο στασιμότητας.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo διαμορφώθηκε στις 91,9 μονάδες τον Νοέμβριο, από 91,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων, προσεγγίζοντας τη διάμεση εκτίμηση των οικονομολόγων για 92 μονάδες. Βελτίωση κατέγραψε και ο δείκτης αξιολόγησης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. «Η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ακόμη αποκτήσει ευρεία βάση», δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του Ifo, Κλέμενς Φουστ, επισημαίνοντας τη βελτίωση στους κλάδους των υπηρεσιών και του εμπορίου, σε αντίθεση με τη μεταποίηση και τις κατασκευές, όπου καταγράφηκε επιδείνωση.

Οι δημόσιες δαπάνες και η ώθηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει επιδείξει σαφώς καλύτερες επιδόσεις από εκείνες που αναμένονταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, τον Φεβρουάριο. Οι μεγάλης κλίμακας κρατικές δαπάνες προσφέρουν σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, όπως και οι εξαγωγές, οι οποίες επωφελούνται από την έκρηξη των επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχουν υπερδιπλασιάσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του γερμανικού ΑΕΠ, τοποθετώντας πλέον τον ρυθμό μεγέθυνσης στο 1,3% για το 2026 και στο 1% για το 2027. Την αισιοδοξία αυτή ενισχύουν και άλλοι οικονομικοί δείκτες, μεταξύ των οποίων ο PMI της S&P Global, ο οποίος σημείωσε απροσδόκητη άνοδο τον Νοέμβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσεράμισι και πλέον ετών.

«Βλέπουμε μια βελτίωση, ωστόσο η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας στηρίζεται κυρίως στις δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται μέσω δημοσιονομικών ελλειμμάτων», δήλωσε ο Φουστ στο Bloomberg.

«Διαπιστώνουμε επίσης κάποια σταθεροποίηση των εξαγωγών, αλλά το ερώτημα είναι πόσο βιώσιμη είναι αυτή η εξέλιξη. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι χάνουμε ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Οι κίνδυνοι από τον πληθωρισμό, το φυσικό αέριο και την ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας, με την Bundesbank να προβλέπει επιτάχυνση των ανατιμήσεων στις αρχές του 2027, καθώς εκπνέει το προσωρινό μέτρο ελάφρυνσης του κόστους των καυσίμων.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απότομη εκτίναξη των τιμών σε περίπτωση ιδιαίτερα ψυχρού χειμώνα.

Ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας είναι η νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει τον Δεκέμβριο στην τρίτη αύξηση των επιτοκίων της εντός του έτους, οδηγώντας τα σε επίπεδα που ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, ορισμένα στελέχη της ΕΚΤ έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.