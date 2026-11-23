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Η Γερμανία ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επιβολή προσωρινού πλαφόν στις τιμές της βενζίνης, διάρκειας τριών μηνών, από τις αρχές του επόμενου έτους, καθώς το Βερολίνο επιχειρεί να προστατεύσει τους οδηγούς στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από την αύξηση του κόστους των καυσίμων που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι ανώτατες τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να καθορίζονται καθημερινά το μεσημέρι, βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, σύμφωνα με αναθεωρημένο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg. Το μέτρο αποτελεί «βραχυπρόθεσμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κρίσης» και θα πρέπει να διαμορφωθεί «κατά τρόπο ώστε να μην εξαλείφονται πλήρως οι προσδοκίες κερδοφορίας», αναφέρεται στο έγγραφο.

Η Γερμανία έχει πληγεί σοβαρά από την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων, καθώς ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, περιορίζοντας τη διέλευση υδρογονανθράκων από τα Στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση είχε ήδη αποφασίσει τρίμηνη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να ελαφρύνει τα βάρη των οδηγών, επαναλαμβάνοντας ένα παρόμοιο μέτρο που είχε εφαρμοστεί τον Απρίλιο.

Στο σχέδιο, το πλαφόν υπολογίζεται με βάση τις τιμές χονδρικής, ένα μικτό περιθώριο 15 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη και 20 λεπτών για το ντίζελ, καθώς και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα με το σχέδιο, το ανώτατο όριο τιμών δεν θα πρέπει να καθιστά τις εξαγωγές πιο ελκυστικές από τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Τα πρατήρια καυσίμων στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 3% των περίπου 15.000 πρατηρίων της χώρας, εξαιρούνται από τους κανόνες, καθώς έχουν υψηλότερο κόστος ενοικίασης και υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία τους, σύμφωνα με το σχέδιο. Τα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια θα μπορούν επίσης να καθορίζουν διαφορετικά πλαφόν ανά περιφέρεια.

Το πλαφόν είναι παρόμοιο με τα συστήματα που εφαρμόζονται στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Σε αντίθεση, όμως, με τις δύο αυτές χώρες, όπου αντίστοιχα ανώτατα όρια τιμών ισχύουν εδώ και δεκαετίες, οι γερμανικοί κανόνες θα σταματήσουν να ισχύουν στα τέλη Μαρτίου και θα μπορούν να παραταθούν μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας δήλωσε ότι μια τέτοια παρέμβαση στην αγορά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ότι το σχέδιο νόμου, μαζί με ξεχωριστή κανονιστική πράξη, αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου.