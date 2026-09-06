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Ο δεξιός αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δηλώνει ότι ο Σοσιαλιστής ηγέτης της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει δίκιο όσον αφορά τη φορολόγηση των τραπεζών.

«Διαφωνώ θεμελιωδώς με τον Σάντσεθ και την ισπανική κυβέρνηση σχεδόν στα πάντα, αλλά η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει σχετικά με τα κέρδη των τραπεζών, τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους και τις προμήθειες είναι απολύτως έξυπνη», δήλωσε ο ηγέτης της Λέγκας στο Bloomberg News την Κυριακή, στο περιθώριο του Ambrosetti Forum στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας. «Είναι κάτι που θα προτείνουμε στον προϋπολογισμό, οπωσδήποτε».

Η Ιταλία έχει βασιστεί τα τελευταία χρόνια σε προσωρινά μέτρα για τις τράπεζες, τα οποία της έχουν επιτρέψει να αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Πέρυσι, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το μέτρο για να χρηματοδοτήσει μια μικρή μείωση του φόρου εισοδήματος για τα μεσαία εισοδήματα.

«Θα είναι ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τα κέρδη των τραπεζών, κοντά στα 50 δισ. ευρώ (58 δισ. δολάρια)», πρόσθεσε ο Σαλβίνι, μιλώντας στις όχθες της λίμνης Κόμο. «Και δεδομένου ότι μέρος αυτών των κερδών προέρχεται ουσιαστικά από τις τραπεζικές προμήθειες και τη διαφορά μεταξύ των τόκων που εισπράττονται και εκείνων που καταβάλλονται, μια συνεισφορά επί αυτού του στοιχείου, το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους πολίτες, είναι απολύτως επιθυμητή».

Η φορολόγηση των τραπεζών αποτελεί διχαστικό ζήτημα για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, στην οποία συμμετέχουν η εθνικιστική Λέγκα του Σαλβίνι, η φιλική προς τις επιχειρήσεις Forza Italia και το δικό της δεξιό κόμμα, Αδελφοί της Ιταλίας. Ένας φόρος στις ενεργειακές εταιρείες είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για τον επερχόμενο προϋπολογισμό, δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Bloomberg News πρόσωπο προσκείμενο στη Μελόνι.

«Οι τράπεζες είχαν κέρδη που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν. Μπορούν να συνεισφέρουν και είμαι βέβαιος ότι το θέλουν», πρόσθεσε. «Και οι ενεργειακές εταιρείες μπορούν επίσης να συμβάλουν από την πλευρά τους».

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