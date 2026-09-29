-Χαίρετε, ξέρω ότι το πιο hot κουτσομπολιό των Αθηνών (και όχι μόνο) αυτές τις ημέρες είναι τι γίνεται, πώς πάει, πώς εξελίσσεται, ποιος με ποιον, για τις επιχειρηματικές κόντρες στα εργολαβικά, τώρα μπήκαν και στα ενεργειακά με κάθετους και… οριζόντιους διαδρόμους, διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπερατλαντικές αγωγές δισ. δολαρίων κ.λπ. Επειδή δεν (σας) έχω συνηθίσει σε παπάτζες ενημέρωσης, αλλά όσο το δυνατόν σε στοιχειωδώς σοβαρό ρεπορτάζ (έστω και ολίγον παραπολιτικού περιεχομένου από εδώ) θα μου κάνετε τη χάρη. Η… χάρη είναι να ολοκληρώσω τους κύκλους των επαφών (sic) που έχω προκειμένου να καταλήξω σ’ ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα για το τι έγινε και γίνεται. Για την ώρα σας λέω ότι στο Μ.Μ υπάρχει μια ανησυχία για το θέμα, νομίζω την τοπική κόντρα θα τη λήξουν οι αρμόδιοι εντός των ημερών γιατί ο τροφοδότης λογαριασμός είναι ένας για όλους, το Ελληνικό Δημόσιο. Το διεθνές είναι πιο σύνθετο σε συμφέροντα και αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε πέραν των άλλων και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες. Επανέρχομαι…
Επικοινωνιακό καλιμπράρισμα
-Ένα κεντρικό θέμα που συζητήθηκε χθες στο Μ.Μ
, στον πρώτο πρωινό καφέ μετά την επιστροφή Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ, ήταν τα αρκετά φάλτσα
που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα π.χ. Χάρης Θεοχάρης, Σπύρος Κουλκουδίνας κ.λπ. Προφανώς όλες οι περιπτώσεις δεν ήταν ίδιες, όμως στον Μητσοτάκη δεν άρεσε η εικόνα «ρεμπέτ ασκέρ» που δόθηκε, όπως δεν άρεσαν και οι δηλώσεις που επιτείνουν τις κατηγορίες περί αλαζονείας και αναλγησίας της κυβέρνησης
. Γι' αυτό και από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη ζητήθηκε να γίνει ένα επικοινωνιακό καλιμπράρισμα, με προσεκτικό «άδειασμα» του υφυπουργού Θεοχάρη, ο οποίος νωρίτερα είχε βγει και είχε αναγνωρίσει το λάθος του. Πάντως, αν υπάρχει ένας που έχει «άχτι» τον Θεοχάρη είναι ο Σαμαράς
, καθώς είχαν συγκρουστεί και την περίοδο της διακυβέρνησής του, με αποτέλεσμα τότε την εκπαραθύρωση Θεοχάρη από το ΥΠΟΙΚ. Αν στην εξίσωση που σας προανέφερα παρατηρήσατε ότι λείπει από το «καλιμπράρισμα» η Ντόρα…
καλά παρατηρήσατε. Η συγκεκριμένη δεν μπαίνει σε καλίμπρα, είναι ειδικού χειρισμού
και νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ ως θέμα…
Το ΚΥΣΕΑ και οι Patriot
-Στο πρόγραμμα του Κ.Μ αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνεται και η τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
που δεν έγινε τον Σεπτέμβριο, λόγω και της απουσίας του για μια εβδομάδα στις ΗΠΑ. Σε αυτή τη συνεδρίαση, πέραν των όποιων άλλων θεμάτων, θα αξιολογηθεί και η προοπτική παραμονής της συστοιχίας Patriot επί σαουδαραβικού εδάφους
και ενώ εκκρεμεί τις επόμενες εβδομάδες μια επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ριάντ.
Με βάση τα ως τώρα δεδομένα και επειδή η Αθήνα δεν θέλει να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες, προκρίνεται η παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας
και όχι απλώς για έναν μήνα, για κάτι περισσότερο, με προφανή επαναξιολόγηση δεδομένων
, ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο.
Ραντεβού με δύο υποψήφιους διαδόχους της Λαγκάρντ
-Όσοι παρακολουθούν στενά τα ευρωπαϊκά θέματα εντόπισαν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια
στο χθεσινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Έλληνα ΥΠΟΙΚ και Προέδρου του Eurogroup είναι δύο ονόματα που ακούγονται έντονα στις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη ως πιθανοί διάδοχοι της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ. Ο λόγος για τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος
, με τον οποίο ο Πιερρακάκης συναντήθηκε χθες στη Βασιλεία, και τον Πρόεδρο της Bundesbank Χοακίμ Νάγκελ
, με τον οποίο σήμερα θα συμμετάσχουν στο ίδιο πάνελ στη Φρανκφούρτη. Αν και η θητεία της Λαγκάρντ ολοκληρώνεται τυπικά το 2027, η συζήτηση για τον επόμενο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
έχει ήδη «ανάψει» στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους.
Parlez-vous français?
-Δύο συνεντεύξεις έδωσε τον τελευταίο μήνα σε ΜΜΕ του εξωτερικού ο Αλέξης Τσίπρας
- και τα δύο γαλλόφωνα. Προ εβδομάδων μίλησε στη βελγική Le Soir
(που οι εδώ φωστήρες θεώρησαν γαλλική), ενώ χθες δημοσιεύτηκε συνέντευξή του στη γαλλική πολιτική επιθεώρηση Marianne
εφ' όλης της ύλης. Είναι προφανές ότι η συνεργασία του Αλέξη με τη γαλλική εταιρεία επικοινωνίας Publicis
περιλαμβάνει και ένα σκέλος... rebranding εξωτερικού
, εκτός του εσωτερικού, ξεκινώντας από λογής λογής γαλλόφωνα ΜΜΕ, μου λένε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ο Αλέξης μας θαυμαστές στο Παρίσι, αλλά πάντως δεν ψηφίζουν και πολλοί εκεί.
Ολύμπια ψυχραιμία με ημερομηνία λήξης
-Την ώρα που η μετοχή της Allwyn μετρούσε 7η πτωτική συνεδρίαση, τα στελέχη του ομίλου έκαναν επίδειξη ψυχραιμίας
, διαβάζοντας το Βραζιλιάνικο Σύνταγμα και το ημερολόγιο. Η απαγόρευση του online στοιχήματος που επιβλήθηκε στην Μπραζίλια ήταν ένα προσωρινό μέτρο άμεσης ισχύος (medida provisória). Το μέτρο “ζει” 120 ημέρες. Εκπνέει αυτόματα αν δεν το εγκρίνουν και η Βουλή και η Γερουσία εντός της προθεσμίας ή αν το απορρίψει έστω το ένα από τα δύο σώματα. Με τις διακοπές του Κογκρέσου, η προθεσμία φτάνει μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2027. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση Λούλα έβγαλε τον νόμο, αλλά δεν ελέγχει την τύχη του
. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Βραζιλία εκλέγει πρόεδρο και Κογκρέσο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν Λούλα και Μπολσονάρου ισόπαλους στο σενάριο 2ου γύρου. Το μέτρο πιθανότατα θα το κρίνει ένα νέο Κογκρέσο, σε προεκλογικό και μετεκλογικό κλίμα, με έναν κλάδο που πληρώνει φόρους, χορηγεί το ποδόσφαιρο και απασχολεί χιλιάδες Βραζιλιάνους πολίτες. Η Betano ήδη ετοιμάζει προσφυγές και περικοπές κόστους. Ο χρόνος στην Μπραζίλια φαίνεται να δουλεύει για τους παρόχους
. Μέχρι τότε, η Allwyn θα αναμένει, ενώ η διοίκησή της δείχνει την εμπιστοσύνη της στις εξελίξεις με αγορές ιδίων μετοχών ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, σε μία εβδομάδα και μέση τιμή 12,20. Οι ίδιες μετοχές ανέρχονται ήδη στο 5,43%
και η εταιρεία αγοράζει ακριβότερα από όσο κλείνει η μετοχή.
Ο Κούτρας χτίζει τον δικό του «Δαίδαλο» στο Ελληνικό
-Στην πιο ακριβή νέα γειτονιά που χτίζεται σήμερα στην Αθήνα ανεβάζει στροφές ο Δημήτρης Κούτρας
, ετοιμάζοντας το δικό του οικιστικό πρότζεκτ στο Ελληνικό
. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 50 έως 60 κατοικιών
και θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας που έχει συγκροτηθεί ανάμεσα στο σχήμα του ίδιου, στη «Δαίδαλος 10»
των δύο εγγονών του και εταιρείας συμφερόντων του ανιψιού του. Η ανάπτυξη αφορά οικόπεδο έξι στρεμμάτων, σε μία από τις γειτονιές κοντά στο The Ellinikon Mall και το Commercial Hub στη βορειοανατολική πλευρά της μεγάλης ανάπλασης. Βρίσκεται ακόμη στη φάση της αδειοδότησης
, με στόχο οι μπουλντόζες να μπουν προς τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς εμπλοκές οι εγκρίσεις. Η ονομασία «Δαίδαλος» έχει ασφαλώς τη δική της σημειολογία. Ο μυθικός Κρητικός αρχιτέκτονας και τεχνίτης θεωρείται ο πρώτος μεγάλος μάστορας της ελληνικής μυθολογίας
. Για έναν κατασκευαστή λάτρη της ελληνικής μυθολογίας, όπως τον Δημήτρη Κούτρα, η επιλογή του «Δαίδαλου» δίνει στο οικογενειακό οικιστικό project έναν συμβολισμό που συνδέει την τέχνη της κατασκευής με τις κρητικές ρίζες των εγγονών του. Η επένδυση εντάσσεται στο πακέτο των πέντε οικοπέδων που διέθεσε η Lamda Development
μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας το 2024. Στους αγοραστές περιλαμβάνονταν, πέραν του σχήματος της Daedalus, η Brook Lane Capital
, η TENBRINKE
και η Hellenic Ergon
, η οποία απέκτησε δύο ακίνητα. Οι αγοραστές ανέλαβαν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και την πλήρη ανάπτυξη των κατοικιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, την εμπορική προώθηση και διάθεση των κατοικιών θα αναλάβει η ίδια η Lamda Development, αξιοποιώντας τον μηχανισμό πωλήσεων
που έχει ήδη αναπτύξει για τις οικιστικές αναπτύξεις του Ελληνικού. Για τη Lamda, η πώληση των πέντε οικοπέδων απέφερε συνολικά περίπου 106 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Η τιμή που αναλογεί ειδικά στο οικόπεδο του σχήματος Κούτρα δεν έχει γνωστή. Ωστόσο, η συνολική επένδυση που αναμένεται να κινητοποιήσουν οι πέντε αναπτύξεις εκτιμάται σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.
H ACTION επελαύνει στις αγορές... και στα δάνεια
-Πάνε και έρχονται τα σενάρια για επέκταση της Action
, της ολλανδικής αλυσίδας discount λιανικής και από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, περί πιθανής εισόδου στην ελληνική αγορά και τι θα σήμαινε αυτό κυρίως για τη Jumbo. Ο Απ. Βακάκης
έχει εξηγήσει (το θέμα είναι ποιος ακούει…) ότι δεν θεωρεί την Action άμεσο ανταγωνιστή της Jumbo, επειδή τα δύο μοντέλα είναι διαφορετικά
: η Action λειτουργεί με σχετικά μικρά καταστήματα και περιορισμένη γκάμα κωδικών, ενώ η Jumbo βασίζεται σε πολύ μεγαλύτερα καταστήματα και σαφώς περισσότερα προϊόντα. Κατά τον ίδιο, μεγαλύτερο ανταγωνισμό έχει η Jumbo από τα μεγάλα σουπερμάρκετ που διευρύνουν διαρκώς τη γκάμα των προϊόντων που πουλάνε. Αν όντως έρθει η Action στην Ελλάδα θα φανεί ποιος έχει δίκιο
, οι αναλυτές που τη χρησιμοποιούν ως μπαπούλα για την Jumbo ή ο Βακάκης. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Action συνεχίζει την ταχύτατη επέκτασή της
: πριν από λίγες ημέρες άνοιξε το πρώτο κατάστημά της στη Σλοβενία, ανεβάζοντας σε 16 τις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η εταιρεία έχει θέσει στόχο να προσθέσει τουλάχιστον 400 νέα καταστήματα μέσα στο 2026, έχοντας ήδη φτάσει τα 3.423 σημεία στο τέλος Ιουνίου. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, η επέκτασή της υποστηρίζεται από ισχυρούς οικονομικούς ρυθμούς
. Στο α΄ εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% στα €8,35 δισ. και το λειτουργικό EBITDA κατά 13% στα €1,11 δισ., με περιθώριο 13,3%. Υπάρχει, ωστόσο, και το ζήτημα της μόχλευσης
, ιδιαίτερα στο τρέχον επιτοκιακό περιβάλλον, καθώς κουβαλά έναν καθαρό δανεισμό άνω των €7 δισ. Η Action έκλεισε τον Ιούνιο με δείκτη καθαρού δανεισμού προς run-rate EBITDA 2,7 φορές και διαθέσιμα €718 εκατ. Στο τέλος Μαρτίου ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν περίπου στα €7,46 δισ.
, ενώ είχε προηγηθεί το 2025 άντληση πρόσθετου δανεισμού €1,6 δισ. στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης κεφαλαίου και επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.
Στην πύλη τελειώνει ο έλεγχος;
-Να λοιπόν που ο Κηφισός μπορεί να χαλάσει και το καλύτερο αφήγημα περί βιώσιμης ανάπτυξης
. Και στην περίπτωση της Μπισκότα Παπαδοπούλου το timing είναι, αν μη τι άλλο, άβολο. Λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό με το βυτιοφόρο και τα απόβλητα που φέρεται να κατέληξαν στον Κηφισό, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τις οικονομικές καταστάσεις της για το 2025. Και εκεί διαβάζουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, ότι λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ότι παρακολουθεί «συστηματικά» την περιβαλλοντική της επίδοση. Η εταιρεία, βέβαια, έχει ξεκαθαρίσει ότι το επίμαχο βυτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία, εξωτερικό συνεργάτη της, και ότι διερευνά το περιστατικό
. Στις οικονομικές καταστάσεις της, όμως, είναι η ίδια που δηλώνει ότι, πέραν των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μετρήσεων, λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό και τη διαχείριση των αποβλήτων της και παρακολουθεί συστηματικά την περιβαλλοντική της επίδοση. Και κάπου εδώ προκύπτει το μάλλον πιο δύσκολο ερώτημα
: ποιος παρακολουθούσε τον συνεργάτη; Γιατί η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δύσκολα μπορεί να λειτουργεί με το «μέχρι εδώ είναι δικά μου και από την πύλη και μετά δικά σου». Εφόσον μια βιομηχανία αναθέτει σε τρίτους τη διαχείριση των αποβλήτων της, το κρίσιμο είναι ποιες δικλίδες έχει
ώστε να γνωρίζει τι συμβαίνει με αυτά αφού φύγουν από τις εγκαταστάσεις της. Και κάπως έτσι το «συστηματικά» και το «εμπράκτως» που χρησιμοποιεί η ίδια η Παπαδοπούλου αποκτούν ξαφνικά άλλο βάρος. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι φέρεται να έκανε ο συνεργάτης της. Είναι και αν η ίδια τον έλεγχε αρκετά
. Γιατί, αν η παρακολούθηση σταματούσε στην πύλη του εργοστασίου, τότε υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο σύστημα.
Αρχίζουν τα ζόρια
-Δύσκολη ημέρα
για την κεντρική Ευρώπη η σημερινή, με την τιμή χονδρικής στο ρεύμα
να κινείται από 146 έως 180 ευρώ/MWh. Στην χώρα μας η μέση τιμή βρίσκεται στα 122 ευρώ/Mwh με μεγάλες διακυμάνσεις ωστόσο, που ξεκινούν από μηδενικές τιμές από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα και φθάνουν τα 243 ευρώ νωρίς το πρωί. Οι ΑΠΕ σήμερα θα δώσουν το 68% του μίγματος ενέργειας.
Τιμολόγια από το Νέο Ψυχικό στο Ντουμπάι
-Η ΙΛΥΔΑ
, είναι μια εισηγμένη μικρής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
με τζίρο εξαμήνου 5,22 εκατ. ευρώ. Από χθες, άνοιξε μια μεγάλη πόρτα που την οδηγεί σε μια πολύ δυναμική αγορά, η οποία, από τον Ιανουάριο 2027, θα υποχρεώσει χιλιάδες επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο που κόβουν τιμολόγια. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΑΕ πιστοποίησε τη Ravera E-Invoicing Services
, εταιρεία του Ντουμπάι, ως Πιστοποιημένο Πάροχο Accredited Service Provider ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η πλατφόρμα ανήκει στην ΙΛΥΔΑ και προσφέρει cloud υπηρεσίες, σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη δεύτερου και τρίτου επιπέδου. Η Ravera κάνει πωλήσεις, onboarding και πρώτο επίπεδο υποστήριξης. Η ΙΛΥΔΑ θα πληρώνεται με επαναλαμβανόμενες συνδρομές
. Στα Εμιράτα η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική με μοντέλο Peppol πέντε σημείων και μορφότυπο PINT-AE, με ταυτόχρονη διαβίβαση στη Federal Tax Authority, αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Σε πρώτη φάση, εντάσσονται επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 50 εκατ. AED
(περίπου 11,5 εκατ. ευρώ), που πρέπει να ορίσουν πάροχο έως 30 Οκτωβρίου 2026 και να τιμολογούν ηλεκτρονικά από 1η Ιανουαρίου 2027. Στη δεύτερη φάση, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, 1η Ιουλίου 2027. Δημόσιοι φορείς, 1η Οκτωβρίου 2027. Συμπερασματικά, απομένει ένας μήνας για την πρώτη προθεσμία και οι πιστοποιημένοι πάροχοι δεν είναι πολλοί.
Η ΙΛΥΔΑ πραγματοποιεί απόβαση στα Εμιράτα, με ισολογισμό που δεν χρειάζεται τράπεζα. Οι λογιστικές καταστάσεις δείχνουν μηδενικό δανεισμό, ταμείο 8,53 εκατ. (+61%), ίδια κεφάλαια 17,99 εκατ. Στο εξάμηνο, EBITDA 3,75 εκατ.
(+77%), καθαρά κέρδη 3,13 εκατ. (+96%). Στην Ελλάδα, είναι ΥΠΑΗΕΣ από το 2021 με το Meg myData.
Ασκήσεις ισορροπίας ανάμεσα στις νέες κορυφές και την έκτη μηνιαία άνοδο
-Σε αγοραστικό κρεσέντο
επιδόθηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων, για πρώτη φορά από τις 17 Σεπτεμβρίου σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο. Σε επίπεδο κλεισίματος είχε να πιάσει τις 2.700 μονάδες από τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν είχε σταματήσει στις 2.726,49 μονάδες, οι οποίες αποτελούν και το υψηλό έτους. Σε περίπτωση νέας υπέρβασης, το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 26 Οκτωβρίου 2009 και τις 2.781,13 μονάδες. Με το χθεσινό κλείσιμο στις 2.707,83 μονάδες, ο ΓΔ απέχει λιγότερο από τις φετινές κορυφές του
παρά από το να μην πετύχει την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του. Αρκεί να ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος πάνω από τις 2.677,26 μονάδες (κλείσιμο Αυγούστου).
Οι τράπεζες με τα ρεκόρ τους «έσπρωξαν» το ΧΑ
-Οι τραπεζικές μετοχές
αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας την απαιτούμενη ώθηση στον Γενικό Δείκτη για την επιστροφή του πάνω από τις 2.700 μονάδες. Η εικόνα του κλάδου παραμένει ισχυρή, με τις αγοραστικές κινήσεις να διαχέονται στο σύνολο των συστημικών τραπεζών. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν η Alpha Bank
και η Τράπεζα Πειραιώς
, με κέρδη μεταξύ 3,5% και 4%, πλησιάζοντας εκ νέου τα φετινά ρεκόρ τους. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,773 ευρώ, πλησιάζοντας το υψηλό έτους των 4,934 ευρώ, ενώ η Τρ. Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 10,65 ευρώ, με το φετινό υψηλό στα 10,82 ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, είχαν οι επιδόσεις της Eurobank
και της Εθνικής Τράπεζας
, οι οποίες σημείωσαν κέρδη άνω του 2%, αλλά και νέα υψηλά 11 ετών. Η Eurobank ξεπέρασε τα 4,8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 17,3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Εθνική έκλεισε στα 17,8 ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2015, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 16 δισ. ευρώ. Κοντά στις κορυφές της βρίσκεται και η Τράπεζα Κύπρου
, η οποία έκλεισε στα 10,8 ευρώ με υψηλό έτους -και ιστορικό ρεκόρ- τα 10,92 ευρώ.
Κερδοφόρα σκυτάλη
-Με αυξημένα κέρδη και γεμάτο ταμείο προχωρά η ICAP CRIF
προς την αλλαγή σκυτάλης, καθώς ο επί σχεδόν δύο δεκαετίες επικεφαλής της, Νικήτας Κωνσταντέλλος
, οδεύει προς συνταξιοδότηση. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εξαγορά της ICAP από τον ιταλικό όμιλο CRIF, οι οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι ο όμιλος αύξησε το 2025 τον τζίρο του κατά 10%, στα 31,78 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 10,8%, στα 4,83 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα έφτασαν τα 9,51 εκατ. ευρώ. Κερδομηχανή
αποδεικνύεται η ICAP CRIF Ratings, ο αποσχισθείς κλάδος πιστοληπτικών αξιολογήσεων, που το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του κατέγραψε πωλήσεις 8,61 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,84 εκατ. ευρώ. Το 2025 διένειμε μέρισμα 2 εκατ. ευρώ στη μητρική, ενώ το 2026 τη δάνεισε με 4,5 εκατ. ευρώ. Η ICAP CRIF, από την πλευρά της, χορήγησε δάνειο 7 εκατ. ευρώ στην ιταλική CRIF. Υπάρχει και αστερίσκος:
οι ορκωτοί διατύπωσαν επιφύλαξη για την αποτίμηση υπεραξίας 1,75 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της Date Firme, η οποία αποκτήθηκε στη Ρουμανία τον Μάιο του 2024 έναντι 2,06 εκατ. ευρώ.
Ο Γιαννακόπουλος, η κόρη του και η νέα εταιρεία
-Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκτός από επικεφαλής της ΒΙΑΝΕΞ και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ασχολείται, ως γνωστόν, και με διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε η σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία “DG Private”
. Βεβαίως το DG μπορεί να προέρχεται από τα αρχικά του ίδιου του φαρμακοβιομήχανου, αλλά και από τα αρχικά της κόρης του Δέσποινας. Ο σκοπός της νέας εταιρείας που εδρεύει στην Κηφισιά, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
, τις υπηρεσίες λιανικής πώλησης παιχνιδιών
κάθε είδους, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, καλλυντικών κ.α. Επίσης, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, καθώς και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 25.000 ευρώ
και καταβλήθηκε από τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου
που είναι και η μοναδική μέτοχος. Ο πατέρας της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας.
Ο «ανασχηματισμός» στον Αστέρα
-Έναν περιορισμένης έκτασης «ανασχηματισμό»
είχαμε πρόσφατα στη διοίκηση της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, που κατέχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα. Σε άλλες εποχές αυτόν τον ανασχηματισμό, θα τον χαρακτηρίζαμε και «διορθωτικό» ή… μίνι.
Παρά ταύτα έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Να θυμίσω ότι μετά την απόκτηση του Αστέρα από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστήρ Παλάς συμμετείχαν ο ίδιος ως Πρόεδρος, ο Ηρακλής Παύλου
ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος ως Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής, καθώς και οι Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης και Κωνσταντίνος Μήτσιος ως μέλη. Σύμφωνα με πρακτικό του Δ.Σ. από τις 31 Αυγούστου 2026, ο Κωνσταντίνος Μήτσιος παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προς αντικατάστασή του εκλέχθηκε ως νέο μέλος η Ιωάννα Προκοπίου. Πρόκειται, βεβαίως, για την μία από τις τέσσερις κόρες του ισχυρού εφοπλιστή, η οποία διαχειρίζεται τις εταιρείες Prominence Maritime και Sea Traders, ενώ συμμετέχει και στο Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Στο νέο Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς μετά τον ανασχηματισμό συμμετέχουν ο Γιώργος Προκοπίου ως Πρόεδρος, ο Ηρακλής Παύλου ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος ως Αντιπρόεδρος, καθώς και οι Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης
και Ιωάννα Προκοπίου
ως μέλη. Η θητεία του οργάνου προβλέπεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2028.
Ο Προβλήτας 6 αλλάζει το παιχνίδι
-Τα €58 εκατ. έσοδα και τα €16,5 εκατ. καθαρά κέρδη του ΟΛΘ είναι η είδηση που ήδη διαβάσατε. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς.
Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν χτίζεται απλώς ένας μεγαλύτερος προβλήτας. Χτίζεται η υποδομή πάνω στην οποία το λιμάνι θέλει να αλλάξει κατηγορία. Και οι αριθμοί εξηγούν γιατί. Με την ολοκλήρωση του Προβλήτα 6, η δυναμικότητα του container terminal προβλέπεται να ανέβει από 650.000 στα 1,5 εκατ. TEU, ενώ το λιμάνι θα μπορεί να υποδέχεται πλοία έως 24.000 TEU. Δηλαδή, από ένα λιμάνι που σήμερα εξυπηρετεί πλοία έως περίπου 10.000 TEU, ο ΟΛΘ θέλει να περάσει στην κατηγορία των mainline calls των μεγάλων containerships
. Αυτό ακριβώς περιγράφει και η διοίκηση στις παρουσιάσεις της προς την επενδυτική κοινότητα. Όταν προσθέτεις τόσο μεγάλη χωρητικότητα, δεν το κάνεις για να εξυπηρετήσεις απλώς τα σημερινά φορτία. Το κάνεις για να διεκδικήσεις καινούργια. Και το βλέμμα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται προφανώς προς τα Βαλκάνια και βαθύτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εκεί όπου κρίνονται οι εμπορευματικές ροές και όπου ο ανταγωνισμός των λιμανιών γίνεται ολοένα σκληρότερος. Υπάρχει μάλιστα και μια ακόμη παράμετρος που αξίζει να κρατήσουμε.
Ο ΟΛΘ έχει ήδη βάλει στο τραπέζι τη συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στον σχεδιαζόμενο εμπορικό διάδρομο IMEC. Άρα το στοίχημα του Προβλήτα 6 είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα κατασκευαστικό έργο €195,6 εκατ.
Είναι να μπει η Θεσσαλονίκη πιο δυνατά στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών logistics corridors και να αποκτήσει μεγαλύτερο ειδικό βάρος απέναντι στα ανταγωνιστικά gateways της περιοχής. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή, είναι ότι για να αποδώσει ο Προβλήτας 6 όσα υπόσχεται, πρέπει να τρέξουν παράλληλα και οι συνδέσεις με την ενδοχώρα και παράλληλα το πόσο γρήγορα φεύγει το κουτί από τη Θεσσαλονίκη προς Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Και εκεί θα κριθεί τελικά πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει το παιχνίδι του ΟΛΘ.
Οι Ιταλοί κοιτούν όλο και περισσότερο προς την Κρήτη
-Μόνο εθιμοτυπική δεν πρέπει να διαβάζεται η επίσκεψη του Ιταλού πρέσβη Paolo Cuculi
στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και η συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μηνά Παπαδάκη.
Ο Ιταλός διπλωμάτης περιόδευσε στην Κρήτη με σαφή οικονομική ατζέντα
: περισσότερες επιχειρηματικές συνεργασίες, τουρισμός, εμπόριο και, βεβαίως, θαλάσσιες μεταφορές. Η ιταλική παρουσία στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν είναι θεωρητική. Ο όμιλος Grimaldi έχει αποκτήσει τον έλεγχο του ΟΛΗ και έχει ήδη ανοίξει έναν νέο κύκλο επενδύσεων.
Στη συνάντηση με τον Cuculi συζητήθηκαν ακριβώς οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας σε τουρισμό, εμπόριο, επιχειρηματικότητα και θαλάσσιες μεταφορές. Η Ρώμη παρακολουθεί από κοντά την ενίσχυση του ιταλικού επιχειρηματικού αποτυπώματος στην Κρήτη και το Ηράκλειο εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά σημεία αυτής της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Φράγκου «κλειδώνει» από τώρα τα MR
-Μπορεί η αγορά των MR tankers να ανεβάζει στροφές, όμως στη Navios Maritime Partners
η Αγγελική Φράγκου
φαίνεται ότι προτιμά να μετατρέπει εγκαίρως το καλό momentum σε ορατότητα εσόδων. Στην αγορά κυκλοφορεί ότι τα δύο νεότευκτα MR, Nave Galileo και Nave Asteriks, χωρητικότητας 51.000 dwt, έχουν ήδη κλειδώσει από την παράδοσή τους το 2027 σε πενταετείς ναυλώσεις με την Phillips 66 στα 24.000 δολάρια ημερησίως. Η Navios έχει συνολικά τέσσερα MR υπό ναυπήγηση στη Minaminippon Shipbuilding της Ιαπωνίας, ενώ ένα ακόμη από τα πλοία του προγράμματος που παραδίδεται φέτος φέρεται να έχει ήδη εξασφαλίσει πενταετή ναύλωση στη Chevron
, επίσης στα 24.000 δολάρια ημερησίως. Με απλά λόγια, η Φράγκου χτίζει από τώρα ένα σύνολο συμβολαιοποιημένων εσόδων
με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής ενεργειακής αγοράς. Και το κάνει ενώ οι brokers ανεβάζουν τις αποτιμήσεις τους: οι πενταετείς ναυλώσεις για MR στον Ατλαντικό υπολογίζονται πλέον γύρω στα 25.500 δολάρια ημερησίως, ενώ στο ένα έτος οι απαιτήσεις έχουν φθάσει ακόμη και τα 35.000–37.500 δολάρια.
Η Wall Street έχει ψηφίσει ήδη στις εκλογές του (ερχόμενου) Νοεμβρίου
-Τριάντα πέντε μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
, και οι χρηματιστές της Wall Street έχουν ήδη βγάλει το αποτέλεσμα με βάση την ιστορία και τη στατιστική. Πιστεύουν ότι η Βουλή θα περάσει στους Δημοκρατικούς και η Γερουσία οριακά στους Ρεπουμπλικάνους. Το Bloomberg το περιέγραψε από τις 10 Σεπτεμβρίου ως το «ιδανικό σενάριο»
για τις αγορές, ο Τραμπ διατηρεί το βέτο, αλλά καμία σαρωτική νομοθεσία δεν πρόκειται να ανατρέψει τα καλώς κείμενα τα επόμενα δύο χρόνια. Ούτε φορολογικά σοκ, ούτε δαπάνες-έκπληξη. Η Ιστορία και η στατιστική συνηγορούν
. Στις 23 από τις 24 περιόδους πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, από τα τέλη Σεπτεμβρίου του εκλογικού έτους έως τον Ιούλιο του επόμενου, ο δείκτης S&P 500 έχει αποδώσει θετικά, με μέση απόδοση 19%. Μοναδική εξαίρεση το 1930. Η Schwab υπενθυμίζει ότι ο αυτός ο μέσος όρος χρωστά πολλά στο 1982, όταν η Fed άρχιζε να κόβει επιτόκια. Σήμερα κάνει το αντίθετο. Τα επιτόκια είναι το μεγάλο μυστήριο. Η Wall Street σήμερα τιμολογεί με πιθανότητα 73% ότι έρχεται νέα αύξηση στις 27–28 Οκτωβρίου, μόλις 6 μέρες πριν τις κάλπες. Η ΕΚΤ συνεδριάζει επίσης 28–29 Οκτωβρίου. Morgan Stanley και Citi λένε ότι οι εκλογές ελάχιστα αλλάζουν τα εταιρικά κέρδη. Οι δασμοί, μετανάστευση και η νομοθέτηση παραμένουν στον Λευκό Οίκο. Το Reuters θυμίζει την «κατάρα των ενδιάμεσων»
που είναι η μεγάλη μεταβλητότητα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όταν οι δείκτες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Τα σημερινά υψηλά επίπεδα της Wall Street στηρίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή στην ΥπερΝοημοσύνη, όπως αρέσει στον PotUS. Στο δείπνο για τον Σι Τζινπίνγκ, στις 24 Σεπτεμβρίου, δίπλα στον Τραμπ κάθονταν Μπέζος, Μασκ, Πιτσάι, Χουάνγκ, η ηγεσία της OpenAI. Δεν πήγαν εκεί για τη φωτογραφία. Ήταν εκεί επειδή η ομαλότητα της Wall Street μέχρι τον Νοέμβριο περνά από τις αποτιμήσεις τους. Η Wall Street θέλει διχασμένο Κογκρέσο. Η Fed, όμως, δεν ψηφίζει.
Όταν οι Ιάπωνες δεν αγοράζουν ομόλογα και μετοχές της Δύσης
-Μέσα σε 12 μήνες, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου
ανέβηκε από το 1,75% στο 3,09%. Η απόδοση είναι το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται ένα κράτος. Όσο ανεβαίνει, τόσο ακριβότερο το χρέος. Η Ιαπωνία
έχει χρέος πάνω από 200% του ΑΕΠ και το υπουργείο Οικονομικών της είχε προϋπολογίσει τόκους με 3%. Το όριο έσπασε. Την περασμένη Πέμπτη, το 10ετές έφθασε στο 3,055%, το 30ετές στο 4,13%, το 5ετές σε ιστορικό υψηλό 2,35%. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τους Ιάπωνες και τους φόρους που θα πληρώσουν. Αφορούν τους Ευρωπαίους και φυσικά τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Επί τρεις δεκαετίες, οι Ιάπωνες θεσμικοί επενδυτές, με μηδενικές αποδόσεις στο σπίτι τους, αγόραζαν ευρωπαϊκά και αμερικανικά ομόλογα
. Σήμερα τα δικά τους ομόλογα προσφέρουν 3%, το χρήμα μπορεί να μείνει στο Τόκιο και να μη μεταναστεύσει στη Φρανκφούρτη και την Ουάσιγκτον. Το αμερικανικό 10ετές ξεπέρασε το 5% στις 15 Σεπτεμβρίου, υψηλό από το 2007. Το βρετανικό 10ετές στο 5,41%, υψηλό από το 2007. Το γαλλικό στο 4,7%, υψηλό από το 2008, με έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ, το γερμανικό 3,64%, το ιταλικό 4,4%, το ισπανικό 4%. Με απλά λόγια, ο πιο ενεργός και αξιόπιστος πιστωτής του κόσμου τώρα πια χρειάζεται τα λεφτά στο σπίτι του και περιορίζει τις τοποθετήσεις σε ομόλογα και μετοχές της Δύσης. Οι υπόλοιποι απλώς δεν το έχουν καταλάβει ακόμη.
Η Nvidia επενδύει στον εαυτό της
-Όταν δεν έχεις πού να επενδύσεις τα λεφτά σου, η καλύτερη τοποθέτηση είναι στον... εαυτό σου
. Η Nvidia ανακοίνωσε χθες ότι το Δ.Σ. ενέκρινε κονδύλιο επιπλέον 150 δισ. δολαρίων για επαναγορές ιδίων μετοχών. Θα ανεβάσει έτσι την αξία ιδίων μετοχών στα 235 δισ., με ορίζοντα εκτέλεσης έως το οικονομικό έτος 2028. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση προγράμματος επαναγορών στην ιστορία της Wall Street.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 110 δισ. της Apple το 2024. Αυτά τα 235 δισ. δολάρια (περίπου 207 δισ. ευρώ) ξεπερνούν τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (197 δισ. ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia είναι 5,42 τρισ. δολάρια. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε περίπου 4,3% της εταιρείας, σε τιμή που ο Τζένσεν Χουαγκ
θεωρεί προφανώς φθηνή. Η μετοχή, στα 225 δολάρια, έχει κερδίσει 24% σε δώδεκα μήνες λιγότερο από ό,τι συνήθιζε. Ο ίδιος ο Χουάγκ είπε ότι «η παραγωγή ρευστότητας μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε και να επιστρέφουμε κεφάλαιο». Ταυτόχρονα η Nvidia απαντά σε όσους αμφισβητούν για το πόσο θα κρατήσει ο ενάρετος κύκλος της Υπερ Νοημοσύνης
.
Ένας Αρνό στο ντουλάπι με τα παπούτσια
-Η Wall Street
περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nike
η οποία από την περασμένη εβδομάδα δεν περιλαμβάνεται στον δείκτη S&P 100 μετά από 18 χρόνια συμμετοχής. Η Nike αντέδρασε βάζοντας στο διοικητικό της συμβούλιο, το όνομα Αρνό. Ο Αλεξάντερ Αρνό
, 34 ετών, 3ος από τα 5 παιδιά του Μπερνάρ Αρνό
, ανέλαβε ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας του Beaverton στις 16 Σεπτεμβρίου. Η Nike έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική συμφωνία πίσω από αυτή την επιλογή. Είναι μια τυπική διατύπωση
, ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο πατέρας ελέγχει τη LVMH. Ο Αλεξάντερ Αρνό είναι Deputy CEO της Moët Hennessy από τον Φεβρουάριο 2025, αντιπρόεδρος στην Tiffany & Co. μετά την εξαγορά των 15,8 δισ. δολαρίων, ενώ έχει διατελέσει 4 χρόνια CEO της Rimowa, την οποία ο ίδιος έφερε στη LVMH το 2016 στα 24 του. Πριν από αυτές τις θέσεις, ο Αλέξανδρος Αρνό (απόφοιτος Télécom Paris και École Polytechnique), είχε δουλέψει στην McKinsey και KKR. Έχει καθίσει στα Δ.Σ. των Carrefour, Birkenstock και Moncler. Η Nike αποχώρησε στις 21 Σεπτεμβρίου από τον S&P 100, τη θέση της πήρε η SanDisk. Η μετοχή έχει χάσει περίπου 78% από την κορυφή του Νοεμβρίου 2021 (177,5 δολ.), η κεφαλαιοποίηση από τα 280 δισ. έπεσε στα περίπου 54 δισ. δολάρια. Περνά ήδη την 5η διαδοχική χρονιά μείωσης κερδών (-43% έχασε η μετοχή μόνο φέτος). Ο κύκλος εργασιών του 2026 εκτιμάται στα 46,4 δισ. δολάρια, έναντι 51,4 δισ. το FY2024. Στην Κίνα, χάνει μερίδια αγοράς με το 8 συνεχόμενο τρίμηνο υποχώρησης, Μεθαύριο Πέμπτη, ο CEO Έλιοτ Χιλ ανακοινώνει προβλέψεις
για το 1ο τρίμηνο του 2027. Ο Αρνό έγραψε ότι υπήρξε πάντα «οπαδός της Nike»
. Στο Παρίσι ξέρουν πώς πουλάς επιθυμία σε τιμή που δεν χρειάζεται έκπτωση.
Στο Beaverton, εδώ και 5 χρόνια, πουλούν με έκπτωση κάτι που κάποτε ήταν επιθυμία.