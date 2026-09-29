-Χαίρετε, ξέρω ότι το πιο hot κουτσομπολιό των Αθηνών (και όχι μόνο) αυτές τις ημέρες είναι τι γίνεται, πώς πάει, πώς εξελίσσεται, ποιος με ποιον, για τις επιχειρηματικές κόντρες στα εργολαβικά, τώρα μπήκαν και στα ενεργειακά με κάθετους και… οριζόντιους διαδρόμους, διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπερατλαντικές αγωγές δισ. δολαρίων κ.λπ. Επειδή δεν (σας) έχω συνηθίσει σε παπάτζες ενημέρωσης, αλλά όσο το δυνατόν σε στοιχειωδώς σοβαρό ρεπορτάζ (έστω και ολίγον παραπολιτικού περιεχομένου από εδώ) θα μου κάνετε τη χάρη. Η… χάρη είναι να ολοκληρώσω τους κύκλους των επαφών (sic) που έχω προκειμένου να καταλήξω σ’ ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα για το τι έγινε και γίνεται. Για την ώρα σας λέω ότι στο Μ.Μ υπάρχει μια ανησυχία για το θέμα, νομίζω την τοπική κόντρα θα τη λήξουν οι αρμόδιοι εντός των ημερών γιατί ο τροφοδότης λογαριασμός είναι ένας για όλους, το Ελληνικό Δημόσιο. Το διεθνές είναι πιο σύνθετο σε συμφέροντα και αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε πέραν των άλλων και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες. Επανέρχομαι…

Επικοινωνιακό καλιμπράρισμα

Το ΚΥΣΕΑ και οι Patriot

Ραντεβού με δύο υποψήφιους διαδόχους της Λαγκάρντ

Parlez-vous français?

Ολύμπια ψυχραιμία με ημερομηνία λήξης

Ο Κούτρας χτίζει τον δικό του «Δαίδαλο» στο Ελληνικό

H ACTION επελαύνει στις αγορές... και στα δάνεια

Στην πύλη τελειώνει ο έλεγχος;

Αρχίζουν τα ζόρια

Τιμολόγια από το Νέο Ψυχικό στο Ντουμπάι

Ασκήσεις ισορροπίας ανάμεσα στις νέες κορυφές και την έκτη μηνιαία άνοδο

Οι τράπεζες με τα ρεκόρ τους «έσπρωξαν» το ΧΑ

Κερδοφόρα σκυτάλη

Ο Γιαννακόπουλος, η κόρη του και η νέα εταιρεία

Ο «ανασχηματισμός» στον Αστέρα

Ο Προβλήτας 6 αλλάζει το παιχνίδι

Οι Ιταλοί κοιτούν όλο και περισσότερο προς την Κρήτη

Η Φράγκου «κλειδώνει» από τώρα τα MR

Η Wall Street έχει ψηφίσει ήδη στις εκλογές του (ερχόμενου) Νοεμβρίου

Όταν οι Ιάπωνες δεν αγοράζουν ομόλογα και μετοχές της Δύσης

Η Nvidia επενδύει στον εαυτό της

Ένας Αρνό στο ντουλάπι με τα παπούτσια

-Ένα, στον πρώτο πρωινό καφέ μετά την επιστροφή Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ, ήταν ταπου έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα π.χ. Χάρης Θεοχάρης, Σπύρος Κουλκουδίνας κ.λπ. Προφανώς όλες οι περιπτώσεις δεν ήταν ίδιες, όμως στον Μητσοτάκη δεν άρεσε η εικόνα «ρεμπέτ ασκέρ» που δόθηκε, όπως δεν άρεσαν και οι δηλώσεις που επιτείνουν τις. Γι' αυτό και από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη ζητήθηκε να γίνει ένα επικοινωνιακό καλιμπράρισμα, με προσεκτικό «άδειασμα» του υφυπουργού Θεοχάρη, ο οποίος νωρίτερα είχε βγει και είχε αναγνωρίσει το λάθος του. Πάντως, αν υπάρχει ένας που έχει «άχτι» τον Θεοχάρη είναι ο, καθώς είχαν συγκρουστεί και την περίοδο της διακυβέρνησής του, με αποτέλεσμα τότε την εκπαραθύρωση Θεοχάρη από το ΥΠΟΙΚ. Αν στην εξίσωση που σας προανέφερα παρατηρήσατε ότικαλά παρατηρήσατε. Η συγκεκριμένη δεν μπαίνει σε καλίμπρα,και νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ ως θέμα…-Στο πρόγραμμα του Κ.Μ αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνεται και ηπου δεν έγινε τον Σεπτέμβριο, λόγω και της απουσίας του για μια εβδομάδα στις ΗΠΑ. Σε αυτή τη συνεδρίαση, πέραν των όποιων άλλων θεμάτων, θα αξιολογηθεί και η προοπτική παραμονής της συστοιχίαςκαι ενώ εκκρεμεί τις επόμενες εβδομάδες μιαΜε βάση τα ως τώρα δεδομένα και επειδή η Αθήνα δεν θέλει να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες, προκρίνεται ηκαι όχι απλώς για έναν μήνα, για κάτι περισσότερο, με, ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο.-Όσοι παρακολουθούν στενά τα ευρωπαϊκά θέματα εντόπισαν μιαστο χθεσινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τηνΑνάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Έλληνα ΥΠΟΙΚ και Προέδρου του Eurogroup είναι δύο ονόματα που ακούγονται έντονα στις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη ως πιθανοί διάδοχοι της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ. Ο λόγος για τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, με τον οποίο ο Πιερρακάκης συναντήθηκε χθες στη Βασιλεία, και τον Πρόεδρο της Bundesbank, με τον οποίο σήμερα θα συμμετάσχουν στο ίδιο πάνελ στη Φρανκφούρτη. Αν και η θητεία της Λαγκάρντ ολοκληρώνεται τυπικά το 2027, η συζήτηση για τονέχει ήδη «ανάψει» στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους.-Δύο συνεντεύξεις έδωσε τον τελευταίο μήνα σε ΜΜΕ του εξωτερικού ο- και τα δύο γαλλόφωνα. Προ εβδομάδων μίλησε στη βελγική(που οι εδώ φωστήρες θεώρησαν γαλλική), ενώ χθες δημοσιεύτηκε συνέντευξή του στη γαλλική πολιτική επιθεώρησηεφ' όλης της ύλης. Είναι προφανές ότι η συνεργασία του Αλέξη με τη γαλλική εταιρεία επικοινωνίαςπεριλαμβάνει και ένα σκέλος..., εκτός του εσωτερικού, ξεκινώντας από λογής λογής γαλλόφωνα ΜΜΕ, μου λένε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ο Αλέξης μας θαυμαστές στο Παρίσι, αλλά πάντως δεν ψηφίζουν και πολλοί εκεί.-Την ώρα που η μετοχή της Allwyn μετρούσε 7η πτωτική συνεδρίαση, τα στελέχη του ομίλου έκαναν, διαβάζοντας το Βραζιλιάνικο Σύνταγμα και το ημερολόγιο. Η απαγόρευση του online στοιχήματος που επιβλήθηκε στην Μπραζίλια ήταν ένα προσωρινό μέτρο άμεσης ισχύος (medida provisória). Το μέτρο “ζει” 120 ημέρες. Εκπνέει αυτόματα αν δεν το εγκρίνουν και η Βουλή και η Γερουσία εντός της προθεσμίας ή αν το απορρίψει έστω το ένα από τα δύο σώματα. Με τις διακοπές του Κογκρέσου, η προθεσμία φτάνει μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2027. Με άλλα λόγια. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου η Βραζιλία εκλέγει πρόεδρο και Κογκρέσο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν Λούλα και Μπολσονάρου ισόπαλους στο σενάριο 2ου γύρου. Το μέτρο πιθανότατα θα το κρίνει ένα νέο Κογκρέσο, σε προεκλογικό και μετεκλογικό κλίμα, με έναν κλάδο που πληρώνει φόρους, χορηγεί το ποδόσφαιρο και απασχολεί χιλιάδες Βραζιλιάνους πολίτες. Η Betano ήδη ετοιμάζει προσφυγές και περικοπές κόστους.. Μέχρι τότε, η Allwyn θα αναμένει, ενώ η διοίκησή της δείχνει την εμπιστοσύνη της στις εξελίξεις με αγορές ιδίων μετοχών ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, σε μία εβδομάδα και μέση τιμή 12,20. Οι ίδιες μετοχές ανέρχονται ήδη στοκαι η εταιρεία αγοράζει ακριβότερα από όσο κλείνει η μετοχή.-Στην πιο ακριβή νέα γειτονιά που χτίζεται σήμερα στην Αθήνα ανεβάζει στροφές ο, ετοιμάζοντας το δικό του. Το σχέδιο προβλέπει τηνκαι θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας που έχει συγκροτηθεί ανάμεσα στο σχήμα του ίδιου, στητων δύο εγγονών του και εταιρείας συμφερόντων του ανιψιού του. Η ανάπτυξη αφορά οικόπεδο έξι στρεμμάτων, σε μία από τις γειτονιές κοντά στο The Ellinikon Mall και το Commercial Hub στη βορειοανατολική πλευρά της μεγάλης ανάπλασης., με στόχο οι μπουλντόζες να μπουν προς τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς εμπλοκές οι εγκρίσεις. Η ονομασία «Δαίδαλος» έχει ασφαλώς τη δική της σημειολογία. Ο μυθικός Κρητικός αρχιτέκτονας και τεχνίτης θεωρείται. Για έναν κατασκευαστή λάτρη της ελληνικής μυθολογίας, όπως τον Δημήτρη Κούτρα, η επιλογή του «Δαίδαλου» δίνει στο οικογενειακό οικιστικό project έναν συμβολισμό που συνδέει την τέχνη της κατασκευής με τις κρητικές ρίζες των εγγονών του. Η επένδυση εντάσσεται στο πακέτο των πέντε οικοπέδων που διέθεσε ημέσω διαγωνιστικής διαδικασίας το 2024. Στους αγοραστές περιλαμβάνονταν, πέραν του σχήματος της Daedalus, η, ηκαι η, η οποία απέκτησε δύο ακίνητα. Οι αγοραστές ανέλαβαν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και την πλήρη ανάπτυξη των κατοικιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, την εμπορική προώθηση και διάθεση των κατοικιών θα αναλάβει η ίδια η Lamda Development,που έχει ήδη αναπτύξει για τις οικιστικές αναπτύξεις του Ελληνικού. Για τη Lamda, η πώληση των πέντε οικοπέδων απέφερε συνολικά περίπου 106 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Η τιμή που αναλογεί ειδικά στο οικόπεδο του σχήματος Κούτρα δεν έχει γνωστή. Ωστόσο, η συνολική επένδυση που αναμένεται να κινητοποιήσουν οι πέντε αναπτύξεις εκτιμάται σε-Πάνε και έρχονται τα, της ολλανδικής αλυσίδας discount λιανικής και από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, περί πιθανής εισόδου στην ελληνική αγορά και τι θα σήμαινε αυτό κυρίως για τη Jumbo. Οέχει εξηγήσει (το θέμα είναι ποιος ακούει…) ότι δεν θεωρεί την Action άμεσο ανταγωνιστή της Jumbo, επειδή: η Action λειτουργεί με σχετικά μικρά καταστήματα και περιορισμένη γκάμα κωδικών, ενώ η Jumbo βασίζεται σε πολύ μεγαλύτερα καταστήματα και σαφώς περισσότερα προϊόντα. Κατά τον ίδιο, μεγαλύτερο ανταγωνισμό έχει η Jumbo από τα μεγάλα σουπερμάρκετ που διευρύνουν διαρκώς τη γκάμα των προϊόντων που πουλάνε. Αν όντως έρθει η Action στην Ελλάδα, οι αναλυτές που τη χρησιμοποιούν ως μπαπούλα για την Jumbo ή ο Βακάκης. Το μόνο σίγουρο είναι πως: πριν από λίγες ημέρες άνοιξε το πρώτο κατάστημά της στη Σλοβενία, ανεβάζοντας σε 16 τις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η εταιρεία έχει θέσει στόχο να προσθέσει τουλάχιστον 400 νέα καταστήματα μέσα στο 2026, έχοντας ήδη φτάσει τα 3.423 σημεία στο τέλος Ιουνίου. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, η επέκτασή της υποστηρίζεται από. Στο α΄ εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% στα €8,35 δισ. και το λειτουργικό EBITDA κατά 13% στα €1,11 δισ., με περιθώριο 13,3%. Υπάρχει, ωστόσο, και το, ιδιαίτερα στο τρέχον επιτοκιακό περιβάλλον, καθώς κουβαλά έναν καθαρό δανεισμό άνω των €7 δισ. Η Action έκλεισε τον Ιούνιο με δείκτη καθαρού δανεισμού προς run-rate EBITDA 2,7 φορές και διαθέσιμα €718 εκατ. Στο τέλος Μαρτίου ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν περίπου στα, ενώ είχε προηγηθεί το 2025 άντληση πρόσθετου δανεισμού €1,6 δισ. στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης κεφαλαίου και επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.-Να λοιπόν που. Και στην περίπτωση της Μπισκότα Παπαδοπούλου το timing είναι, αν μη τι άλλο, άβολο. Λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό με το βυτιοφόρο και τα απόβλητα που φέρεται να κατέληξαν στον Κηφισό, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τις οικονομικές καταστάσεις της για το 2025. Και εκεί διαβάζουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, ότι λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ότι παρακολουθεί «συστηματικά» την περιβαλλοντική της επίδοση. Η εταιρεία, βέβαια,. Στις οικονομικές καταστάσεις της, όμως, είναι η ίδια που δηλώνει ότι, πέραν των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μετρήσεων, λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό και τη διαχείριση των αποβλήτων της και παρακολουθεί συστηματικά την περιβαλλοντική της επίδοση. Και κάπου: ποιος παρακολουθούσε τον συνεργάτη; Γιατί η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δύσκολα μπορεί να λειτουργεί με το «μέχρι εδώ είναι δικά μου και από την πύλη και μετά δικά σου». Εφόσον μια βιομηχανία αναθέτει σε τρίτους τη διαχείριση των αποβλήτων της, το κρίσιμο είναιώστε να γνωρίζει τι συμβαίνει με αυτά αφού φύγουν από τις εγκαταστάσεις της. Και κάπως έτσι το «συστηματικά» και το «εμπράκτως» που χρησιμοποιεί η ίδια η Παπαδοπούλου αποκτούν ξαφνικά άλλο βάρος. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι φέρεται να έκανε ο συνεργάτης της. Είναι και. Γιατί, αν η παρακολούθηση σταματούσε στην πύλη του εργοστασίου, τότε υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο σύστημα.για την κεντρική Ευρώπη η σημερινή, με τηννα κινείται από 146 έως 180 ευρώ/MWh. Στην χώρα μας η μέση τιμή βρίσκεται στα 122 ευρώ/Mwh με μεγάλες διακυμάνσεις ωστόσο, που ξεκινούν από μηδενικές τιμές από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα και φθάνουν τα 243 ευρώ νωρίς το πρωί. Οι ΑΠΕ σήμερα θα δώσουν το-Η, είναι μια εισηγμένη μικρής κεφαλαιοποίησης στομε τζίρο εξαμήνου 5,22 εκατ. ευρώ. Από χθες, άνοιξε μια μεγάλη πόρτα που την οδηγεί σε μια πολύ δυναμική αγορά, η οποία, από τον Ιανουάριο 2027, θα υποχρεώσει χιλιάδες επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο που κόβουν τιμολόγια. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΑΕ πιστοποίησε τη, εταιρεία του Ντουμπάι, ως Πιστοποιημένο Πάροχο Accredited Service Provider ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η πλατφόρμα ανήκει στην ΙΛΥΔΑ και προσφέρει cloud υπηρεσίες, σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη δεύτερου και τρίτου επιπέδου. Η Ravera κάνει πωλήσεις, onboarding και πρώτο επίπεδο υποστήριξης. Η ΙΛΥΔΑ θα πληρώνεται με. Στα Εμιράτα η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική με μοντέλο Peppol πέντε σημείων και μορφότυπο PINT-AE, με ταυτόχρονη διαβίβαση στη Federal Tax Authority, αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Σε πρώτη φάση, εντάσσονται(περίπου 11,5 εκατ. ευρώ), που πρέπει να ορίσουν πάροχο έως 30 Οκτωβρίου 2026 και να τιμολογούν ηλεκτρονικά από 1η Ιανουαρίου 2027. Στη δεύτερη φάση, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, 1η Ιουλίου 2027. Δημόσιοι φορείς, 1η Οκτωβρίου 2027. Συμπερασματικά,Η ΙΛΥΔΑ πραγματοποιεί απόβαση στα Εμιράτα, με ισολογισμό που δεν χρειάζεται τράπεζα. Οι λογιστικές καταστάσεις δείχνουν μηδενικό δανεισμό, ταμείο 8,53 εκατ. (+61%), ίδια κεφάλαια 17,99 εκατ. Στο εξάμηνο,(+77%), καθαρά κέρδη 3,13 εκατ. (+96%). Στην Ελλάδα, είναι ΥΠΑΗΕΣ από το 2021 με το Meg myData.-Σεεπιδόθηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων, για πρώτη φορά από τις 17 Σεπτεμβρίου σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο. Σε επίπεδο κλεισίματος είχε να πιάσει τις 2.700 μονάδες από τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν είχε σταματήσει στις 2.726,49 μονάδες, οι οποίες αποτελούν και το υψηλό έτους. Σε περίπτωση νέας υπέρβασης, το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 26 Οκτωβρίου 2009 και τις 2.781,13 μονάδες. Με το χθεσινό κλείσιμο στις 2.707,83 μονάδες,παρά από το να μην πετύχει την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του. Αρκεί να ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος πάνω από τις 2.677,26 μονάδες (κλείσιμο Αυγούστου).-Οιαποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας την απαιτούμενη ώθηση στον Γενικό Δείκτη για την επιστροφή του πάνω από τις 2.700 μονάδες. Η εικόνα του κλάδου παραμένει ισχυρή, με τις αγοραστικές κινήσεις να διαχέονται στο σύνολο των συστημικών τραπεζών. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν ηκαι η, με κέρδη μεταξύ 3,5% και 4%, πλησιάζοντας εκ νέου τα φετινά ρεκόρ τους. Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,773 ευρώ, πλησιάζοντας το υψηλό έτους των 4,934 ευρώ, ενώ η Τρ. Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 10,65 ευρώ, με το φετινό υψηλό στα 10,82 ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, είχαν οι επιδόσεις τηςκαι της, οι οποίες σημείωσαν κέρδη άνω του 2%, αλλά και νέα υψηλά 11 ετών. Η Eurobank ξεπέρασε τα 4,8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 17,3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Εθνική έκλεισε στα 17,8 ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2015, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 16 δισ. ευρώ. Κοντά στις κορυφές της βρίσκεται και η, η οποία έκλεισε στα 10,8 ευρώ με υψηλό έτους -και ιστορικό ρεκόρ- τα 10,92 ευρώ.-Με αυξημένα κέρδη και γεμάτο ταμείο προχωρά ηπρος την αλλαγή σκυτάλης, καθώς ο επί σχεδόν δύο δεκαετίες επικεφαλής της,, οδεύει προς συνταξιοδότηση. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εξαγορά της ICAP από τον ιταλικό όμιλο CRIF, οι οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι ο όμιλος αύξησε το 2025 τον τζίρο του κατά 10%, στα 31,78 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 10,8%, στα 4,83 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα έφτασαν τα 9,51 εκατ. ευρώ.αποδεικνύεται η ICAP CRIF Ratings, ο αποσχισθείς κλάδος πιστοληπτικών αξιολογήσεων, που το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του κατέγραψε πωλήσεις 8,61 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,84 εκατ. ευρώ. Το 2025 διένειμε μέρισμα 2 εκατ. ευρώ στη μητρική, ενώ το 2026 τη δάνεισε με 4,5 εκατ. ευρώ. Η ICAP CRIF, από την πλευρά της, χορήγησε δάνειο 7 εκατ. ευρώ στην ιταλική CRIF.οι ορκωτοί διατύπωσαν επιφύλαξη για την αποτίμηση υπεραξίας 1,75 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της Date Firme, η οποία αποκτήθηκε στη Ρουμανία τον Μάιο του 2024 έναντι 2,06 εκατ. ευρώ.-Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκτός από επικεφαλής της ΒΙΑΝΕΞ και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ασχολείται, ως γνωστόν, και με διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε η σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία. Βεβαίως το DG μπορεί να προέρχεται από τα αρχικά του ίδιου του φαρμακοβιομήχανου, αλλά και από τα αρχικά της κόρης του Δέσποινας. Ο σκοπός της νέας εταιρείας που εδρεύει στην Κηφισιά, περιλαμβάνει το, τιςκάθε είδους, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, καλλυντικών κ.α. Επίσης, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, καθώς και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σεκαι καταβλήθηκε από τηπου είναι και η μοναδική μέτοχος. Ο πατέρας της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας.-Έναν περιορισμένης έκτασηςείχαμε πρόσφατα στη διοίκηση της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, που κατέχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα. Σε άλλες εποχές αυτόν τον ανασχηματισμό, θα τον χαρακτηρίζαμε καιΠαρά ταύτα έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Να θυμίσω ότι μετά την απόκτηση του Αστέρα από τον εφοπλιστήστο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστήρ Παλάς συμμετείχαν ο ίδιος ως Πρόεδρος, οως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος ως Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής, καθώς και οι Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης και Κωνσταντίνος Μήτσιος ως μέλη. Σύμφωνα με πρακτικό του Δ.Σ. από τις 31 Αυγούστου 2026, ο Κωνσταντίνος Μήτσιος παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προς αντικατάστασή του εκλέχθηκε ως νέο μέλος η Ιωάννα Προκοπίου. Πρόκειται, βεβαίως, για την μία από τις τέσσερις κόρες του ισχυρού εφοπλιστή, η οποία διαχειρίζεται τις εταιρείες Prominence Maritime και Sea Traders, ενώ συμμετέχει και στο Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Στο νέο Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς μετά τον ανασχηματισμό συμμετέχουν ο Γιώργος Προκοπίου ως Πρόεδρος, ο Ηρακλής Παύλου ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος ως Αντιπρόεδρος, καθώς και οικαιως μέλη. Η θητεία του οργάνου προβλέπεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2028.-Τα €58 εκατ. έσοδα και τα €16,5 εκατ. καθαρά κέρδη του ΟΛΘ είναι η είδηση που ήδη διαβάσατε.Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν χτίζεται απλώς ένας μεγαλύτερος προβλήτας. Χτίζεται η υποδομή πάνω στην οποία το λιμάνι θέλει να αλλάξει κατηγορία. Και οι αριθμοί εξηγούν γιατί. Με την ολοκλήρωση του Προβλήτα 6, η δυναμικότητα του container terminal προβλέπεται να ανέβει από 650.000 στα 1,5 εκατ. TEU, ενώ το λιμάνι θα μπορεί να υποδέχεται πλοία έως 24.000 TEU. Δηλαδή, από ένα λιμάνι που σήμερα εξυπηρετεί πλοία έως περίπου 10.000 TEU,. Αυτό ακριβώς περιγράφει και η διοίκηση στις παρουσιάσεις της προς την επενδυτική κοινότητα. Όταν προσθέτεις τόσο μεγάλη χωρητικότητα, δεν το κάνεις για να εξυπηρετήσεις απλώς τα σημερινά φορτία. Το κάνεις για να διεκδικήσεις καινούργια. Και το βλέμμα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται προφανώς προς τα Βαλκάνια και βαθύτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εκεί όπου κρίνονται οι εμπορευματικές ροές και όπου ο ανταγωνισμός των λιμανιών γίνεται ολοένα σκληρότερος. Υπάρχει μάλιστα καιΟ ΟΛΘ έχει ήδη βάλει στο τραπέζι τη συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στον σχεδιαζόμενο εμπορικό διάδρομο IMEC. ΆραΕίναι να μπει η Θεσσαλονίκη πιο δυνατά στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών logistics corridors και να αποκτήσει μεγαλύτερο ειδικό βάρος απέναντι στα ανταγωνιστικά gateways της περιοχής. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή, είναι ότι για να αποδώσει ο Προβλήτας 6 όσα υπόσχεται, πρέπει να τρέξουν παράλληλα και οι συνδέσεις με την ενδοχώρα και παράλληλα το πόσο γρήγορα φεύγει το κουτί από τη Θεσσαλονίκη προς Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Και εκεί θα κριθεί τελικά πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει το-Μόνο εθιμοτυπική δεν πρέπει να διαβάζεται η επίσκεψη του Ιταλού πρέσβηστον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και η συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλοΟ Ιταλός διπλωμάτης περιόδευσε στην Κρήτη με: περισσότερες επιχειρηματικές συνεργασίες, τουρισμός, εμπόριο και, βεβαίως, θαλάσσιες μεταφορές. Η ιταλική παρουσία στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν είναι θεωρητική. Ο όμιλος Grimaldi έχει αποκτήσει τον έλεγχο του ΟΛΗ και έχει ήδη ανοίξει ένανΣτη συνάντηση με τον Cuculi συζητήθηκαν ακριβώς οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας σε τουρισμό, εμπόριο, επιχειρηματικότητα και θαλάσσιες μεταφορές. Η Ρώμη παρακολουθεί από κοντά την ενίσχυση του ιταλικού επιχειρηματικού αποτυπώματος στην Κρήτη και το Ηράκλειο εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά σημεία αυτής της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.-Μπορεί η αγορά των MR tankers να ανεβάζει στροφές, όμως στηφαίνεται ότι προτιμά να μετατρέπει εγκαίρως το καλό momentum σε ορατότητα εσόδων. Στην αγορά κυκλοφορεί ότι τα δύο νεότευκτα MR, Nave Galileo και Nave Asteriks, χωρητικότητας 51.000 dwt, έχουν ήδη κλειδώσει από την παράδοσή τους το 2027 σε πενταετείς ναυλώσεις με την Phillips 66 στα 24.000 δολάρια ημερησίως. Η Navios έχει συνολικά τέσσερα MR υπό ναυπήγηση στη Minaminippon Shipbuilding της Ιαπωνίας, ενώ ένα ακόμη από τα πλοία του προγράμματος που παραδίδεται φέτος φέρεται να έχει ήδη εξασφαλίσει, επίσης στα 24.000 δολάρια ημερησίως. Με απλά λόγια, η Φράγκουμε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής ενεργειακής αγοράς. Και το κάνει ενώ οι brokers ανεβάζουν τις αποτιμήσεις τους: οι πενταετείς ναυλώσεις για MR στον Ατλαντικό υπολογίζονται πλέον γύρω στα 25.500 δολάρια ημερησίως, ενώ στο ένα έτος οι απαιτήσεις έχουν φθάσει ακόμη και τα 35.000–37.500 δολάρια., και οι χρηματιστές της Wall Street έχουν ήδη βγάλει το αποτέλεσμα με βάση την ιστορία και τη στατιστική. Πιστεύουν ότι η Βουλή θα περάσει στους Δημοκρατικούς και η Γερουσία οριακά στους Ρεπουμπλικάνους. Το Bloomberg το περιέγραψε από τις 10 Σεπτεμβρίου ως τογια τις αγορές, ο Τραμπ διατηρεί το βέτο, αλλά καμία σαρωτική νομοθεσία δεν πρόκειται να ανατρέψει τα καλώς κείμενα τα επόμενα δύο χρόνια. Ούτε φορολογικά σοκ, ούτε δαπάνες-έκπληξη.. Στις 23 από τις 24 περιόδους πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, από τα τέλη Σεπτεμβρίου του εκλογικού έτους έως τον Ιούλιο του επόμενου, ο δείκτης S&P 500 έχει αποδώσει θετικά, με μέση απόδοση 19%. Μοναδική εξαίρεση το 1930. Η Schwab υπενθυμίζει ότι ο αυτός ο μέσος όρος χρωστά πολλά στο 1982, όταν η Fed άρχιζε να κόβει επιτόκια. Σήμερα κάνει το αντίθετο. Τα επιτόκια είναι το μεγάλο μυστήριο. Η Wall Street σήμερα τιμολογεί με πιθανότητα 73% ότι έρχεται νέα αύξηση στις 27–28 Οκτωβρίου, μόλις 6 μέρες πριν τις κάλπες. Η ΕΚΤ συνεδριάζει επίσης 28–29 Οκτωβρίου. Morgan Stanley και Citi λένε ότι οι εκλογές ελάχιστα αλλάζουν τα εταιρικά κέρδη. Οι δασμοί, μετανάστευση και η νομοθέτηση παραμένουν στον Λευκό Οίκο. Το Reuters θυμίζει τηνπου είναι η μεγάλη μεταβλητότητα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όταν οι δείκτες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Τα σημερινά υψηλά επίπεδα της Wall Street στηρίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή στην ΥπερΝοημοσύνη, όπως αρέσει στον PotUS. Στο δείπνο για τον Σι Τζινπίνγκ, στις 24 Σεπτεμβρίου, δίπλα στον Τραμπ κάθονταν Μπέζος, Μασκ, Πιτσάι, Χουάνγκ, η ηγεσία της OpenAI. Δεν πήγαν εκεί για τη φωτογραφία. Ήταν εκεί επειδή η ομαλότητα της Wall Street μέχρι τον Νοέμβριο περνά από τις αποτιμήσεις τους.-Μέσα σε 12 μήνες, ηανέβηκε από το 1,75% στο 3,09%. Η απόδοση είναι το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται ένα κράτος. Όσο ανεβαίνει, τόσο ακριβότερο το χρέος. Ηέχει χρέος πάνω από 200% του ΑΕΠ και το υπουργείο Οικονομικών της είχε προϋπολογίσει τόκους με 3%. Το όριο έσπασε. Την περασμένη Πέμπτη, το 10ετές έφθασε στο 3,055%, το 30ετές στο 4,13%, το 5ετές σε ιστορικό υψηλό 2,35%. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τους Ιάπωνες και τους φόρους που θα πληρώσουν. Αφορούν τους Ευρωπαίους και φυσικά τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Επί τρεις δεκαετίες, οι Ιάπωνες θεσμικοί επενδυτές, με μηδενικές αποδόσεις στο σπίτι τους,. Σήμερα τα δικά τους ομόλογα προσφέρουν 3%, το χρήμα μπορεί να μείνει στο Τόκιο και να μη μεταναστεύσει στη Φρανκφούρτη και την Ουάσιγκτον. Το αμερικανικό 10ετές ξεπέρασε το 5% στις 15 Σεπτεμβρίου, υψηλό από το 2007. Το βρετανικό 10ετές στο 5,41%, υψηλό από το 2007. Το γαλλικό στο 4,7%, υψηλό από το 2008, με έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ, το γερμανικό 3,64%, το ιταλικό 4,4%, το ισπανικό 4%. Με απλά λόγια, ο πιο ενεργός και αξιόπιστος πιστωτής του κόσμου τώρα πια χρειάζεται τα λεφτά στο σπίτι του και περιορίζει τις τοποθετήσεις σε ομόλογα και μετοχές της Δύσης-Όταν δεν έχεις πού να επενδύσεις τα λεφτά σου,. Η Nvidia ανακοίνωσε χθες ότι το Δ.Σ. ενέκρινε κονδύλιο επιπλέον 150 δισ. δολαρίων για επαναγορές ιδίων μετοχών. Θα ανεβάσει έτσι την αξία ιδίων μετοχών στα 235 δισ., με ορίζοντα εκτέλεσης έως το οικονομικό έτος 2028. ΕίναιΤο προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 110 δισ. της Apple το 2024. Αυτά τα 235 δισ. δολάρια (περίπου 207 δισ. ευρώ) ξεπερνούν τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (197 δισ. ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia είναι 5,42 τρισ. δολάρια. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε περίπου 4,3% της εταιρείας, σε τιμή που οθεωρεί προφανώς φθηνή. Η μετοχή, στα 225 δολάρια, έχει κερδίσει 24% σε δώδεκα μήνες λιγότερο από ό,τι συνήθιζε. Ο ίδιος ο Χουάγκ είπε ότι «η παραγωγή ρευστότητας μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε και να επιστρέφουμε κεφάλαιο». Ταυτόχρονα η Nvidia απαντά σε όσους αμφισβητούν για το-Ηπεριμένει με αγωνία τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει ηη οποία από την περασμένη εβδομάδα δεν περιλαμβάνεται στον δείκτη S&P 100 μετά από 18 χρόνια συμμετοχής. Η Nike αντέδρασε βάζοντας στο διοικητικό της συμβούλιο, το όνομα Αρνό. Ο, 34 ετών, 3ος από τα 5 παιδιά του, ανέλαβε ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας του Beaverton στις 16 Σεπτεμβρίου. Η Nike έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική συμφωνία πίσω από αυτή την επιλογή. Είναι, ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο πατέρας ελέγχει τη LVMH. Ο Αλεξάντερ Αρνό είναι Deputy CEO της Moët Hennessy από τον Φεβρουάριο 2025, αντιπρόεδρος στην Tiffany & Co. μετά την εξαγορά των 15,8 δισ. δολαρίων, ενώ έχει διατελέσει 4 χρόνια CEO της Rimowa, την οποία ο ίδιος έφερε στη LVMH το 2016 στα 24 του. Πριν από αυτές τις θέσεις, ο Αλέξανδρος Αρνό (απόφοιτος Télécom Paris και École Polytechnique), είχε δουλέψει στην McKinsey και KKR. Έχει καθίσει στα Δ.Σ. των Carrefour, Birkenstock και Moncler. Η Nike αποχώρησε στις 21 Σεπτεμβρίου από τον S&P 100, τη θέση της πήρε η SanDisk. Η μετοχή έχει χάσει περίπου 78% από την κορυφή του Νοεμβρίου 2021 (177,5 δολ.), η κεφαλαιοποίηση από τα 280 δισ. έπεσε στα περίπου 54 δισ. δολάρια. Περνά ήδη την 5η διαδοχική χρονιά μείωσης κερδών (-43% έχασε η μετοχή μόνο φέτος). Ο κύκλος εργασιών του 2026 εκτιμάται στα 46,4 δισ. δολάρια, έναντι 51,4 δισ. το FY2024. Στην Κίνα, χάνει μερίδια αγοράς με το 8 συνεχόμενο τρίμηνο υποχώρησης, Μεθαύριο Πέμπτη,για το 1ο τρίμηνο του 2027. Ο Αρνό έγραψε ότι υπήρξε πάντα. Στο Παρίσι ξέρουν πώςΣτο Beaverton, εδώ και 5 χρόνια, πουλούν με έκπτωση κάτι που κάποτε ήταν επιθυμία.