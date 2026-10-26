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Κεφάλαια που μπορεί να φτάσουν συνολικά τα 95 δισ. δολάρια επιδιώκει να αντλήσει η Meta Platforms από τις αγορές, προχωρώντας σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διάθεσης κοινών και προνομιούχων μετοχών, καθώς ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα, η Meta σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 35 δισ. δολάρια μέσω προσφοράς κοινών και προνομιούχων μετοχών, ενώ επιπλέον κεφάλαια έως 60 δισ. δολάρια μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω ειδικού προγράμματος σταδιακής πώλησης μετοχών στην αγορά.

Πρόκειται για τον μηχανισμό at-the-market (ATM), ο οποίος επιτρέπει στις εισηγμένες εταιρείες να διαθέτουν μετοχές απευθείας στο χρηματιστήριο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αξιοποιώντας τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά τις σχεδιαζόμενες μετοχές κατηγορίας C της Meta, οι οποίες δεν παρέχουν δικαιώματα ψήφου. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα μπορεί να ενισχύει τα κεφάλαιά της χωρίς η έκδοση των νέων τίτλων να συνεπάγεται αντίστοιχη μεταβολή στην κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

Η αντίδραση της Wall Street

Η ανακοίνωση προκάλεσε αρχικά πιέσεις στη μετοχή της Meta, ωστόσο στη συνέχεια το επενδυτικό κλίμα αντιστράφηκε.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, η μετοχή κατέγραφε άνοδο 1,2%, διαμορφούμενη στα 650 δολάρια, έχοντας ανακτήσει τις αρχικές της απώλειες.

Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, ο τίτλος είχε υποχωρήσει κατά 2,7% από τις αρχές του 2026, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά το κόστος της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέγεθος του σχεδιαζόμενου προγράμματος χρηματοδότησης αποτυπώνει τις αυξανόμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι επενδύουν τεράστια ποσά σε επεξεργαστές, υπολογιστική ισχύ και κέντρα δεδομένων για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Η στρατηγική του Ζούκερμπεργκ και τα νέα μοντέλα AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης του ομίλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει επιθετικά τις προσλήψεις στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις υποδομές που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των νέων μοντέλων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Meta έχει παρουσιάσει τον Muse, έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το μοντέλο Muse Wonder.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το Muse Wonder διαθέτει δυνατότητες συγκρίσιμες με εκείνες του ChatGPT της OpenAI και του Claude της Anthropic, μεταξύ άλλων σε εργασίες προγραμματισμού.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εντάσσονται στην προσπάθεια της Meta να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών εντείνεται.

Η σχεδιαζόμενη άντληση έως 95 δισ. δολαρίων αναδεικνύει το οικονομικό μέγεθος αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, δημιουργεί ένα νέο στοίχημα για τον Ζούκερμπεργκ: να μετατρέψει τις επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δικαιολογούν το αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης.

Εφόσον αξιοποιηθεί στο σύνολό του, το πρόγραμμα θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις άντλησης μετοχικών κεφαλαίων στον τεχνολογικό κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη φάση του ανταγωνισμού στην AI δεν αφορά μόνο τις τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και την πρόσβαση σε τεράστια επενδυτικά κεφάλαια.