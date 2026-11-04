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Η Novo Nordisk αναθεώρησε για ακόμη μία φορά προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, ενισχυμένη από το νέο χάπι Wegovy και τα παλαιότερα ενέσιμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, καθώς συνεχίζει τη μάχη για μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας.

Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη της εταιρείας ενδέχεται να αυξηθούν έως και κατά 2% φέτος, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ανακοίνωσε την Τετάρτη η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία. Στο δυσμενέστερο σενάριο, πλέον, προβλέπεται μείωση κατά 2%. Προηγουμένως, η Novo εκτιμούσε ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη της θα παρέμεναν αμετάβλητα ή θα υποχωρούσαν έως και 6% μέσα στο έτος.

Η Novo βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με την Eli Lilly στην ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους. Η εταιρεία σημείωσε σημαντική επιτυχία φέτος με το χάπι Wegovy, το οποίο μέχρι στιγμής καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από το αντίστοιχο από του στόματος σκεύασμα της Lilly. Ωστόσο, οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα φάρμακα νέας γενιάς της δανέζικης εταιρείας ενδέχεται να μην ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να υστερούν έναντι των αντίστοιχων προϊόντων της αμερικανικής ανταγωνίστριάς της. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Lilly αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις της, λόγω της εκρηκτικής αύξησης της ζήτησης για τα φάρμακά της.

Παράλληλα, η Novo ανακοίνωσε την τοποθέτηση νέου οικονομικού διευθυντή. Ειδικότερα, ο Λουίτζι Λα Κόρτε, στέλεχος του ομίλου Galderma Group θα διαδεχθεί τον Κάρστεν Μουνκ Κνούδσεν. Ο τελευταίος, ο οποίος εργάζεται στη Novo εδώ και 27 χρόνια, θα παραμείνει στη θέση του έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της και σε προηγούμενα τρίμηνα. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 34%, φτάνοντας τα 31,7 δισ. δανέζικες κορώνες (4,8 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο τομέας φαρμάκων GLP-1 της Novo κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά το τρίμηνο, με σημαντική συμβολή του Ozempic, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη. Τα έσοδα από το παλαιότερο αυτό φάρμακο μειώθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, διαμορφούμενα στα 29,7 δισ. κορώνες. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις του χαπιού Wegovy ανήλθαν σε 5,39 δισ. κορώνες, ξεπερνώντας επίσης τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών. Σύμφωνα με τη Novo, το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 20 αγορές μέσα στο επόμενο έτος.

«Η αναβάθμιση των προβλέψεων, οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, η σειρά νέων λανσαρισμάτων του χαπιού Wegovy τους επόμενους μήνες, καθώς και η προοπτική να αποτυπωθεί πλήρως το 2027 η επίδραση του ισχυρότερου δολαρίου, συνθέτουν έναν συνδυασμό εξελίξεων που οι επενδυτές αναμένεται να επιβραβεύσουν με άνοδο της μετοχής», δήλωσε ο Περ Χάνσεν, οικονομολόγος επενδύσεων στη Nordnet.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τάσεις στη συνταγογράφηση δείχνουν πως οι πωλήσεις του χαπιού Wegovy ενδέχεται να αρχίζουν να σταθεροποιούνται. Ειδικότερα, σύμφωνα με αναλυτές της Citi, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, ο κυλιόμενος μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων για τις συνταγές του χαπιού παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ένα ενέσιμο φάρμακο νέας γενιάς, το CagriSema. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να προσφέρουν την απώλεια βάρους που προσδοκούσαν οι επενδυτές.

Από τις αρχές του έτους, η μετοχή της Novo Nordisk έχει υποχωρήσει κατά 17%, ενώ αντίθετα η μετοχή της Eli Lilly έχει ενισχυθεί κατά 31%.