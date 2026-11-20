Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η επιλογή της Μπελέν Γκαρίχο για τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Sanofi δεν είχε ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ωστόσο, λίγο περισσότερο από έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα επικεφαλής του γαλλικού φαρμακευτικού κολοσσού εξετάζει μια εξαγορά που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη συμφωνία του κλάδου εδώ και χρόνια, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εταιρείας: την ανάγκη ανανέωσης του χαρτοφυλακίου υπό ανάπτυξη φαρμάκων της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Insmed, η οποία ειδικεύεται στις σπάνιες παθήσεις και διαθέτει χρηματιστηριακή αξία περίπου 32 δισ. δολαρίων. Το Bloomberg αποκάλυψε την Πέμπτη ότι η Sanofi εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις στην επενδυτική κοινότητα.

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι το πιθανό τίμημα θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά περιθώρια της Sanofi. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν θετικά μια κίνηση που θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις συνέπειες από την επικείμενη απώλεια της αποκλειστικότητας του Dupixent, του ιδιαίτερα επιτυχημένου φαρμάκου για δερματολογικές παθήσεις και άσθμα, το οποίο έχει αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας.

Η απόκτηση της Insmed, η οποία διαθέτει ήδη στην αγορά δύο εγκεκριμένα φάρμακα για αναπνευστικές παθήσεις, θα ήταν επίσης συνεπής με τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η Γκαρίχο στους επενδυτές. Η νέα CEO επιδιώκει να ενισχύσει το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Sanofi, δίνοντας έμφαση σε τομείς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως οι σπάνιες ασθένειες.

Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνος στην εταιρεία, ώστε να βελτιώσει τις μέχρι σήμερα άνισες επιδόσεις της στην εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών.

«Η Insmed θα ταίριαζε πολύ καλά στη Sanofi», δήλωσε ο Μάρκους Μανς της Union Investment, η οποία είναι μέτοχος της γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας. Όπως εξήγησε, η αποστολή της Γκαρίχο είναι να αξιοποιήσει τις εξαγορές για να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη λήξη της πατεντικής προστασίας του Dupixent και να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων.

«Και οι δύο αυτοί στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την Insmed», σημείωσε.

Οι δύο εταιρείες αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ενδεχόμενο συμφωνίας. Η μετοχή της Sanofi ενισχυόταν κατά περίπου 1,4% την Παρασκευή στο Παρίσι, μετά την πτώση 2,9% της Πέμπτης. Αντίθετα, η μετοχή της Insmed εκτινάχθηκε κατά 21% στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Η επιστροφή στη Sanofi και οι πρώτες κινήσεις

Η ανάληψη της ηγεσίας της Sanofi από την 66χρονη Ισπανίδα μάνατζερ συνοδεύτηκε από επιφυλάξεις, κυρίως λόγω της προηγούμενης θητείας της στη γερμανική Merck KGaA. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που βρισκόταν στο τιμόνι της, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας υποχώρησε, με τη μετοχή να καταγράφει απώλειες περίπου 25%.

Η Γκαρίχο, ωστόσο, είχε υποσχεθεί αλλαγές και δεν άργησε να τις προωθήσει. Προχώρησε στον περιορισμό των υπό ανάπτυξη φαρμάκων και στην πώληση παλαιότερων σκευασμάτων, προκειμένου να κατευθύνει περισσότερους πόρους προς καινοτόμες θεραπείες.

Η επιστροφή της στη Sanofi είχε και προσωπική σημασία, καθώς είχε εργαστεί στην εταιρεία επί 15 χρόνια σε προηγούμενο στάδιο της καριέρας της.

Μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις της ήταν η διεύρυνση της συνεργασίας με τη Regeneron Pharmaceuticals, την εταιρεία με την οποία η Sanofi ανέπτυξε από κοινού το Dupixent.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε μαζί με τη νέα επικεφαλής του τομέα εξειδικευμένων θεραπειών, Μανουέλα Μπούξο, συνέβαλε στην εξομάλυνση μιας σχέσης που είχε επιβαρυνθεί από εντάσεις και δικαστικές διαμάχες.

Παράλληλα, ανέδειξε την αποφασιστικότητα της Γκαρίχο να αναζωογονήσει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Όπως επισήμανε ο Κλάους Χένρικ Γιόχανσεν, διευθύνων σύμβουλος της Global Health Invest, η οποία κατέχει μετοχές της Sanofi, οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι οι αλλαγές στην εταιρεία είχαν καθυστερήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτάχυνση των κινήσεων για τον σαφέστερο προσδιορισμό των στρατηγικών δραστηριοτήτων της Sanofi αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Η στρατηγική των εξαγορών και το προηγούμενο της Merck

Η έμφαση στις εξαγορές δεν αποτελεί νέα προσέγγιση για τη Γκαρίχο. Αντιθέτως, παραπέμπει στη στρατηγική που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Merck.

Εκεί χρειάστηκε να διαχειριστεί την επιβράδυνση της δραστηριότητας μετά την πανδημία, αλλά και δύο σημαντικές αποτυχίες στην ανάπτυξη φαρμάκων, οι οποίες άφησαν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας πιο περιορισμένο από ό,τι αναμενόταν.

Η απάντησή της ήταν μια σειρά εξαγορών, μεταξύ των οποίων και η απόκτηση της SpringWorks Therapeutics έναντι 3,9 δισ. δολαρίων, με στόχο την επέκταση της παρουσίας της Merck στις σπάνιες παθήσεις.

Μόλις δύο μήνες μετά την αποχώρησή της, η Merck προχώρησε στη μεγαλύτερη συμφωνία της εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ανακοινώνοντας την επικείμενη εξαγορά της Bio-Techne έναντι 11,3 δισ. δολαρίων.

Στη Sanofi, η Γκαρίχο παρέλαβε ένα χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων που είχε ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους επενδυτές.

Μια σειρά αποτυχημένων κλινικών δοκιμών είχε οδηγήσει στην αποχώρηση του προηγούμενου διευθύνοντος συμβούλου, Πολ Χάντσον, παρά το γεγονός ότι η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας εξακολουθούσε να εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη, κυρίως χάρη στις πωλήσεις του Dupixent.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά της Insmed, η Sanofi θα μπορέσει να αξιοποιήσει τόσο την εμπορική της ισχύ όσο και την εξειδίκευσή της στις αναπνευστικές παθήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Πολ Χάντσον διορίστηκε πρόσφατα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Insmed.

Τι αποκτά η Sanofi με την Insmed

Μια πιθανή συμφωνία θα έδινε στη Sanofi πρόσβαση σε δύο ήδη εγκεκριμένα φάρμακα της Insmed.

Το πρώτο είναι το Brinsupri, θεραπεία για τις βρογχεκτασίες, ενώ το δεύτερο είναι το Arikayce, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση χρόνιας πνευμονικής νόσου.

Η Insmed, με έδρα το Μπρίτζγουοτερ του Νιου Τζέρσεϊ, αναπτύσσει επίσης θεραπεία για τη διάμεση πνευμονοπάθεια και την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, δύο σοβαρές παθήσεις που μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρες.

«Βλέπουμε έναν ελκυστικό συνδυασμό αποδεδειγμένης εμπορικής αποτελεσματικότητας και πρόσθετων ευκαιριών στο χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη φαρμάκων», ανέφερε σε σημείωμά του ο Κόνορ ΜακΚέι, αναλυτής της BMO.

Ωστόσο, η εξαγορά δεν θα ήταν απαλλαγμένη από κινδύνους.

Πριν από τη δημοσιοποίηση του ενδιαφέροντος της Sanofi, η μετοχή της Insmed είχε υποχωρήσει κατά περίπου 30% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούσαν τις προσδοκίες τους για το Brinsupri.

Δύο κλινικές μελέτες δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι το φάρμακο μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με άλλες παθήσεις. Επιπλέον, παρά την ισχυρή αρχική εμπορική πορεία του, το λειτουργικό κόστος της Insmed εξακολουθεί να αυξάνεται.

Ερωτήματα υπάρχουν και σχετικά με το κατά πόσον οι υψηλές πωλήσεις κατά την κυκλοφορία του φαρμάκου αντανακλούν διατηρήσιμη ζήτηση ή οφείλονται κυρίως σε ασθενείς που περίμεναν επί μακρόν τη διαθεσιμότητα της θεραπείας.

Το τίμημα των 34 δισ. δολαρίων και οι ανησυχίες των αναλυτών

Ο οικονομικός διευθυντής της Sanofi, Φρανσουά-Ξαβιέ Ροζέ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η εταιρεία διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε μια εξαγορά μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Λόιχτεν, αναλυτή της Jefferies, εάν υπολογιστεί ένα συνηθισμένο πριμ εξαγοράς 30% επί της τιμής της μετοχής πριν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, το συνολικό κόστος απόκτησης της Insmed θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 31 δισ. ευρώ ή 34 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για ποσό που, όπως εκτιμά, δεν βρίσκεται εντελώς εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων της γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά στον παγκόσμιο βιοφαρμακευτικό κλάδο από τα τέλη του 2023, όταν η Pfizer απέκτησε τη Seagen έναντι 43 δισ. δολαρίων.

Το κατά πόσον η Sanofi θα καταφέρει να αξιοποιήσει τις εμπορικές δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης νέων φαρμάκων της Insmed θα κρίνει τελικά εάν η συμφωνία θα αποδειχθεί στρατηγικά ορθή και επωφελής για τους μετόχους της, σύμφωνα με τον Γιόχανσεν της Global Health Invest.

«Δεν πρόκειται για μια φθηνή εξαγορά και η Sanofi θα χρειαστεί να αποδείξει ότι είναι ο κατάλληλος ιδιοκτήτης για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία», επισήμανε.

Παράλληλα, η Γκαρίχο δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διαχρονικές αδυναμίες της Sanofi στην εσωτερική ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Ο νέος επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης, Πάουλο Φοντούρα, ο οποίος προέρχεται από τη Roche, δεν έχει ακόμη προλάβει να παρουσιάσει εάν σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων της εταιρείας.

Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτής της εβδομάδας δίνουν στους επενδυτές μια σαφέστερη εικόνα της στρατηγικής που σκοπεύει να ακολουθήσει η Γκαρίχο: να αξιοποιήσει μεγάλες εξαγορές ως μέσο επιτάχυνσης της αναδιάρθρωσης και επιστροφής της Sanofi σε ισχυρότερη αναπτυξιακή τροχιά.