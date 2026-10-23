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Η SK Hynix Inc. εγκατέλειψε τα σχέδια για πιθανή εισαγωγή της θυγατρικής της Solidigm στο αμερικανικό χρηματιστήριο, ύψους 10 δισ. δολαρίων, έπειτα από έντονες αντιδράσεις των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων. Πρόκειται για ακόμη μία εταιρεία που αποσύρει τα σχέδιά της για αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO), σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις λόγω των αμφιβολιών για τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η υπαναχώρηση ακολούθησε τον έλεγχο των εγχώριων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες εξέφρασαν ανησυχίες ότι η εισαγωγή της Solidigm θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας και να περιπλέξει τη μετοχική δομή του ομίλου SK.

Η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια μικροτσίπ διέκοψε επίσης τις συζητήσεις σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων πριν από την IPO, όπως ανακοίνωσε η SK Hynix σε χρηματιστηριακή γνωστοποίηση την Παρασκευή. Η Solidigm επικαλέστηκε επίσης τις «πρόσφατες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές».

Η Solidigm, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής μνήμης flash παγκοσμίως, η οποία είναι κρίσιμη για την αποθήκευση δεδομένων στα κέντρα δεδομένων, αποτελεί την τελευταία ηχηρή περίπτωση επιχείρησης που αναστέλλει ή ακυρώνει τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Προστίθεται στις εταιρείες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων Firmus Grid Ltd. και AirTrunk, οι οποίες επίσης έκαναν πίσω από τα σχέδιά τους, καθώς οι φόβοι για πιθανή φούσκα στην AI προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Οι αντιδράσεις στη Νότια Κορέα και το «Korea discount»

Στην περίπτωση της SK Hynix, ωστόσο, η απόσυρση των σχεδίων οφειλόταν κυρίως στην αντίθεση των ρυθμιστικών αρχών της Νότιας Κορέας.

Η αντιπαράθεση γύρω από τη Solidigm είχε εξελιχθεί σε δοκιμασία για τις προσπάθειες της Σεούλ να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση και την προστασία των μετόχων μειοψηφίας.

Οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της χρόνιας υποτίμησης των νοτιοκορεατικών μετοχών, ενός φαινομένου γνωστού ως «Korea discount».

Η απόφαση αποτελεί «μια σημαντική θετική εξέλιξη για την εταιρική διακυβέρνηση στην Κορέα», δήλωσε ο Ryan Albert, ιδρυτής και διαχειριστής της Terton Capital.

«Οι μέτοχοι, οι οργανώσεις εταιρικής διακυβέρνησης και η ρυθμιστική αρχή παρενέβησαν, αναδεικνύοντας τη βασική σύγκρουση που προκύπτει από τη διατήρηση του ελέγχου της Solidigm από τον όμιλο», ανέφερε.

Βουτιά 60% της μετοχής από τα υψηλά του καλοκαιριού

Η μετοχή της SK Hynix είχε καταγράψει πτώση περίπου 60% από τα υψηλά του Ιουνίου, καθώς οι ανησυχίες για επιβράδυνση της ζήτησης στα τσίπ μνήμης επιβάρυναν την επενδυτική ψυχολογία.

Η υποχώρηση εντάθηκε από τους φόβους για πιθανή απομείωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Την Παρασκευή, πάντως, η μετοχή της SK Hynix παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη, παρά τη γενικευμένη πτώση της αγοράς, την οποία προκάλεσε το κύμα ρευστοποιήσεων στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές.

Η SK Hynix διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν αντανακλά αλλαγές στις προοπτικές ανάπτυξης ή στις επενδυτικές ανάγκες της Solidigm.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και την πορεία των τιμών των μετοχών, η Solidigm έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να επανεξετάσει κατά πόσον μια αρχική δημόσια προσφορά θα αποτελούσε, στην παρούσα συγκυρία, την πλέον επωφελή επιλογή για την SK Hynix και τους υφιστάμενους μετόχους της», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Οι φόβοι για διπλή εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Η ανατροπή των σχεδίων ακολούθησε τις ανησυχίες των νοτιοκορεατικών ρυθμιστικών αρχών ότι η προγραμματισμένη δημόσια προσφορά θα μπορούσε να ισοδυναμεί με διπλή χρηματιστηριακή εισαγωγή, δηλαδή την παράλληλη διαπραγμάτευση της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της.

Ο Jung In Yun, διευθύνων σύμβουλος της Fibonacci Asset Management Global, εκτίμησε ότι η ακύρωση αποτελεί θετική εξέλιξη για τους μετόχους της SK Hynix.

Όπως εξήγησε, θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για την αποδυνάμωση του οικονομικού συμφέροντος της μητρικής εταιρείας στη Solidigm, καθώς και για το χαμηλότερο επίπεδο αποτίμησης που συνδέεται με τη χρηματιστηριακή εισαγωγή τόσο μιας μητρικής εταιρείας όσο και της θυγατρικής της.

«Είναι εξαιρετικά θετική είδηση» ότι η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε διπλή εισαγωγή, δήλωσε ο Namuh Rhee, πρόεδρος του Korean Corporate Governance Forum.

«Είναι ένδειξη ότι η εταιρεία έχει επίγνωση της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του προέδρου Chey και των μετόχων μειοψηφίας», πρόσθεσε.