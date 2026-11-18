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Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας προσφέρει 75.000 δολάρια σε όποιον εντοπίσει μαθητές να αντιγράφουν στις εξετάσεις, εξαπολύοντας μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για να αποτρέψει τη χρήση συσκευών τεχνητής νοημοσύνης στις εξαιρετικά κρίσιμες εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα.

Η χώρα, όπου η εκπαίδευση αποτελεί σχεδόν εθνική εμμονή και η οποία διαθέτει μία από τις υψηλότερες μέσες ταχύτητες διαδικτύου παγκοσμίως, καθώς και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από σκάνδαλα αντιγραφής που έχουν προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα.

Την Κυριακή, ο υποψήφιος που είχε συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία σε μια απαιτητική εξέταση πιστοποίησης φορολογικών λογιστών παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει ένα σύνθετο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη και μικροσκοπική κάμερα, προκειμένου να επιτύχει σχεδόν άριστη βαθμολογία.

«Έχουμε δώσει εντολή για νέα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις καταγγελίες σχετικά με την αντιγραφή στις εξετάσεις μέσω προηγμένης τεχνολογίας: αμοιβή τουλάχιστον 100 εκατ. γουόν για κάθε υπόθεση», έγραψε την Τρίτη σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ.

Όπως διευκρίνισε, οι αμοιβές θα μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότερες, ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκομένων σε κάθε υπόθεση.

Πρόσθεσε επίσης ότι όσοι συμμετέχουν σε αντιγραφή και καταγγείλουν τους συνεργούς τους θα αντιμετωπίζουν μειωμένες ποινές.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη περίπτωση κατά την οποία αρχηγός κράτους ανακοινώνει χρηματικά κίνητρα για την αποτροπή αντιγραφής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της AI στην καθημερινότητα, έπειτα από τις εκτεταμένες τεχνολογικές διακοπές λειτουργίας που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα προβλήματα στο Outlook της Microsoft, αλλά και η απόφαση των αμερικανικών Αρχών να καθηλώσουν όλα τα αεροσκάφη λόγω προβλημάτων στις επικοινωνίες.

«Προς οποιονδήποτε σκέφτεται να αντιγράψει στις εξετάσεις: μην παίξετε το μέλλον σας κορόνα γράμματα, ελπίζοντας ότι θα σταθείτε τυχεροί», έγραψε ο Λι.

«Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και σε όλους τους υπόλοιπους και εγκαταλείψτε αυτή την ιδέα», πρόσθεσε.

Έλεγχοι σε γυαλιά, κουμπιά και κοσμήματα για κρυφές κάμερες

Η Νότια Κορέα εφαρμόζει κάθε χρόνο ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής και δίκαιης διεξαγωγής των εξαιρετικά σημαντικών εισαγωγικών εξετάσεων Suneung.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν ακόμη και καθυστερημένη έναρξη της λειτουργίας του χρηματιστηρίου και προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για τους εξεταζομένους.

Φέτος, ωστόσο, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να θεσπίσει μια σειρά από ιδιαίτερα σύνθετα μέτρα, προκειμένου να εμποδίσει τους μαθητές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για να παρακάμψουν τους κανόνες.

Την ημέρα των εξετάσεων, εκατοντάδες επιτηρητές, ειδικά εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό προηγμένων ηλεκτρονικών συσκευών, θα αναπτυχθούν στα εξεταστικά κέντρα.

Τα κινητά τηλέφωνα και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές θα συλλέγονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Παράλληλα, θα αποστέλλεται έκτακτη ειδοποίηση σε όλους τους κατοίκους της χώρας, με στόχο να εντοπιστούν κινητά τηλέφωνα που δεν έχουν παραδοθεί.

Στα εξεταστικά κέντρα, τα μολύβια γραφίτη θα είναι τα μοναδικά επιτρεπόμενα εργαλεία γραφής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γυαλιά, καθώς όλα θα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μαθητές έχουν επίσης λάβει οδηγίες να αποφεύγουν τη χρήση κοσμημάτων, καπέλων ή πουκαμίσων με κουμπιά που θα μπορούσαν να κρύβουν μικροσκοπικές κάμερες.

Όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα η πρωθυπουργός της χώρας, όλα τα κουμπιά θα καλύπτονται με αυτοκόλλητα.

Αποκλεισμός δέκα ετών και ποινικές διώξεις

Η κυβέρνηση προωθεί ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για όσους συλλαμβάνονται να αντιγράφουν.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνεται δεκαετής αποκλεισμός από τη δυνατότητα επανάληψης των εξετάσεων.

«Θα επιβάλλουμε επίσης αυστηρή ποινική ευθύνη στους παραβάτες, υποβάλλοντας επίσημες καταγγελίες ή ζητώντας τη διενέργεια αστυνομικών ερευνών», δήλωσε η πρωθυπουργός Χαν Σονγκ-σουκ.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων αντανακλά την ανησυχία των Αρχών ότι οι νέες τεχνολογικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά πληροφοριών και απαντήσεων, χωρίς να γίνονται αντιληπτές από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς επιτήρησης.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τα έξυπνα γυαλιά AI

Τα σκάνδαλα αντιγραφής έχουν προκαλέσει παράλληλα νέο κύμα καταναλωτικού ενδιαφέροντος για τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Την Τετάρτη, μια συνεχής ροή περίεργων πελατών επισκεπτόταν κατάστημα οπτικών στη συνοικία Μιόνγκντονγκ, στο κέντρο της Σεούλ, περιμένοντας να δοκιμάσει τις συγκεκριμένες συσκευές.

Το κατάστημα είχε εκτυπώσει μαθηματικά προβλήματα από τις εισαγωγικές εξετάσεις του προηγούμενου έτους, προκειμένου να παρουσιάσει τις δυνατότητες των προϊόντων.

Υπάλληλος του καταστήματος ανέφερε ότι οι πελάτες ενδιαφέρονταν κυρίως για τις λειτουργίες μετάφρασης και πλοήγησης.

Ωστόσο, οι αγορές μέσα στο κατάστημα είχαν επιβραδυνθεί μετά τα πρόσφατα σκάνδαλα.

Την ίδια στιγμή, οι εγχώριες διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών έχουν εκδώσει οδηγίες για την αποτροπή καταχωρίσεων προϊόντων που υπονοούν ότι οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιγραφή.

Πλατφόρμες όπως η Joongonara, η οποία ειδικεύεται στην πώληση μεταχειρισμένων προϊόντων, προειδοποίησαν ότι τέτοιου είδους αγγελίες θα αφαιρούνται.

Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων για αντιγραφή στις εξετάσεις μπορεί να επισύρει κυρώσεις βάσει της νομοθεσίας της Νότιας Κορέας.