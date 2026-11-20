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Η παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τη Νότια Κορέα, με τις εξαγωγές ημιαγωγών να εκτοξεύονται και τα εξωτερικά πλεονάσματα της χώρας να καταγράφουν πρωτοφανείς επιδόσεις. Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες οικονομικές ισορροπίες, με τη Νότια Κορέα να αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της τεχνολογικής επανάστασης. Η ισχυρή ζήτηση για μικροτσίπ, και υπολογιστική ισχύ τροφοδοτεί τις εξαγωγές της χώρας, οδηγώντας βασικούς οικονομικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Κορέας, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 στα 61,46 δισ. δολάρια, από 46,11 δισ. δολάρια τον Αύγουστο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 49,73 δισ. δολαρίων του Ιουνίου.

Η άνοδος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή σε ετήσια βάση, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 το πλεόνασμα ανερχόταν σε μόλις 14,22 δισ. δολάρια. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 το συνολικό πλεόνασμα έφθασε τα 340,66 δισ. δολάρια, έναντι 83,89 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρωταγωνιστής της εξαγωγικής έκρηξης είναι η βιομηχανία ημιαγωγών, με τις πωλήσεις μικροτσίπ στο εξωτερικό να καταγράφουν αύξηση 260,3% σε ετήσια βάση.

Οι επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών σε κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν τις παραγγελίες προς επιχειρήσεις όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 92,4%, στα 130,72 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 29,4%, στα 67,97 δισ. δολάρια. Έτσι, το εμπορικό πλεόνασμα αγαθών διαμορφώθηκε στα 62,75 δισ. δολάρια.

Παρά την εξαιρετική εικόνα των εξαγωγών, το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε έλλειμμα 3,35 δισ. δολαρίων, ενώ τα επενδυτικά εισοδήματα κατέγραψαν πλεόνασμα 2,65 δισ. δολαρίων.

Η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι το ετήσιο πλεόνασμα ενδέχεται να υπερβεί την πρόβλεψη των 450 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η αυξανόμενη εξάρτηση από τους ημιαγωγούς δημιουργεί κινδύνους, καθώς μια επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη νοτιοκορεατική οικονομία.