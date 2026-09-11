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Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, επενδύει στις ΗΠΑ ως μια από τις βασικές αγορές ανάπτυξης για την επόμενη φάση της πορείας της, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Oscar García Maceiras, καθώς ο ισπανικός κολοσσός της γρήγορης μόδας ανοίγει νέα καταστήματα και αναβαθμίζει τα υφιστάμενα σημεία πώλησης, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές με υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

Η Zara σχεδιάζει νέα καταστήματα στο Ντένβερ, το Φοίνιξ και το Πίτσμπουργκ, ενώ η Inditex θα φέρει επίσης στις ΗΠΑ τις πιο premium μάρκες της, τη Massimo Dutti, αλλά και τη μάρκα Bershka, που απευθύνεται κυρίως στη Generation Z. Και οι δύο μάρκες έχουν ήδη ξεκινήσει παρουσία στο Μαϊάμι, ενώ επόμενο βήμα αποτελεί η είσοδός τους στη Νέα Υόρκη.

Η επέκταση της Inditex στην αμερικανική αγορά, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της σε πωλήσεις μετά την Ισπανία, πραγματοποιείται σταδιακά. Η εταιρεία αξιολογεί τη ζήτηση σε κάθε πόλη μέσω των διαδικτυακών παραγγελιών πριν προχωρήσει στο άνοιγμα φυσικών καταστημάτων.

«Οι ΗΠΑ, λόγω του μεγέθους του πληθυσμού αλλά και της σημασίας της αγοράς, προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον», ανέφερε ο García Maceiras σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι η Inditex επικεντρώνεται σε “επιλεκτική ανάπτυξη” και στη διασφάλιση ότι κάθε κατάστημα είναι κερδοφόρο.

Η ισπανική εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 170 δισ. ευρώ, έχει μετασχηματιστεί σημαντικά μετά την πανδημία, αυξάνοντας τις πωλήσεις της ενώ ταυτόχρονα μειώνει το παγκόσμιο δίκτυο καταστημάτων της, δίνοντας προτεραιότητα σε μεγαλύτερα καταστήματα-ναυαρχίδες.

Η Inditex διαθέτει σήμερα περίπου 2.000 λιγότερα καταστήματα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. Παρότι ο αριθμός των καταστημάτων έχει μειωθεί κατά 27% από το ιστορικό υψηλό του, η συνολική εμπορική επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα είναι μόλις 7% χαμηλότερη.

«Καθώς η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε καλύτερες τοποθεσίες. Αυτό της επέτρεψε να μειώσει τον αριθμό των καταστημάτων, αλλά παράλληλα να βελτιώσει την ποιότητα των σημείων πώλησης και να προσελκύσει περισσότερη επισκεψιμότητα», δήλωσε ο Edward Kevis, διαχειριστής διεθνών μετοχικών κεφαλαίων στην Aviva Investors στο Λονδίνο, η οποία είναι μέτοχος της Inditex.

Ο García Maceiras ανέφερε ότι τα ανακαινισμένα καταστήματα, όπως το κατάστημα της Zara στην Oxford Street του Λονδίνου, το οποίο επαναλειτούργησε τον Ιούνιο μετά από πεντάμηνη ανακαίνιση, έχουν οδηγήσει σε «σημαντική βελτίωση» των ποσοστών μετατροπής, δηλαδή του ποσοστού των επισκεπτών που τελικά πραγματοποιούν αγορά.

Μέχρι το τέλος του 2027, η Inditex σχεδιάζει 20 επεκτατικά έργα στις ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν νέα καταστήματα, επεκτάσεις και ανακαινίσεις για τις Zara, Bershka και Massimo Dutti.

Παράλληλα, η εταιρεία άνοιξε πρόσφατα νέα καταστήματα στη Βραζιλία και τη Νότια Κορέα, ενώ υλοποιεί σειρά επενδύσεων στην Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει το 67% των συνολικών πωλήσεών της.

Μεγαλύτερη σε αξία από την Hermès

Η χρηματιστηριακή αξία της Inditex ξεπέρασε πρόσφατα εκείνη του ομίλου πολυτελείας Hermès, εξέλιξη που αντανακλά εν μέρει τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς luxury.

Οι μετοχές της Hermès έχουν υποχωρήσει κατά 34% φέτος, ενώ η κορυφαία εταιρεία του κλάδου πολυτελείας LVMH έχει χάσει 37%. Αντίθετα, η Inditex παραμένει κοντά στο ιστορικό υψηλό που σημείωσε τον Αύγουστο.

Μετά τις αυξήσεις τιμών από πολλές εταιρείες μόδας, καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος που στο παρελθόν μπορεί να αγόραζαν μια πολυτελή τσάντα ή παπούτσια, στρέφονται πλέον σε επιλογές όπως η Zara ή η Massimo Dutti, η οποία διαθέτει φορέματα αξίας 320 δολαρίων και δερμάτινες μπότες αξίας 400 δολαρίων.

«Πολλοί πελάτες συνδυάζουν πλέον στην γκαρνταρόμπα τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων από διαφορετικά τμήματα της αγοράς, με πιθανή μετακίνηση προς χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την πολυτέλεια», δήλωσε ο επικεφαλής της Inditex.

«Η γκαρνταρόμπα δεν ανήκει πλέον σε ένα μόνο brand», πρόσθεσε.

Ίσοι όροι ανταγωνισμού

Καθώς η Inditex επεκτείνει τη χαμηλότερου κόστους αλυσίδα Lefties, η οποία συχνά θεωρείται ανταγωνιστής της Shein, η ανταγωνιστική της θέση ενισχύθηκε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει τον Ιούλιο την απαλλαγή από δασμούς για μικρά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η αλλαγή αυτή οδήγησε τη Shein σε αύξηση τιμών, περιορίζοντας ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Ο García Maceiras, ο οποίος στο παρελθόν είχε ζητήσει αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής, υποβάθμισε ωστόσο τη σημασία της για την Inditex.

«Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς μας είναι περίπου 2%, επομένως παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δική μας επιχείρηση», δήλωσε.

«Αν κάτι δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού, με τους ίδιους κανόνες για όλους τους παίκτες, για εμάς αυτό είναι θετικό».

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