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Η Zara δεν θέλει πλέον να παραμένει στη συνείδηση του κοινού ως η αλυσίδα που απλώς μεταφέρει τις τάσεις των catwalks στα καταστήματα με αστραπιαία ταχύτητα. Υπό τη Μάρτα Ορτέγα Πέρεθ, κόρη του ιδρυτή της Inditex Αμάνθιο Ορτέγα, η εταιρεία επιχειρεί μια πολύ πιο φιλόδοξη μεταμόρφωση, να αποκτήσει μεγαλύτερο δημιουργικό κύρος και να πλησιάσει περισσότερο τον κόσμο της υψηλής μόδας, χωρίς να εγκαταλείψει τη μαζική αγορά.

Το βασικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής είναι οι συνεργασίες με κορυφαίους σχεδιαστές, φωτογράφους, σκηνοθέτες και δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους και η μεγαλύτερη δοκιμασία μέχρι σήμερα έρχεται με την πολυαναμενόμενη συλλογή του Τζον Γκαλιάνο.

Η συμφωνία με τον Βρετανό σχεδιαστή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο λόγω του ονόματός του, αλλά και επειδή αποτελεί το πιο ξεκάθαρο τεστ για το αν η Zara μπορεί να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή της «προσιτής πολυτέλειας».

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Από το fast fashion στη δημιουργική αναβάθμιση

Η αλλαγή πορείας είχε ξεκινήσει πριν ακόμη η Μάρτα Ορτέγα αναλάβει την προεδρία της Inditex το 2021. Ήδη από το 2018, η Zara δημιούργησε ειδική ομάδα για τη διαχείριση των δημιουργικών συνεργασιών υπό τη Λορέτο Γκαρθία Φάλκε.

Από μια μικρή ομάδα περίπου δέκα ανθρώπων, η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό με περισσότερα από 50 στελέχη, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία που έχουν αποκτήσει οι συνεργασίες στη συνολική στρατηγική της μάρκας.

Παράλληλα, η Zara άρχισε να συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολυτέλειας, επιχειρώντας να μετατρέψει τις νέες συλλογές από απλές εμπορικές κυκλοφορίες σε γεγονότα μόδας με διεθνή προβολή.

Τα τελευταία χρόνια η στρατηγική αυτή επιταχύνθηκε. Ο πρώην δημιουργικός διευθυντής του Yves Saint Laurent Στέφανο Πιλάτι δημιούργησε συλλογή κάψουλα το 2024, ενώ στις αρχές του 2025 ακολούθησε συμφωνία με τον Σάμιουελ Ρος, ιδρυτή της A-Cold-Wall, για τη δημιουργία τεσσάρων συλλογών.

Με αφορμή τα 50 χρόνια της Zara, η εταιρεία παρουσίασε μια ειδική συλλογή 50 προϊόντων με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων, όπως οι Πιερπάολο Πιτσιόλι, Πίτερ Μούλιερ και Άννα Σούι, αλλά και δημιουργών από τον χώρο της εικόνας, όπως οι Λούκα Γκουαντανίνο, Κρεγκ ΜακΝτιν και Στίβεν Μάιζελ.

Στο ίδιο δημιουργικό οικοσύστημα εντάχθηκε και ο Άαρον Λέβιν, ενώ η στρατηγική επεκτάθηκε πέρα από την ένδυση. Ο Βέλγος αρχιτέκτονας Βίνσεντ Βαν Ντούισεν συνεργάζεται σταθερά με τη Zara Home, ενώ νέα σειρά ρούχων και ειδών σπιτιού φέρει την υπογραφή του Λούκα Γκουαντανίνο και του σκηνογράφου Στέφανο Μπάιζι.

Το μεγαλύτερο στοίχημα με τον Τζον Γκαλιάνο

Καμία από αυτές τις συνεργασίες, ωστόσο, δεν έχει το ειδικό βάρος της συμφωνίας με τον Τζον Γκαλιάνο.

Η Zara προχώρησε σε διετή συνεργασία με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αλλά και αμφιλεγόμενους δημιουργούς της σύγχρονης μόδας, με την πρώτη συλλογή να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της εταιρείας.

Η σημασία που αποδίδεται στη συμφωνία αποτυπώνεται και στην υποδομή που δημιουργήθηκε γύρω από αυτήν. Μετά την υπογραφή της συνεργασίας, η Zara δημιούργησε ειδικό γραφείο στο Παρίσι για τον Γκαλιάνο, μια προνομιακή μεταχείριση που δεν είχε προσφέρει σε άλλον συνεργαζόμενο σχεδιαστή.

Η επιλογή προκάλεσε συζητήσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας. Για αρκετούς αναλυτές, η συνεργασία ενός δημιουργού που ταυτίστηκε με την υψηλή ραπτική και τη Dior με έναν παγκόσμιο κολοσσό του fast fashion δείχνει ότι τα όρια ανάμεσα στη μαζική αγορά και την πολυτέλεια γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Για τη Zara, όμως, ακριβώς αυτή η σύγκλιση είναι το ζητούμενο.

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Η Μάρτα Ορτέγα επενδύει στην «κουλτούρα» της μόδας

Οι συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς δεν αποτελούν μέχρι σήμερα τον βασικό μοχλό πωλήσεων της Inditex. Η αξία τους βρίσκεται κυρίως στη δημιουργία ενός ισχυρού φωτοστέφανου γύρω από τη Zara.

Η επιλογή των συνεργατών έχει έντονα προσωπικό χαρακτήρα και βασίζεται σε δημιουργούς που η Μάρτα Ορτέγα εκτιμά και θαυμάζει. Ο στόχος δεν είναι απαραίτητα η πώληση τεράστιων ποσοτήτων από κάθε συλλογή κάψουλα, αλλά η σταδιακή αλλαγή της αντίληψης των καταναλωτών για τη μάρκα.

Με άλλα λόγια, η Zara επιχειρεί να αποκτήσει πολιτιστικό και δημιουργικό κεφάλαιο.

Η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από μια βαθύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία της εταιρείας. Η Zara επιδιώκει εδώ και χρόνια να απομακρυνθεί από την εικόνα μιας μάρκας που απλώς αντλεί έμπνευση από τους μεγάλους οίκους μόδας. Από το 2019 ενισχύθηκαν οι εσωτερικοί κανόνες που απαγορεύουν στους σχεδιαστές της να αντιγράφουν δημιουργίες άλλων brands.

Η νέα στρατηγική είναι διαφορετική καθώς η Zara δεν θέλει απλώς να ακολουθεί την κουλτούρα της μόδας, αλλά να αποτελεί μέρος της δημιουργίας της.

Γιατί ο Γκαλιάνο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο Τζον Γκαλιάνο αποτελεί μια επιλογή υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής συμβολικής αξίας. Σε αντίθεση με αρκετούς συναδέλφους του, δεν είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν μεγάλη συνεργασία με αλυσίδα μαζικής μόδας.

Η καριέρα του συνδέθηκε με τη Dior, τον ομώνυμο οίκο του και αργότερα τη Maison Margiela, όπου παρέμεινε για περίπου μία δεκαετία και επανέφερε το όνομά του στο επίκεντρο της δημιουργικής συζήτησης.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η ικανότητά του να μετατρέπει τις ακραίες δημιουργικές ιδέες σε προϊόντα με εμπορική απήχηση. Δημιουργίες από τις περιόδους Dior και John Galliano εξακολουθούν να εμφανίζονται στα κόκκινα χαλιά, ενώ στη Margiela κατάφερε να μετατρέψει ακόμη και την ιδιαίτερη μπότα Tabi σε αντικείμενο παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.

Τώρα, για πρώτη φορά, η αισθητική του θα δοκιμαστεί σε πολύ χαμηλότερη τιμολογιακή κλίμακα και μπροστά σε ένα μαζικό παγκόσμιο κοινό.

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Το μοντέλο Uniqlo και Target

Η στρατηγική της Zara θυμίζει αντίστοιχες κινήσεις που έχουν ακολουθήσει άλλοι μεγάλοι retailers.

Η Uniqlo έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους σχεδιαστές, μετατρέποντας τις συνεργασίες από απλές εμπορικές ενέργειες σε μέρος της ταυτότητάς της. Ο Τζόναθαν Άντερσον σχεδιάζει εποχιακές συλλογές, ενώ η Κλερ Γουέιτ Κέλερ ξεκίνησε με τη σειρά Uniqlo C και στη συνέχεια απέκτησε ευρύτερο δημιουργικό ρόλο.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η Target, η οποία βοήθησε να καθιερωθεί το μοντέλο των συνεργασιών σχεδιαστών με τη μαζική αγορά.

Για την Inditex, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η συνεργασία με τον Γκαλιάνο θα παραμείνει μια επιτυχημένη διετής συνεργασία ή αν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο.

Η επιβράδυνση των πωλήσεων και η ανάγκη για νέα ταυτότητα

Η χρονική στιγμή της κίνησης δεν είναι τυχαία. Οι πωλήσεις της Inditex SA, ιδιοκτήτριας της Zara, ενισχύθηκαν στις αρχές του τρίτου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για τους καταναλωτές.

Τα έσοδα της εταιρείας, εξαιρουμένων των επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αυξήθηκαν κατά 9% το διάστημα από 1η Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Inditex την Τετάρτη. Ο ρυθμός ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με την επίδοση του δεύτερου τριμήνου, όταν οι πωλήσεις ξεπέρασαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι συνεργασίες με σχεδιαστές δύσκολα μπορούν από μόνες τους να αλλάξουν τα οικονομικά μεγέθη ενός ομίλου όπως η Inditex. Μπορούν όμως να ενισχύσουν την εικόνα της μάρκας, να αυξήσουν την αντιλαμβανόμενη αξία της και να προσελκύσουν καταναλωτές που αναζητούν σχεδιαστική υπογραφή χωρίς το κόστος των παραδοσιακών luxury οίκων.

Σε μια περίοδο όπου η πραγματική πολυτέλεια γίνεται ολοένα πιο απρόσιτη για μεγάλο μέρος των καταναλωτών, η Zara βλέπει ένα σημαντικό κενό στην αγορά.

Το στοίχημα είναι να παραμείνει προσιτή, αλλά να αποκτήσει περισσότερο premium χαρακτήρα.

Η πρώτη συλλογή του Γκαλιάνο θα αποτελέσει το σημαντικότερο τεστ μέχρι σήμερα για αυτή τη στρατηγική. Τα πρώτα κομμάτια χαρακτηρίζονται περισσότερο εννοιολογικά παρά αμιγώς εμπορικά, όμως αυτό ακριβώς είναι το πεδίο στο οποίο ο σχεδιαστής έχει χτίσει την καριέρα του, στη μετατροπή μιας τολμηρής δημιουργικής ιδέας σε αντικείμενο που τελικά θέλει να αποκτήσει ο καταναλωτής.

Για τη Μάρτα Ορτέγα, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι μόνο πόσα κομμάτια θα πουλήσει η συλλογή. Είναι αν ο Τζον Γκαλιάνο μπορεί να βοηθήσει τη Zara να ολοκληρώσει τη μετάβασή της από το fast fashion σε ένα παγκόσμιο brand προσιτής αλλά πολιτιστικά ισχυρής μόδας.

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