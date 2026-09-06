Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Τουρκία αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2027, σηματοδοτώντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της σταθερότητας των τιμών και της ανάπτυξης, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν γίνονται αισθητές και το ενδεχόμενο εκλογών πλησιάζει.

Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης για την τουρκική οικονομία, το οποίο εκτείνεται έως το 2029, προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 4,2% το επόμενο έτος, ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 4,3%. Η πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ φέτος αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα κάτω, στο 3,3% από 3,8%.

Οι στόχοι αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς για τους επενδυτές που προσπαθούν να εκτιμήσουν τις προοπτικές των επιτοκίων και άλλων οικονομικών πολιτικών ενόψει των προεδρικών εκλογών, οι οποίες είναι επί του παρόντος προγραμματισμένες για το 2028, μεταδίδει το Bloomberg.

Αναλυτές έχουν επισημάνει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ίσως στα τέλη του 2027 — έναν από τους τρόπους μέσω των οποίων ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να παρακάμψει το συνταγματικά προβλεπόμενο όριο των δύο θητειών, προκειμένου να διεκδικήσει εκ νέου το αξίωμα.

«Προτεραιότητα του προγράμματος είναι να συνεχιστεί με αποφασιστικότητα η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και να εδραιωθεί η σταθερότητα των τιμών σε μόνιμη βάση, παράλληλα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ σε συνέντευξη Τύπου, κατά την παρουσίαση του προγράμματος την Κυριακή.

«Καταρτίσαμε το πρόγραμμα με την παραδοχή ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο», δήλωσε ο Γιλμάζ.

Ο στόχος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για τον πληθωρισμό στο τέλος του 2027 είναι 21%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 9% και πρόβλεψης 15% από την κεντρική τράπεζα.

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τον πληθωρισμό καθορίζονται σε συντονισμό με το πρόγραμμα, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, προσθέτοντας ότι η απόκλιση από τις αρχικές προβλέψεις οφείλεται στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος υπήρξε εντονότερος από ό,τι αναμενόταν.

Το ξέσπασμα του πολέμου και η επακόλουθη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχουν παρεμποδίσει τη διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στην Τουρκία.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε στο 31,5% τον Αύγουστο. Οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής στοχεύουν να μειώσουν το ποσοστό κάτω από το 30% έως το τέλος του έτους.

Παρότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τα επιθυμητά επίπεδα, είναι σημαντικό ότι δεν έχει ξεφύγει από τον έλεγχο εν μέσω ενός «δύσκολου περιβάλλοντος», το οποίο χαρακτηρίζεται από εμπορικά ζητήματα και γεωπολιτικές εξελίξεις, δήλωσε κατά την ίδια παρουσίαση ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Η κεντρική τράπεζα διέκοψε τις μειώσεις των επιτοκίων μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, αυστηροποιώντας τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και προχωρώντας σε μια έμμεση αύξηση των επιτοκίων, η οποία αντιστράφηκε μόλις τον Αύγουστο, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 37%.

Η κυβέρνηση αύξησε επίσης την εκτίμησή της για το δημοσιονομικό έλλειμμα, αναμένοντας ότι θα ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ το 2027, από προηγούμενη πρόβλεψη 3,1%.

Διαβάστε ακόμη

500.000 ταμειακές στο «μάτι» της Εφορίας

Ενίσχυση 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι τη δικαιούνται – Τι αλλάζει με προσωπική διαφορά, αυξήσεις, τριετίες

Η ΔΕΘ της αγοράς: Το «πακέτο» που μοιράζει €500 – 3.000 σε 1,5 εκατ. δικαιούχους – Τα μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ