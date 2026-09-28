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Τα σενάρια για αλλαγή όδευσης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης (GSI), προκειμένου, όπως αναφέρεται, να παρακάμψει το Θαλάσσιο Πάρκο που παράνομα ίδρυσε η Τουρκία νοτίως και περιξ του Καστελόριζου, είναι άνευ περιεχομένου και με αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που υπάρχουν. Σε μια άλλη εξέλιξη, για πρώτη φορά το Τουρκολυβικό Μνημόνιο μπαίνει στο στόχαστρο των Υπηρεσιών Ασφαλείας του Ισραήλ.

Καθώς εκκρεμεί η τελική απόφαση για την επανέναρξη των εργασιών έρευνας για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, που προβλέπεται να καταλήγει στο Ισραήλ, η Αθήνα δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην έκδοση NAVTEX μόλις υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τον GSI, του οποίου πλέον τη διαχείριση έχει η γαλλική Meridiam.

Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση, απαιτώντας να έχει λόγο στις εργασίες και να κατοχυρώσει έτσι τις παράνομες διεκδικήσεις της στην περιοχή και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων επί της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και να επιβάλει στην πράξη το παράνομο Τουρκολυβικό Μνημόνιο.

Τα σενάρια αλλαγής όδευσης του καλωδίου είχαν συζητηθεί και στο παρελθόν, αλλά είχαν απορριφθεί, καθώς θα έδιναν την εντύπωση ότι γίνεται αποδεκτός ο εκβιασμός της Τουρκίας, θα έθεταν νέα πρακτικά προβλήματα στην υλοποίηση του GSI και συγχρόνως δεν θα έλυναν το πρόβλημα.

Ειδικά μάλιστα το σενάριο ότι η αλλαγή όδευσης ώστε να αποφύγει η πόντιση του καλωδίου το Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ, που παράνομα θέσπισε η Τουρκία στην περιοχή νοτίως και πέριξ του Καστελόριζου, είναι άνευ περιεχομένου, καθώς ήδη από τον πρώτο σχεδιασμό η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες που θα προηγηθούν διέρχονται πολλά μίλια νοτιότερα από τα όρια του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου και αρκεί απλώς η παράθεση των δύο χαρτών για να διαπιστωθεί αυτό διά γυμνού οφθαλμού.

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