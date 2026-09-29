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Τη δημιουργία ειδικής επιτροπής που θα εποπτεύσει τη διαδικασία εκκαθάρισης των επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία πρόκειται να τερματίσουν τη λειτουργία τους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επιτροπή θα υπάγεται στον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Τζεβντέτ Γιλμάζ, δήλωσε ο Ερντογάν στην Άγκυρα, μετά τη συνάντηση που είχε με οικονομικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των εποπτικών αρχών της αγοράς.

«Στη σημερινή συνάντηση ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις και καθορίστηκε ένας οδικός χάρτης», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ανέθεσε στο Συμβούλιο Κρατικής Εποπτείας (DDK) να ασχοληθεί με το ζήτημα.

Οι τουρκικές χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονης αναταραχής μέσα στον μήνα, μετά την αυστηροποίηση των ελέγχων στις συναλλαγές μη ρευστών μετοχών, εξέλιξη που προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις τιμές των μετοχών και μαζικές εκροές κεφαλαίων.

Δύο εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές, γεγονός που οδήγησε τις εποπτικές αρχές να διατάξουν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών funds, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες χαρτοφυλακίου, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ορισμένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ή κράτηση αρκετών στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου που συνδέονται με την αναταραχή.

Η κρίση έφτασε ακόμη και στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party), καθώς η αντιπρόεδρος του κόμματος Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά παραιτήθηκε από τη θέση της μετά από καταγγελίες σχετικά με ύποπτες χρηματιστηριακές συναλλαγές.

«Χωρίζουμε τους δρόμους μας με όσους κάνουν λάθη και συνεχίζουμε πιο δυνατοί», δήλωσε ο Ερντογάν.

Τη Δευτέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι τα προβλήματα περιορίζονται σε ένα μικρό τμήμα των κεφαλαιαγορών και δεν έχουν επεκταθεί στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

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