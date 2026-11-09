Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Uber Technologies Inc. παρουσίασε μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κράτηση θέσεων στάθμευσης, στην πρώτη της κίνηση στον συγκεκριμένο τομέα μετά την εξαγορά της εφαρμογής στάθμευσης SpotHero νωρίτερα φέτος.

Οι χρήστες της εφαρμογής Uber μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα υπηρεσία, η οποία εμφανίζεται με το εικονίδιο «P» στην αρχική οθόνη, για να αναζητούν στεγασμένους χώρους στάθμευσης, υπαίθρια πάρκινγκ και υπηρεσίες στάθμευσης με παρκαδόρο για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Η δυνατότητα θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε 15 πόλεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Σικάγο, το Σαν Φρανσίσκο, το Όστιν, η Βοστώνη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και η Ουάσιγκτον, ενώ αργότερα θα επεκταθεί και σε άλλες αγορές.

Με την εξαγορά της SpotHero, η Uber απέκτησε πρόσβαση σε ένα δίκτυο περισσότερων από 13.000 χώρων στάθμευσης στη Βόρεια Αμερική, μεταδίδει το Bloomberg. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών μετακίνησης σχεδιάζει να διατηρήσει τη SpotHero ως ξεχωριστή εφαρμογή, ενσωματώνοντας παράλληλα τη λειτουργία κράτησης θέσεων στάθμευσης στη δική της πλατφόρμα, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της Uber να προσελκύσει καταναλωτές με νέα προϊόντα, πέρα από τις υπηρεσίες μετακίνησης επιβατών με τις οποίες καθιερώθηκε στην αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάρα Κοσροουσάχι, δήλωσε σε αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα ότι η νέα λειτουργία στάθμευσης θα καταστήσει την Uber πιο χρήσιμη για όσους μετακινούνται καθημερινά προς και από την εργασία τους, οι οποίοι αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες πελατών της.

Από το 2025, η εταιρεία έχει παρουσιάσει αρκετές υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτή την κατηγορία χρηστών, μεταξύ των οποίων μια οικονομικότερη επιλογή κοινής διαδρομής με άλλους επιβάτες και μια μηνιαία συνδρομή που επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής τιμής για συγκεκριμένες διαδρομές, ώστε να αποφεύγονται αιφνιδιαστικές αυξήσεις των ναύλων σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Η Uber προσφέρει επίσης στα μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας Uber One επιστροφή του 10% της αξίας κάθε κράτησης στάθμευσης που πληροί τις προϋποθέσεις, με τη μορφή πιστωτικού υπολοίπου, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για μελλοντικές μετακινήσεις ή παραγγελίες μέσω των υπηρεσιών διανομής της εταιρείας.