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Η Revolut, η παγκόσμια τράπεζα με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες και 850.000 επιχειρηματικούς πελάτες, ανακοίνωσε σήμερα τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Uber στον τομέα των πληρωμών. Η Uber, η κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα υπηρεσιών μετακίνησης και διανομής, δραστηριοποιείται σε 75 χώρες και εξυπηρετεί περισσότερους από 215 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Revolut Pay ενσωματώνεται ως τρόπος πληρωμής απευθείας στην εφαρμογή της Uber, προσφέροντας μια απλούστερη διαδικασία πληρωμής μέσω άμεσων μεταφορών χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A), καθώς και τη δυνατότητα συγκέντρωσης περισσότερων RevPoints σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια χρήστες των δύο υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Καθώς η καθημερινότητα και οι αστικές μετακινήσεις συνδέονται όλο και περισσότερο, η συγκεκριμένη ενσωμάτωση απλοποιεί τη διαδικασία πληρωμής σε ολόκληρο το οικοσύστημα υπηρεσιών της Uber, είτε πρόκειται για μια διαδρομή μέσα στην πόλη είτε για μια παραγγελία που φτάνει στην πόρτα του χρήστη. Οι πελάτες της Uber μπορούν πλέον να ζητούν διαδρομές ή να πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω του Uber Eats και να εγκρίνουν άμεσα τις πληρωμές τους μέσω της εφαρμογής Revolut, χρησιμοποιώντας βιομετρική ταυτοποίηση.

Κάθε διαδρομή και κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του Revolut Pay συνοδεύεται από άμεσες ειδοποιήσεις συναλλαγών, παρακολούθηση δαπανών σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη τοπικών νομισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έχουν πλήρη εικόνα των εξόδων τους για μετακινήσεις και φαγητό, από την πραγματοποίηση της διαδρομής έως την παραλαβή της παραγγελίας τους.

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Πληρωμών στη Revolut, αναφέρει: «Η συνεργασία μας με την Uber αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας στους τομείς των μετακινήσεων, των υπηρεσιών διανομής και της καθημερινότητας. Η Uber αποτελεί μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες στον τομέα των σύγχρονων μετακινήσεων και υπηρεσιών διανομής και, μέσω της ενσωμάτωσης του Revolut Pay στο οικοσύστημά της, προσφέρουμε στους πελάτες μας έναν νέο, απρόσκοπτο τρόπο πληρωμής, καθώς και τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω της Revolut τις συναλλαγές τους στην Uber. Είτε παραγγέλνουν φαγητό στο σπίτι είτε εξερευνούν μια νέα πόλη στο εξωτερικό, διασφαλίζουμε ότι οι κοινοί μας πελάτες μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, όπου κι αν βρίσκονται.»

Για υπηρεσίες όπως η Uber και το Uber Eats, η τεχνολογία που βρίσκεται στον πυρήνα του Revolut Pay έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιεί την απόδοση των συναλλαγών, ακόμη και σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. Το δίκτυο καταγράφει σήμερα μέσο ποσοστό έγκρισης συναλλαγών 98,5%, διατηρεί το ποσοστό εγκατάλειψης των πληρωμών κάτω από το 5% και υποστηρίζει την απρόσκοπτη πραγματοποίηση συναλλαγών σε περισσότερα από 33 νομίσματα.

Ο Karl Hebert, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εμπορίου της Uber, σημειώνει: «Στην Uber, στόχος μας είναι να κάνουμε κάθε διαδρομή όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη, και αυτό αφορά φυσικά και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις πληρωμές τους οι πελάτες μας. Η συνεργασία με το Revolut Pay προσφέρει στους χρήστες των υπηρεσιών μετακίνησης και διανομής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις οικονομικές συναλλαγές τους και αποκλειστικές επιβραβεύσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που διευρύνουμε τη συνεργασία μας με τη Revolut.»

Η συνεργασία συνδέει επίσης τις καθημερινές μετακινήσεις με ένα ευρύτερο σύστημα ανταμοιβών μέσω των RevPoints, του πανευρωπαϊκού προγράμματος επιβράβευσης της Revolut για τις χρεωστικές της κάρτες. Από τις 11 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, οι πελάτες της Uber θα λαμβάνουν επιπλέον 5 φορές περισσότερους RevPoints για κάθε διαδρομή ή παραγγελία που πραγματοποιούν μέσω του Revolut Pay. Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη επιβράβευση 10x που ισχύει σε επιλεγμένες αγορές, οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν συνολικά έως και 15 φορές περισσότερους RevPoints. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να εξαργυρωθούν άμεσα ως εκπτώσεις κατά την ολοκλήρωση πληρωμών στις εφαρμογές Uber και Uber Eats, αλλά και να αξιοποιηθούν για ταξιδιωτικά προνόμια, όπως η μετατροπή τους σε αεροπορικά μίλια, η εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία και η πρόσβαση σε επιλεγμένες εμπειρίες μέσα από την εφαρμογή της Revolut.