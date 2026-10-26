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Για τα… χειρότερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου φαίνεται πως προετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς αμερικανικές επιχειρήσεις με στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι εταιρείες αυτές ενισχύουν τις ομάδες τους με δικηγόρους και λομπίστες, καθώς οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι θα ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες, εφόσον καταφέρουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο έστω και ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου στην κάλπη που θα λάβει χώρα στις 3 Νοεμβρίου.

Καθώς οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές προβλέψεων δείχνουν πιθανή αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, επιχειρήσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ, από εταιρείες κρυπτονομισμάτων και επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών έως πλατφόρμες στοιχηματισμού επί μελλοντικών γεγονότων, προετοιμάζονται ήδη για το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικών ερευνών.

Αυτό αναφέρουν πρόσωπα με γνώση των σχετικών διεργασιών, ορισμένα από τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προκειμένου να μιλήσουν για ιδιωτικές συζητήσεις.

Εταιρείες και επιχειρηματίες που συνδέονται με την οικογένεια, μεταξύ των οποίων οι πλατφόρμες προβλέψεων Polymarket και Kalshi, η κατασκευάστρια μαγνητών σπάνιων γαιών Vulcan Elements Inc. και ο Τσανγκπένγκ Ζάο, ο επιχειρηματίας του κλάδου των κρυπτονομισμάτων που έλαβε προεδρική χάρη, έχουν κινηθεί για την πρόσληψη διακεκριμένων λομπιστών και δικηγόρων. Ορισμένοι από αυτούς διατηρούν σχέσεις με Δημοκρατικούς νομοθέτες, καθώς οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για το αναμενόμενο κύμα ελέγχων.

Παρότι ο Τραμπ και η οικογένειά του επιμένουν ότι οι δραστηριότητές τους είναι απολύτως νόμιμες, η αυξημένη κινητικότητα στις προσλήψεις δείχνει ότι οι διοικήσεις των εταιρειών οργανώνουν ήδη την υπεράσπισή τους. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν καταστήσει σαφές ότι επιθυμούν να διερευνήσουν τη στενή και οικονομικά επικερδή διασύνδεση μεταξύ κυβερνητικής πολιτικής και προσωπικών επιχειρηματικών συμφερόντων του προέδρου.

«Οι εταιρείες αρχίζουν να αξιολογούν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένες, να προετοιμάζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα αιτήματα παροχής πληροφοριών όταν αυτά φτάσουν και να διαμορφώνουν την επιχειρηματολογία, την αφήγηση και τις πιθανές απαντήσεις τους», δήλωσε ο Σον Κλερζέ, ανώτερο στέλεχος της Cozen O’Connor, όπου συμβουλεύει πελάτες για κοινοβουλευτικές έρευνες.

«Όσον αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες έχουν εμπλακεί μέλη της κυβέρνησης και της οικογένειας, οι Δημοκρατικοί έχουν καταστήσει απολύτως σαφές πώς σκοπεύουν να τις εξετάσουν», πρόσθεσε.

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη σηματοδοτήσει ποιες επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ σκοπεύουν να θέσουν στο μικροσκόπιο. Έχουν αποστείλει αιτήματα παροχής πληροφοριών στην World Liberty Financial, την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσαν ο Τραμπ και οι γιοι του, καθώς και στην 1789 Capital, την εταιρεία επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Παράλληλα, έχουν εστιάσει σε εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της 1789 Capital, μεταξύ των οποίων η Vulcan Elements.

Έχουν επίσης αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον Τσανγκπένγκ Ζάο, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Binance, ζητώντας διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες του απονεμήθηκε προεδρική χάρη το 2025.

Η Binance είχε συμβάλει στην ανάπτυξη ενός stablecoin για εταιρεία στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει έμμεση συμμετοχή.

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία παρείχε στην World Liberty τις συνήθεις υπηρεσίες εισαγωγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει σε μεγάλο αριθμό αντίστοιχων εγχειρημάτων.

«Θα εξετάσουμε κάθε σχέδιο και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που εγείρει ενδεχόμενα ζητήματα παρανομίας ή σύγκρουσης συμφερόντων», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Κονέκτικατ και μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας.

Τα εμπόδια στις έρευνες και οι περιορισμοί της εξουσίας του Κογκρέσου

Μέχρι στιγμής, τα αιτήματα των Δημοκρατικών επικεντρώνονται στο κατά πόσον εταιρείες που βρίσκονται στον στενό κύκλο της οικογένειας Τραμπ εξασφαλίζουν κρατικές συμβάσεις ή άλλου είδους ευνοϊκή μεταχείριση από την κυβέρνηση.

Ο Σούχας Σουμπραμανιάμ, Δημοκρατικός βουλευτής από τη Βιρτζίνια και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι η εξουσία έκδοσης υποχρεωτικών κλήσεων για κατάθεση και προσκόμιση εγγράφων, την οποία αποκτά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση «οποιωνδήποτε συναλλαγών για τις οποίες υπάρχουν σαφή και πειστικά στοιχεία παρανομίας».

Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά εμπόδια.

Ορισμένα έγγραφα μπορεί να βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού και να μην είναι προσβάσιμα στις αμερικανικές αρχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η World Liberty Financial, η οποία δέχθηκε επένδυση 500 εκατ. δολαρίων από επενδυτικό όχημα υπό την ηγεσία του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν του Άμπου Ντάμπι, συναλλαγή την οποία οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη επισημάνει.

Το Κογκρέσο διαθέτει περιορισμένες αρμοδιότητες για να υποχρεώσει αλλοδαπούς πολίτες που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ να καταθέσουν ή να παραδώσουν έγγραφα.

Επιπλέον, οι έρευνες ενδέχεται να μην αποκαλύψουν καμία παράνομη δραστηριότητα. Οι εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ επιμένουν ότι οι επιχειρηματικές τους σχέσεις και πρακτικές είναι νόμιμες.

Το 2024, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν ξεκίνησε έρευνα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στην Affinity Partners, την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 6 δισ. δολαρίων του Τζάρεντ Κούσνερ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα δεν οδήγησε ποτέ στην απαγγελία ποινικών ή αστικών κατηγοριών.

Παράλληλα, ορισμένοι νομικοί εκτιμούν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με τις προσωπικές προτιμήσεις του προέδρου, είναι απίθανο να κινηθεί εναντίον επιχειρηματικών συμμάχων του.

Ο Τραμπ και η οικογένειά του γνωρίζουν καλά το εύρος της νομικής προστασίας που απολαμβάνει ο πρόεδρος, καθώς και τις εξουσίες απονομής χάριτος, έπειτα από χρόνια ποινικών ερευνών σχετικά με τις δραστηριότητές του.

«Μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών δεν πρόκειται να άρει τα σημερινά εμπόδια που αποτρέπουν το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Οικονομικών ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) από το να ξεκινήσουν έρευνες», δήλωσε η Νοέλ Άτσεσον, η οποία εκδίδει το ενημερωτικό δελτίο Crypto is Macro Now.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει αναφέρει κατ’ ιδίαν ότι δεν ανησυχεί για ενδεχόμενες έρευνες του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις των Δημοκρατικών έχουν ενισχύσει τη δημοτικότητά του στο παρελθόν.

Εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι εκπρόσωποι του Έρικ Τραμπ δεν απάντησαν σε σχετικό αίτημα.

Οι δύο γιοι του Αμερικανού προέδρου έχουν υποστηρίξει δημοσίως ότι, ως ιδιώτες πολίτες, έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν συμβουλευτικούς ρόλους και να επενδύουν σε επιχειρήσεις.

«Οι Δημοκρατικοί δεν έχουν κανένα σχέδιο για τη βελτίωση της ζωής των Αμερικανών. Η μοναδική τους επιδίωξη είναι να συνεχίσουν το δεκαετές κυνήγι μαγισσών εναντίον του προέδρου Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις.

Η πολιτική διάσταση των ερευνών

Παρά τα πιθανά εμπόδια, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να επιχειρήσουν να διαμορφώσουν την προεκλογική τους στρατηγική για τις προεδρικές εκλογές του 2028 σε αντιδιαστολή με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Άαρον Κάτλερ, επικεφαλής του τομέα κυβερνητικών σχέσεων και δημοσίων υποθέσεων στην Hogan Lovells Cadwalader, η άσκηση πίεσης στον πρόεδρο εξυπηρετεί και έναν αυτοτελή πολιτικό στόχο.

«Πιστεύω ότι, με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, ο σημαντικότερος στόχος των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο είναι απλώς να τον εκνευρίσουν, να τον ενοχλήσουν και να προκαλέσουν απογοήτευση στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του», ανέφερε.

Τα γραφεία των μελών του Κογκρέσου υποχρεούνται να διεξάγουν έρευνες που εξυπηρετούν νομοθετικό σκοπό, διαφορετικά κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι χρησιμοποιούν χρήματα των φορολογουμένων για κομματικά υποκινούμενες έρευνες.

Ωστόσο, τα περισσότερα στελέχη των Δημοκρατικών εκτιμούν ότι η ανάδειξη των πολλών τρόπων με τους οποίους ο πρόεδρος έχει αυξήσει την προσωπική του περιουσία θα προσφέρει μια χρήσιμη πολιτική αντίθεση απέναντι στους ψηφοφόρους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής.

«Δεν διαπιστώνω καμία διαφωνία στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος όσον αφορά την επιθυμία να σταματήσει η παράνομη συμπεριφορά και να λογοδοτήσει η κυβέρνηση», δήλωσε η Μέλανι Στάνσμπερι, βουλευτής από το Νέο Μεξικό.

Ακολουθούν οι εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ και βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων ορισμένες έχουν ενισχύσει τα νομικά τους τμήματα και τις ομάδες άσκησης επιρροής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

World Liberty Financial: Εκατοντάδες εκατομμύρια από τα κρυπτονομίσματα

Μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων του Τραμπ από κρυπτονομίσματα το 2025 ήταν η World Liberty Financial, μια πλατφόρμα ψηφιακών νομισμάτων την οποία ίδρυσε μαζί με τους γιους του, τον προεδρικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και την οικογένειά του, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων του προέδρου, η World Liberty απέφερε στον Τραμπ 594 εκατ. δολάρια μόνο κατά τη διάρκεια του 2025.

Η εταιρεία παρουσίασε δύο ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία: το WLFI και το USD1, ένα stablecoin συνδεδεμένο με την αξία του αμερικανικού δολαρίου. Και τα δύο δημιουργούν δυνατότητες οικονομικού οφέλους για τον πρόεδρο και την οικογένειά του.

Μια εταιρική οντότητα που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ κατέχει περίπου το 38% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας της World Liberty και λαμβάνει το 75% των εσόδων από τις πωλήσεις των ψηφιακών tokens WLFI, μετά την αφαίρεση ορισμένων εξόδων.

Ισχυροί επενδυτές από τη Μέση Ανατολή στήριξαν τις δραστηριότητες της World Liberty κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, συμβάλλοντας στην ευρύτερη υιοθέτηση των ψηφιακών της περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση της περιουσίας της οικογένειας Τραμπ.

Λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, επενδυτικό όχημα που υποστηριζόταν από τον Ταχνούν, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, απέκτησε ποσοστό 49% στη World Liberty έναντι 500 εκατ. δολαρίων. Τη συναλλαγή είχε αποκαλύψει πρώτη η Wall Street Journal.

Αργότερα, το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του οποίου πρόεδρος είναι επίσης ο Ταχνούν, χρησιμοποίησε USD1 αξίας 2 δισ. δολαρίων για να αποκτήσει συμμετοχή στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.

Οι εκδότες stablecoins συνήθως αποκομίζουν κέρδη επενδύοντας τα κεφάλαια που λαμβάνουν από τους χρήστες σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, και εισπράττοντας τόκους.

Η συγκεκριμένη συμφωνία συνέβαλε ώστε το USD1 να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα stablecoins που κυκλοφορούν στην αγορά.

«Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, η MGX επέλεξε το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την επένδυσή της στην Binance βάσει μιας σειράς επιχειρηματικών κριτηρίων καταλληλότητας, τα οποία διαμόρφωσε ανεξάρτητα, χωρίς καμία παρέμβαση της Binance», ανέφερε η τελευταία σε ανακοίνωσή της.

Η οικονομική στήριξη και άλλων ξένων επενδυτών ενίσχυσε τα έσοδα της εταιρείας.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν δήλωσε ότι αγόρασε tokens WLFI αξίας 45 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε εναντίον της World Liberty.

Η εταιρεία επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της. Φέτος εξασφάλισε προκαταρκτική έγκριση υπό όρους για τη λειτουργία τράπεζας διαχείρισης καταπιστευματικών περιουσιακών στοιχείων. Η πλήρης αδειοδότηση θα της επιτρέψει να εκδίδει απευθείας το USD1. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί τη BitGo για την έκδοση του stablecoin και τη διαχείριση των αποθεματικών που το υποστηρίζουν.

«Από την ίδρυσή της, η World Liberty Financial έχει συμμορφωθεί με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπός της, Ντέιβιντ Γουάκσμαν.

«Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα, υποβάλλοντας αίτηση για τραπεζική άδεια στην OCC, η οποία θα συνεπαγόταν συνεχή ομοσπονδιακή εποπτεία ανεξαρτήτως της κυβέρνησης που βρίσκεται στην εξουσία. Είναι ανησυχητικό το ενδεχόμενο το Κογκρέσο να στοχοποιήσει αβάσιμα μια εταιρεία που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και έχει αφιερωθεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στο αμερικανικό δολάριο, την ώρα που υπάρχουν τόσα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί πολίτες και χρειάζονται λύσεις», πρόσθεσε.

Η World Liberty έχει προσλάβει στελέχη από μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως οι Coinbase, Robinhood και Hidden Road.

Τον Αύγουστο προήγαγε τον Μακ Μακέιν στη θέση του επικεφαλής νομικών και διοικητικών υποθέσεων. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, προηγουμένως είχε διατελέσει προσωπάρχης και αναπληρωτής γενικός νομικός σύμβουλος για ρυθμιστικά θέματα στη Robinhood.

Τουλάχιστον ένας από τους συνεργάτες της World Liberty ενίσχυσε επίσης την παρουσία του στον τομέα της άσκησης πολιτικής επιρροής.

Η BitGo προσέλαβε για πρώτη φορά τον Ιούλιο την Squire Patton Boggs, τον ίδιο μήνα κατά τον οποίο η δικηγορική εταιρεία ανέθεσε στον Τζανκάρλο Πελεγκρίνι την προεδρία του τομέα κοινοβουλευτικής εποπτείας.

Ο Πελεγκρίνι είχε προηγουμένως εργαστεί για τον Δημοκρατικό βουλευτή από την Καλιφόρνια, Ρόμπερτ Γκαρσία.

Binance και Τσανγκπένγκ Ζάο: Η προεδρική χάρη και οι έρευνες

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του USD1, του stablecoin της World Liberty Financial.

Το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χρησιμοποίησε USD1 αξίας 2 δισ. δολαρίων για να αγοράσει συμμετοχή στην Binance, σε μια περίοδο κατά την οποία το ψηφιακό νόμισμα είχε ελάχιστη κεφαλαιοποίηση και μετρούσε λιγότερους από δύο μήνες ζωής.

Η Binance προωθεί επίσης το USD1 στους χρήστες της.

Αντί να λαμβάνει ποσοστό από τα έσοδα του stablecoin της World Liberty, εισπράττει μεταβλητή αμοιβή προώθησης, η οποία συνδέεται με το ύψος των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η Circle, εκδότρια του stablecoin USDC, εφαρμόζει διαφορετική δομή αμοιβών, καταβάλλοντας στην Binance μηνιαία οικονομικά κίνητρα που συνδέονται με τα υπόλοιπα σε USDC. Τον Σεπτέμβριο, η Binance απέκτησε συμμετοχή στην Circle.

Ο Τσανγκπένγκ Ζάο, πρώην διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Binance, έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ένοχος για την αποτυχία εφαρμογής επαρκών μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το ανταλλακτήριο κατέβαλε πρόστιμα άνω των 4 δισ. δολαρίων, ενώ ο Ζάο εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών στις ΗΠΑ.

Η Binance εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, οι ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν την εταιρεία για πιθανές παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την απαγγελία κατηγοριών.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει εάν η Binance παραβίασε τους όρους της σημαντικής συμφωνίας διακανονισμού που είχε συνάψει με την αμερικανική κυβέρνηση το 2023.

Νωρίτερα φέτος, ο Ζάο προσέλαβε την Tiger Hill Partners, εταιρεία κυβερνητικών σχέσεων της οποίας συνιδρυτής είναι ο Μίλαν Νταλάλ. Ο Νταλάλ είχε εργαστεί για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Γουόρνερ και είχε διατελέσει στέλεχος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Ζάο έχει δηλώσει κατ’ ιδίαν ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παρελθόν η απονομή χάριτος προς το πρόσωπό του.

Παράλληλα, εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της Binance με τη World Liberty Financial.

Εκπρόσωπος του Ζάο αρνήθηκε να σχολιάσει.

1789 Capital: Οι επενδύσεις του Τραμπ Τζούνιορ σε άμυνα και τεχνολογία

Λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή του πατέρα του, τον Νοέμβριο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στην 1789 Capital, μια εταιρεία επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου που αυτοπροσδιορίζεται ως «αντι-woke».

Συνιδρυτής της εταιρείας είναι ο Ομίντ Μαλίκ, πρώην στέλεχος της Bank of America.

Πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η 1789 Capital είχε συγκεντρώσει περίπου 200 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg. Μέχρι το 2026, τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της είχαν φτάσει περίπου τα 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις.

Οι επενδύσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την τεχνητή νοημοσύνη και τις αγορές προβλέψεων έως τις αμυντικές τεχνολογίες.

Εκπρόσωπος της 1789 Capital διευκρίνισε ότι ο Τραμπ Τζούνιορ δεν συμμετέχει στην επενδυτική επιτροπή της εταιρείας, στην οποία μετέχουν ο Μαλίκ, ο συνιδρυτής Κρις Μπάσκερκ και ο εταίρος Πολ Αμπραχιμζάντε.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή των Δημοκρατικών.

Σε επιστολή που απέστειλε τον Αύγουστο, ο Τζέιμι Ράσκιν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε από την εταιρεία λεπτομέρειες σχετικά με την απόφασή της να εντάξει τον Τραμπ Τζούνιορ στο δυναμικό της, καθώς και στοιχεία για τις επαφές της με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο βουλευτής από το Μέριλαντ δήλωσε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για δύο επενδύσεις της 1789 Capital: την Anduril Industries Inc., εταιρεία αμυντικών συστημάτων, και τη Vulcan Elements, κατασκευάστρια μαγνητών σπάνιων γαιών, η οποία εξασφάλισε δάνειο από το υπουργείο Άμυνας μετά την επένδυση της 1789 Capital.

Οι δικηγόροι της εταιρείας απάντησαν στην επιστολή του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε πραγματολογικά λάθη και παραπλανητικές παρουσιάσεις των γεγονότων.

«Η 1789 καλωσορίζει τη νόμιμη κοινοβουλευτική εποπτεία, αλλά δεν προτίθεται να καταστεί όμηρος πολιτικών σκοπιμοτήτων», ανέφεραν στην απάντησή τους. Ερωτηθείσα σχετικά, εκπρόσωπος της 1789 Capital υποστήριξε ότι τα δημοσιεύματα για την υπόθεση δεν έχουν αποκαλύψει «ούτε το παραμικρό στοιχείο παρανομίας, παρά μόνο ψευδείς κατηγορίες».

Η Vulcan Elements προσέλαβε τον Μάρκους Τσάιλντρες, ο οποίος συνδιευθύνει τον τομέα κοινοβουλευτικών ερευνών της Akin Gump, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Παράλληλα, οι Squire Patton Boggs και Invariant έχουν εγγραφεί από τον Μάιο ως εκπρόσωποι συμφερόντων της κατασκευάστριας μαγνητών σπάνιων γαιών.

Εκπρόσωπος της Vulcan δήλωσε ότι η εταιρεία «παραμένει προσηλωμένη στην άσκηση των δραστηριοτήτων της με ηθικό τρόπο, ακεραιότητα και πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία δεν ζήτησε ούτε παρότρυνε τους επενδυτές της να διευκολύνουν τη χορήγηση του δανείου από το Πεντάγωνο, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλόπιστα με το Κογκρέσο, όπως κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια», σημείωσε.

Polymarket και Kalshi: Οι αγορές προβλέψεων στο επίκεντρο

Οι αγορές προβλέψεων, που επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν για την έκβαση αθλητικών διοργανώσεων, πολιτικών εξελίξεων και χιλιάδων άλλων γεγονότων, έχουν εξελιχθεί σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ.

Ορισμένες αμερικανικές πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες λειτουργούν ουσιαστικά ως παράνομες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, η Polymarket και η Kalshi, συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ.

Η 1789 Capital ηγήθηκε του πιο πρόσφατου γύρου χρηματοδότησης της Polymarket, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με αποτίμηση της εταιρείας στα 21 δισ. δολάρια. Ο Τραμπ Τζούνιορ διατελεί επίσης σύμβουλος της Kalshi, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές ρυθμιστικές διαμάχες σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες.

Οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Kalshi χρειάζεται ειδική άδεια προκειμένου να επιτρέπει στους χρήστες της να στοιχηματίζουν σε αθλητικά γεγονότα.

Η εταιρεία αντιτείνει ότι υπάγεται στην ομοσπονδιακή εποπτεία, ένα αμφισβητούμενο νομικό ζήτημα που αναμένεται ευρέως να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο, η Kalshi πρόσθεσε στην ομάδα της λομπίστες με δεσμούς με το Δημοκρατικό Κόμμα από την FTP, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Τον Σεπτέμβριο, η Polymarket προσέλαβε τον λομπίστα Ρομπ Έσκριτζ, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον Δημοκρατικό βουλευτή από το Τέξας, Αλ Γκριν.

Οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Trump Media & Technology Group: Οι αναρτήσεις του προέδρου ως επιχειρηματικό προϊόν

Η Trump Media & Technology Group Corp., μητρική εταιρεία του Truth Social, έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη προσπάθεια ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και η επιδίωξη συγχώνευσης με εταιρεία πυρηνικής σύντηξης.

Ωστόσο, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις της ήταν η πρόταση προς χρηματοοικονομικές εταιρείες της Wall Street για ένα νέο προϊόν: την ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το Truth Social για να δημοσιοποιεί ανακοινώσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές, από εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν μέχρι αποφάσεις για δασμούς και άλλες σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ κάλεσε τις χρηματοοικονομικές εταιρείες να απορρίψουν την υπηρεσία, το κόστος της οποίας μπορεί να φτάσει τα 100.000 δολάρια μηνιαίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέχρι τον Αύγουστο περισσότεροι από δέκα πελάτες είχαν εγγραφεί στην υπηρεσία.

Η Trump Media δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ακόμη και με σχετικά περιορισμένο αριθμό πελατών, το προϊόν, που ονομάζεται Truth API, θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων στην Trump Media, η οποία καταγράφει ζημίες.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εισηγμένης εταιρείας μέσω καταπιστεύματος που διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος γιος του.

Σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, η συγκεκριμένη συμμετοχή αντιπροσωπεύει περίπου 1 δισ. δολάρια από τη συνολική περιουσία της οικογένειας Τραμπ.

Δύο οργανισμοί μέσων ενημέρωσης προσέφυγαν δικαστικά κατά του Τραμπ για την υπηρεσία, ζητώντας από δικαστήριο της Νέας Υόρκης να εμποδίσει την υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο χαρακτήρισαν «πρωτοφανές, διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό».

Το memecoin $Trump και τα έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων

Το ψηφιακό νόμισμα $Trump κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου από την Fight Fight Fight, εταιρεία επικεφαλής της οποίας είναι ο Μπιλ Ζάνκερ, επί χρόνια υποστηρικτής και συνεργάτης του Τραμπ σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η Fight Fight Fight μοιράζεται το 80% του συνολικού αριθμού των tokens που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του εγχειρήματος με την CIC Digital LLC, συνδεδεμένη εταιρεία της Trump Organization.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του memecoin, τα συγκεκριμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε πρόγραμμα σταδιακής αποδέσμευσης διάρκειας τριών ετών. Η συνολική αξία των tokens που διακρατούν οι δύο εταιρείες ανέρχεται σε 1,49 δισ. δολάρια με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Η CIC Digital και ο ιδιοκτήτης της Fight Fight Fight εισπράττουν επίσης έσοδα από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με το memecoin.

Μόνο το 2025, ο Τραμπ δήλωσε έσοδα ύψους 636 εκατ. δολαρίων από δραστηριότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα, σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις του.

Σε μια πρωτοφανή πρακτική για εν ενεργεία Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ συμμετέχει σε εκδηλώσεις που απευθύνονται στους μεγαλύτερους κατόχους του memecoin. Η επόμενη αντίστοιχη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου στο Trump National Golf Club.

Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν προσελκύσει και ξένους επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο Τζάστιν Σαν, ο οποίος είχε αγοράσει επίσης tokens της World Liberty Financial. Ο Σαν είχε συμμετάσχει στο πρώτο δείπνο υψηλού προφίλ που διοργανώθηκε το 2025 για τους μεγαλύτερους κατόχους του memecoin, παρουσία του Τραμπ, πριν επιδεινωθούν οι σχέσεις του με τη World Liberty.

Το 2025, ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ ξεκίνησε έρευνα για το $Trump memecoin, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους επενδυτές της Fight Fight Fight.

American Ventures: Επενδύσεις των γιων Τραμπ σε ορυκτά, άμυνα και drones

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ στήριξαν επίσης μια επενδυτική εταιρεία που τοποθετεί κεφάλαια σε διάφορες εισηγμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας και των κρίσιμων ορυκτών, δύο κλάδοι που επωφελούνται από την κρατική υποστήριξη.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές γνωστοποιήσεις, οι δύο γιοι του προέδρου επένδυσαν σε συμφωνίες που συνδέονται με έργο εξόρυξης βολφραμίου στο Καζακστάν.

Μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, η Cove Kaz Capital Group, ανακοίνωσε ότι είχε λάβει προκαταρκτική, μη δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Export-Import Bank of the US για χρηματοδότηση έως 900 εκατ. δολαρίων.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά το μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο κοίτασμα βολφραμίου του Καζακστάν.

Σε άλλη επένδυση, η American Ventures στήριξε μια μικρή εταιρεία διαχείρισης γηπέδων γκολφ, η οποία στη συνέχεια ανακοίνωσε σχέδια συγχώνευσης με κατασκευάστρια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτίναξη της μετοχής της.

Η εταιρεία αυτή, που ονομάζεται Powerus, ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε παραγγελία ύψους 82 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης με την αμερικανική κυβέρνηση για τα προϊόντα της.

Η American Ventures δημιουργήθηκε από την επενδυτική τράπεζα Dominari Holdings Inc., στην οποία τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ όσο και ο Έρικ Τραμπ διαθέτουν μειοψηφικές συμμετοχές.