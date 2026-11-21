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Σε νέα επέκταση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο σημαντικότερο πυρηνικό της συγκρότημα προχώρησε η Βόρεια Κορέα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και την ανησυχία των γειτονικών χωρών.

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενη ανάλυση δορυφορικών εικόνων της 6ης Νοεμβρίου, στο πυρηνικό συγκρότημα της Γιονγκμπιόν (Yongbyon) έχει κατασκευαστεί νέα επέκταση, η οποία συνδέεται με την κεντρική αίθουσα εμπλουτισμού ουρανίου.

Η ακριβής χρήση της νέας εγκατάστασης παραμένει αδιευκρίνιστη. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού είτε για την εγκατάσταση πρόσθετων φυγοκεντρητών, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Επιπλέον 35 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου ετησίως

Ο Σαμ Λερ, ερευνητής του Foreign Policy Research Institute, ο οποίος ειδικεύεται στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα και ήταν ο πρώτος που εντόπισε τις νέες κατασκευαστικές εργασίες, εξηγεί ότι η επέκταση μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες.

Μεταξύ των πιθανών χρήσεων περιλαμβάνονται η δημιουργία πρόσθετων διοικητικών χώρων, η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ελέγχου και η υποστήριξη αναβαθμίσεων των υφιστάμενων φυγοκεντρητών.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η νέα πτέρυγα να στεγάσει πρόσθετους φυγοκεντρητές εμπλουτισμού ουρανίου.

Σύμφωνα με τον Λερ, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο, το μέγεθος της εγκατάστασης υποδηλώνει δυνατότητα παραγωγής περισσότερων από 35 επιπλέον κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού ετησίως.

Πρόκειται για ποσότητα που θα προστεθεί στην ήδη σημαντική παραγωγική ικανότητα της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Vertic, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο, η οποία υποστηρίζει κυβερνήσεις στην εφαρμογή και επαλήθευση διεθνών συμφωνιών ελέγχου εξοπλισμών, η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει δυνατότητα παραγωγής έως 375 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου ετησίως.

ΔΟΑΕ: Η νέα πτέρυγα ολοκληρώθηκε εξωτερικά τον Οκτώβριο

Την εξέλιξη των εργασιών επιβεβαίωσε και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η κατασκευή της νέας πτέρυγας ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου το εξωτερικό τμήμα της εγκατάστασης είχε ολοκληρωθεί.

Η νέα επέκταση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αύξησης των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου στο συγκρότημα της Γιονγκμπιόν.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει την κατασκευή μιας ακόμη μεγάλης εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στην ίδια περιοχή.

Η Vertic είχε εκτιμήσει τότε ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα μπορούσε να αυξήσει την ετήσια παραγωγική ικανότητα της Βόρειας Κορέας κατά 160 κιλά, δηλαδή περίπου 75% σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα.

Την περασμένη άνοιξη, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, Κιμ Γιονγκ Ουν, είχε επιθεωρήσει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, φωτογραφιζόμενος μπροστά σε σειρές φυγοκεντρητών και καλώντας τους επιστήμονες να επιταχύνουν την παραγωγή υλικών κατάλληλων για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ανησυχία για την παραγωγή ουρανίου και πλουτωνίου

Ο Ραφαέλ Γκρόσι χαρακτήρισε τις εξελίξεις «αιτία σοβαρής ανησυχίας», αναφερόμενος τόσο στη νέα πτέρυγα όσο και στη μεγάλη εγκατάσταση εμπλουτισμού που είχε εντοπιστεί προηγουμένως.

Στην ίδια αξιολόγηση συμπεριέλαβε τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου στη Γιονγκμπιόν, αλλά και σε δεύτερο πυρηνικό συγκρότημα, λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας ισχύος 5 μεγαβάτ στη Γιονγκμπιόν, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλουτωνίου, πιθανότατα παραμένει ενεργός.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύει τις ενδείξεις ότι η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να παράγει και τα δύο βασικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων: ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού και πλουτώνιο.

Η παράλληλη ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Βόρειας Κορέας για τη διεύρυνση του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Ο Κιμ αγνοεί τα ανοίγματα του Τραμπ

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος φαίνεται να προσφέρει στον 42χρονο Κιμ Γιονγκ Ουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει μέχρι στιγμής αγνοήσει τις επανειλημμένες προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για νέα συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του στην Ασία, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Κιμ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τελικά κάποια σύνοδος μεταξύ των δύο ηγετών.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ, ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να ξεκινήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, η κοινή τους δήλωση δεν περιλάμβανε συγκεκριμένα επόμενα βήματα ούτε έκανε οποιαδήποτε αναφορά στη Βόρεια Κορέα.

Η απουσία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να επεκτείνει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη διεθνή προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.