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Νέα κυβερνοεπίθεση σε πληροφοριακό σύστημα του FBI επιβεβαίωσε το Σάββατο ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας ωστόσο μια ασυνήθιστη προσέγγιση απέναντι στο περιστατικό. Αντί να περιοριστεί στους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων, υποστήριξε ότι η παραβίαση ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αποκαλύψεις για ζητήματα που ο ίδιος έχει επανειλημμένα θέσει στον δημόσιο διάλογο.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε σύστημα που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές διωκτικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με εγκληματικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο MS NOW, στόχος της επίθεσης ήταν το National Crime Information Center (NCIC), μία από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι περιλαμβάνει η βάση δεδομένων που παραβιάστηκε

Το NCIC περιλαμβάνει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τις αστυνομικές και άλλες διωκτικές υπηρεσίες σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Μεταξύ των δεδομένων που φιλοξενεί περιλαμβάνονται αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων του FBI, στοιχεία καταζητούμενων προσώπων, πληροφορίες για δράστες βίαιων εγκλημάτων και καταχωρίσεις αγνοουμένων, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την ποινική δικαιοσύνη.

Η πρόσβαση στη βάση περιορίζεται αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές, αν και τα δεδομένα της δεν είναι διαβαθμισμένα.

Παραμένει αδιευκρίνιστο ποια ακριβώς στοιχεία ενδέχεται να απέσπασαν οι χάκερς, καθώς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η έκταση της παραβίασης.

Τραμπ: «Ίσως μάθουμε για όλη τη νοθεία στις εκλογές»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική διάσταση της κυβερνοεπίθεσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να προκύψουν πληροφορίες που θα θεωρούσε πολιτικά σημαντικές.

«Ίσως μάθουμε για τη νοθεία στις εκλογές, για όλη τη νοθεία που έγινε», δήλωσε.

«Μου αρέσει πάντα να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων», πρόσθεσε.

Οι αναφορές του Τραμπ δεν συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν την παραβίαση του NCIC με εκλογικές διαδικασίες ή να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας.

Δεύτερη κυβερνοεπίθεση σε συστήματα του FBI μέσα σε λίγους μήνες

Το νέο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη πρόσφατη παραβίαση πληροφοριακού συστήματος του FBI, μετά την κυβερνοεπίθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τότε, ομάδα χάκερς γνωστή ως ShinyHunters είχε αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε ιστοσελίδα προσλήψεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν δεδομένα εν ενεργεία και πρώην εργαζομένων του FBI, ενώ μέρος των λειτουργιών της υπηρεσίας είχε διακοπεί προσωρινά μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η νέα παραβίαση προκαλεί πρόσθετη ανησυχία, καθώς αυτή τη φορά η πρόσβαση φέρεται να αφορά μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται ευρέως για αστυνομικές έρευνες και την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών.

«Δεν θα ήταν υπέροχο να μάθουμε για τη Ρωσία;»

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκαλύψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία.

«Αναρωτιέμαι ποιος το κάνει, γιατί δεν θα ήταν υπέροχο να μάθουμε για τη Ρωσία, τη Ρωσία, τη Ρωσία;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι πολίτες θα έπρεπε να ενημερωθούν για τέτοιου είδους πληροφορίες, καθώς, κατά την άποψή του, τα σχετικά ζητήματα είχαν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας.

«Ο κόσμος πρέπει να μάθει γι’ αυτό, γιατί στην πραγματικότητα έθεσε τη χώρα μας σε κίνδυνο. Ίσως λοιπόν μάθουμε πράγματα που διαφορετικά δεν θα είχαμε μάθει», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, τα κίνητρά τους ή το είδος των δεδομένων που ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι πλέον ευαίσθητες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μια ενδεχόμενη διαρροή στοιχείων από το NCIC θα μπορούσε να επηρεάσει την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη λειτουργία αστυνομικών ερευνών.