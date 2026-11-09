Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Μπανγκόκ πατάει γκάζι στη στρατηγική της να μετατραπεί στον απόλυτο περιφερειακό κόμβο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) στη Νοτιοανατολική Ασία. Η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 35% στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, εξαναγκάζοντας τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες και ιδιαίτερα τους κινεζικούς κολοσσούς— να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε ταϊλανδικό έδαφος.

Συνέργειες και Επενδυτικό «Ντόμινο» $4,2 Δισεκατομμυρίων

Η αντίδραση της αγοράς υπήρξε άμεση. Η Millennium Group Corporation (Asia), επίσημος αντιπρόσωπος της XPeng στην Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε ότι αξιολογεί σε συνεργασία με την κινεζική εταιρεία την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής, εξετάζοντας την εμπορική βιωσιμότητα και την ετοιμότητα των τοπικών προμηθευτών ανταλλακτικών.

Παράλληλα, εταιρείες με ήδη υπάρχουσα παρουσία, όπως η Omoda & Jaecoo (Thailand), διευρύνουν τις εγκαταστάσεις τους, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση περισσότερων εγχώριων εξαρτημάτων.

Εγκρίσεις επενδύσεων: Τα κεφάλαια για ηλεκτρικά οχήματα από το Συμβούλιο Επενδύσεων σχεδόν διπλασιάστηκαν την τελευταία πενταετία, φτάνοντας τα 141 δισεκατομμύρια μπατ (4,2 δισ. δολάρια) .

Νέοι παίκτες: Ήδη δύο επιπλέον αυτοκινητοβιομηχανίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ίδρυση εργοστασίων αμέσως μετά την ανακοίνωση των φορολογικών μέτρων.

Το Νέο Πλαίσιο: Κίνητρα για Τοπική Παραγωγή και Αυστηροί Κανόνες

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα πλήρως εισαγόμενα ηλεκτρικά οχήματα θα επιβαρύνονται με τον ανώτατο φόρο 35%, ενώ τα εγχωρίως κατασκευασμένα μοντέλα θα απολαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές, ανάλογα με το ποσοστό των εξαρτημάτων που προέρχονται από την τοπική αγορά.

Μάλιστα, η Ταϊλάνδη θέτει ακόμη πιο αυστηρά όρια για την επόμενη τριετία, απαιτώντας το 40% της συνολικής αξίας κάθε οχήματος να προέρχεται από εγχώρια ανταλλακτικά.

Ο φιλόδοξος στόχος της Μπανγκόκ προβλέπει ότι τα αυτοκίνητα τοπικής παραγωγής θα αντιπροσωπεύουν το 70% της εγχώριας προσφοράς εντός δύο ετών. Πρόκειται για έναν υπερδιπλασιασμό του σημερινού ποσοστού, σε μια αγορά όπου η Κίνα κάλυπτε μέχρι σήμερα το 96% των εισαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Πυρετός Αγορών Πριν την 1η Ιανουαρίου και το Κόστος για τους Καταναλωτές

Ενόψει της εφαρμογής του νέου φόρου την 1η Ιανουαρίου, οι εισαγωγείς επιταχύνουν τις αποστολές οχημάτων για να προλάβουν τις επιβαρύνσεις.

Οι μηνιαίες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κινούνται ήδη στο διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με πέρυσι ενώ ο Κλαδικός Σύλλογος Αυτοκινητοβιομηχανίας (FTI) προβλέπει ότι οι ετήσιες πωλήσεις θα αγγίξουν τα 200.000 οχήματα.

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή ενδέχεται να επιβαρύνει την τσέπη των καταναλωτών της μεσαίας τάξης. Αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, οι τιμές των εισαγόμενων μοντέλων αναμένεται να εκτιναχθούν στα 700.000 έως 800.000 μπατ, καθιστώντας τα λιγότερο προσιτά στο ευρύ κοινό μέχρι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα νέα εγχώρια εργοστάσια.