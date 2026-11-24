Ανοδικά κινήθηκαν για ένατο συνεχόμενο μήνα οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, με την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα να στηρίζει την αγορά, παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των καυσίμων και τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,13 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηγήθηκαν της ανόδου, συνεχίζοντας την έντονη επιτάχυνση της ζήτησης που έχει καταγραφεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Συνολικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά οχήματα αντιπροσώπευσαν το 43% των νέων ταξινομήσεων, από 31% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Κρατικά κίνητρα και ακριβά καύσιμα ενισχύουν τη ζήτηση

Η άνοδος στηρίζεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων τα κρατικά κίνητρα αγοράς, οι υψηλές τιμές της βενζίνης και η διεύρυνση της προσφοράς οικονομικότερων ηλεκτρικών μοντέλων.

Αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Renault και η Stellantis έχουν παρουσιάσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα χαμηλότερου κόστους, ενώ οι Κινέζοι κατασκευαστές προσθέτουν ακόμη περισσότερες επιλογές στην αγορά.

Παράλληλα, βελτιώνεται και το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών φόρτισης, περιορίζοντας ένα από τα βασικά εμπόδια για την ευρύτερη υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.

Η Γερμανία και η Γαλλία πρωταγωνίστησαν στην αύξηση των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Και στις δύο χώρες οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 80%, με το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων να διαμορφώνεται κοντά στο 40%.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κρατικές επιδοτήσεις που απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, ενθαρρύνοντας την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η ενεργειακή κρίση και οι πιέσεις στους καταναλωτές

Η ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες παραμένουν λιγότερο ευνοϊκές για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων σε επίπεδα-ρεκόρ, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να παρέμβουν προκειμένου να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις των νοικοκυριών.

Η Γαλλία έχει θεσπίσει μέτρα στήριξης για όσους μετακινούνται καθημερινά προς την εργασία τους, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία έχουν λάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους της βενζίνης και του ντίζελ.

Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να συμβάλουν στη διατήρηση της ζήτησης αυτοκινήτων βραχυπρόθεσμα.

Ωστόσο, το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί να περιορίσει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθιστώντας τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς απέναντι σε μεγάλες αγορές, όπως η απόκτηση νέου αυτοκινήτου.

Volkswagen και Stellantis: Περισσότερα ηλεκτρικά, μικρότερα περιθώρια κέρδους

Για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η άνθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση για την κερδοφορία τους.

Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων βοηθά τους κατασκευαστές να επιτυγχάνουν τους στόχους περιορισμού των εκπομπών ρύπων.

Ωστόσο, τα ηλεκτρικά μοντέλα εξακολουθούν γενικά να εμφανίζουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να επιβαρύνει την κερδοφορία σε μια περίοδο ήδη αυξημένων πιέσεων στα οικονομικά αποτελέσματα.

Τόσο η Volkswagen όσο και η Stellantis προειδοποίησαν, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, ότι η αυξανόμενη συμμετοχή ηλεκτρικών οχημάτων με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στο μείγμα των πωλήσεών τους ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία.

Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Οι ταξινομήσεις των κινεζικών BYD και Chery Automobile στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν τον Οκτώβριο, καθώς οι κινεζικές εταιρείες επεκτείνουν την παρουσία τους με ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πιέσεις για περικοπές κόστους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και το υψηλό λειτουργικό κόστος καθιστούν ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των δαπανών για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Η Volkswagen, η οποία υλοποιεί ένα από τα εκτενέστερα προγράμματα αναδιάρθρωσης στον κλάδο, επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο εργασίας και συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων, ώστε να μειώσει το εργατικό κόστος στη Γερμανία.

Αντίστοιχα, η Mercedes-Benz Group επιθυμεί οι εργαζόμενοι να απασχολούνται περισσότερες ώρες χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.

Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι το μέλλον των γερμανικών εργοστασίων της θα μπορούσε τελικά να τεθεί σε κίνδυνο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Bloomberg Intelligence, Μάικλ Ντιν και Τζάκομο Ρεγκελίν, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα χρειαστεί να περιορίσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα και να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούνται αναγκαίες για την αντιστάθμιση τόσο του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν στις εγχώριες αγορές τους από τους Κινέζους κατασκευαστές όσο και των χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους που αποφέρουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.