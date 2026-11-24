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Αλλαγή στις αγοραστικές προτιμήσεις των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων καταγράφει νέα διεθνής έρευνα, καθώς ολοένα περισσότεροι οδηγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιλέξουν ένα υβριδικό ή plug-in υβριδικό μοντέλο στην επόμενη αγορά τους. Καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή αυτή διαδραματίζουν οι δυσκολίες φόρτισης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, αλλά και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 28% των σημερινών κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχεδιάζει να στραφεί σε υβριδική τεχνολογία, έναντι 23% το 2025. Η αύξηση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες αποκαλύπτει ότι ένα διευρυνόμενο τμήμα των οδηγών επανεξετάζει τις επιλογές του, έχοντας πλέον αποκτήσει προσωπική εμπειρία από τη συμβίωση με ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα.

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 οδηγοί σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι τα ποσοστά αποτυπώνουν τις προθέσεις των καταναλωτών για την επόμενη αγορά αυτοκινήτου και όχι πραγματικές πωλήσεις ή ήδη ολοκληρωμένες αντικαταστάσεις ηλεκτρικών οχημάτων από υβριδικά.

Η φόρτιση και τα μεγάλα ταξίδια αλλάζουν τις προτεραιότητες

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ωθούν τους οδηγούς να εξετάσουν διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης είναι η διαδικασία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παρότι η ηλεκτροκίνηση καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, οι μεγαλύτερες αποστάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό σε αρκετούς ιδιοκτήτες.

Η ανάγκη προγραμματισμού των στάσεων για φόρτιση, σε συνδυασμό με την επιθυμία για μεγαλύτερη ελευθερία μετακινήσεων, επηρεάζει τις αποφάσεις όσων σκέφτονται να επιστρέψουν σε αυτοκίνητο που διαθέτει και κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Για αυτή την κατηγορία οδηγών, τα υβριδικά μοντέλα αποτελούν μια ενδιάμεση λύση, καθώς συνδυάζουν τη λειτουργία ενός συμβατικού κινητήρα με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής υποβοήθησης.

Έτσι, η πιθανή μετάβαση από ένα αμιγώς ηλεκτρικό σε ένα υβριδικό όχημα δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη εγκατάλειψη της ηλεκτρικής τεχνολογίας, αλλά αναζήτηση ενός διαφορετικού συνδυασμού δυνατοτήτων.

Το 64% παραμένει πιστό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Παρά την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα υβριδικά, η έρευνα δεν καταγράφει μαζική απομάκρυνση των καταναλωτών από την ηλεκτροκίνηση.

Αντιθέτως, το 64% των σημερινών ιδιοκτητών δηλώνει ότι είναι πιθανό να αγοράσει ξανά ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή για την πλειονότητα όσων τη χρησιμοποιούν ήδη.

Τα ευρήματα δείχνουν επομένως μια αγορά στην οποία συνυπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις: από τη μία πλευρά, η διατήρηση της εμπιστοσύνης στα ηλεκτρικά οχήματα και, από την άλλη, η ενίσχυση της ζήτησης για εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών

Η πρόθεση επαναγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τις διαφορετικές συνθήκες και προτεραιότητες των οδηγών.

Στη Βρετανία, το 87% των ιδιοκτητών θεωρεί πιθανό να επιλέξει ξανά ηλεκτρικό μοντέλο, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 78%.

Σημαντικά διαφορετική είναι η εικόνα στην Ιταλία, όπου μόλις το 48% των ερωτηθέντων εμφανίζεται διατεθειμένο να επαναλάβει την ίδια επιλογή.

Οι διαφορές αυτές υπογραμμίζουν ότι ο συνολικός μέσος όρος της έρευνας δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εθνική αγορά.

Η έκπληξη με τη φόρτιση: Καλύτερη εμπειρία από την αναμενόμενη για το 68%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν στην πραγματική εμπειρία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παρά τις δυσκολίες που αναφέρουν ορισμένοι οδηγοί, το 68% των σημερινών ιδιοκτητών δηλώνει ότι η διαδικασία φόρτισης αποδείχθηκε καλύτερη από ό,τι περίμενε πριν αποκτήσει το όχημά του.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, για μεγάλο μέρος των καταναλωτών, η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου συνέβαλε στον περιορισμό των αρχικών επιφυλάξεων σχετικά με τη φόρτιση.

Ωστόσο, η θετική συνολική αξιολόγηση δεν συνεπάγεται ότι όλες οι ανάγκες μετακίνησης εξυπηρετούνται με την ίδια ευκολία.

Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση για την επόμενη αγορά αυτοκινήτου, ακόμη και μεταξύ οδηγών που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη χρήση του σημερινού ηλεκτρικού τους.

Τι σημαίνει η στροφή στα υβριδικά για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η αυξανόμενη πρόθεση αγοράς υβριδικών μοντέλων, ακόμη και από καταναλωτές που έχουν ήδη επιλέξει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης διαφορετικών τεχνολογιών πρόωσης στην προϊοντική γκάμα των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κατασκευαστές καλούνται να ανταποκριθούν τόσο στους οδηγούς που επιθυμούν να παραμείνουν στην ηλεκτροκίνηση όσο και σε εκείνους που αναζητούν μεγαλύτερη πρακτικότητα και ευελιξία.

Παρότι η πλειονότητα των ιδιοκτητών εξακολουθεί να προτιμά τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα υπολογίσιμο και αυξανόμενο ποσοστό εξετάζει την επιστροφή σε μοντέλα που διαθέτουν και κινητήρα εσωτερικής καύσης, επιλέγοντας την υβριδική τεχνολογία ως εναλλακτική λύση.