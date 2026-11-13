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Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η ολλανδική τράπεζα ING αναζητά αγοραστές για δάνεια περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το μέλλον των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η τράπεζα δέχεται προσφορές για περίπου 12 δάνεια μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, σε μία από τις πρώτες δημοπρασίες που αφορούν αποκλειστικά χρηματοδοτήσεις data centers.

Η κίνηση έρχεται μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η οποία έχει ενισχύσει τους φόβους ότι μεγάλα έργα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να βρεθούν αντιμέτωπα με νέους περιορισμούς.

Στο χαρτοφυλάκιο και δάνειο για το Stargate

Μεταξύ των χρηματοδοτήσεων που διατίθενται προς πώληση περιλαμβάνεται συμμετοχή 25 εκατ. δολαρίων σε δάνειο για ένα τεράστιο συγκρότημα data centers στο Νέο Μεξικό. Το έργο αποτελεί μέρος του Stargate, της κοινής πρωτοβουλίας των OpenAI, SoftBank και Oracle για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Oracle έχει ήδη αποστείλει στον κατασκευαστή του έργου ειδοποίηση που επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας (force majeure), εξέλιξη που προσθέτει αβεβαιότητα γύρω από τη συγκεκριμένη επένδυση. Η ING επιδιώκει επίσης να διαθέσει δάνεια που συνδέονται με μεγάλους διαχειριστές κέντρων δεδομένων, όπως οι Vantage Data Centers και CyrusOne. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν προθεσμία έως τις 19 Νοεμβρίου για να υποβάλουν προσφορές, με ελάχιστο ύψος τα 10 εκατ. δολάρια. Εκπρόσωπος της ING αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η εκλογική ανατροπή στις ΗΠΑ προκαλεί αναταράξεις

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τις εταιρείες που επενδύουν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Στο Τέξας, όπου δραστηριοποιούνται πολλοί κατασκευαστές data centers, ο νεοεκλεγείς Δημοκρατικός κυβερνήτης έχει ζητήσει την άμεση αναστολή της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία των επενδυτικών σχεδίων.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς και στη Wall Street. Ο δείκτης Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 6,4% την Πέμπτη, με τις απώλειες χρηματιστηριακής αξίας να φτάνουν τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να περιορίζουν την έκθεσή τους σε εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, στην αγορά ομολόγων υψηλού κινδύνου, τίτλοι που συνδέονται με εταιρείες ανάπτυξης data centers, όπως η CoreWeave και η Galaxy Digital, κατέγραψαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες απώλειες. Η αναταραχή αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία ότι η ανάπτυξη υποδομών AI, η οποία μέχρι πρόσφατα προσέλκυε τεράστια κεφάλαια, ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια χρηματοδότησης.

Φόβοι για υπερβολικό δανεισμό στην τεχνητή νοημοσύνη

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον τη Wall Street είναι κατά πόσο η πιστωτική αγορά μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον τεράστιο όγκο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι τράπεζες και οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν εάν τα μελλοντικά έσοδα από τις υπηρεσίες AI θα είναι αρκετά ώστε να δικαιολογήσουν τις πρωτοφανείς δαπάνες για υπολογιστικές υποδομές, εξοπλισμό και ενέργεια.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της Goldman Sachs και της Apollo Global Management, οι οποίες, σύμφωνα με το Bloomberg, επιδιώκουν να διαθέσουν σε άλλους επενδυτές τμήματα χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. δολαρίων που συνδέεται με τη SpaceX. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση αγοράς τσιπ που έχει καταγραφεί, με τις δύο εταιρείες να έχουν αναλάβει δεσμεύσεις τον Οκτώβριο, πριν από την οριστική τιμολόγηση της συμφωνίας.

Η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος δημιουργεί πλέον τον κίνδυνο να χρειαστεί να διαθέσουν τις σχετικές απαιτήσεις σε μια αγορά με σημαντικά χαμηλότερη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Πώς οι τράπεζες περιορίζουν την έκθεσή τους

Η ING έχει σημαντική παρουσία στη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων, έχοντας υποστηρίξει περισσότερες από 200 συναλλαγές παγκοσμίως μέσω των δραστηριοτήτων εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της. Η σχεδιαζόμενη πώληση δανείων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να διαχειριστούν την έκθεσή τους στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Εκτός από τις απευθείας πωλήσεις δανείων, οι τράπεζες χρησιμοποιούν εργαλεία όπως η μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου, η ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου και τα παράγωγα. Στις 12 Οκτωβρίου, η ING και ο ολλανδικός διαχειριστής συνταξιοδοτικών κεφαλαίων PGGM ανακοίνωσαν συμφωνία μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο αφορά έργα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και τα data centers, σε ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα προσθήκης νέων δανείων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.