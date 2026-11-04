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Θύμα μεγάλης κυβερνοεπίθεσης έπεσε η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa, με το ποσό που φέρεται να υπεξαιρέθηκε να εκτιμάται στα 118 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα, που εδρεύει στη Βρετάνη, επιβεβαίωσε σήμερα, ότι δέχθηκε επίθεση στα πληροφοριακά της συστήματα, η οποία επέτρεψε την πραγματοποίηση «δόλιων συναλλαγών», διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Ωστόσο, η Crédit Mutuel Arkéa δεν επιβεβαίωσε το ύψος της οικονομικής ζημίας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε αρχικά από τη γαλλική εφημερίδα Le Télégramme. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ποσό που εκλάπη ανέρχεται σε περίπου 118 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες τραπεζικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μεταφορών χρημάτων, εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμες στους πελάτες, η τράπεζα διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν έχει καμία οικονομική συνέπεια για τους ίδιους.

Πώς αποκαλύφθηκε η κυβερνοεπίθεση

Την πρώτη προειδοποίηση για την υπόθεση εξέδωσε ο ZachXBT, Αμερικανός ερευνητής που δραστηριοποιείται με ψευδώνυμο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του στην ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων και στον εντοπισμό κυκλωμάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μέσω της ομάδας του στο Telegram, ανέφερε ότι «οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται να έχει χάσει 106 εκατ. δολάρια», χωρίς αρχικά να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Την επόμενη ημέρα, ο ερευνητής γνωστοποίησε ότι είχε «εντοπίσει επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατ. δολαρίων», ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της φερόμενης υπεξαίρεσης στα 133 εκατ. δολάρια. Τελικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη, αποκάλυψε στους αναγνώστες του ότι η τράπεζα που είχε δεχθεί την επίθεση ήταν η γαλλική Crédit Mutuel Arkéa.

Τι αναφέρει ο ερευνητής για τους δράστες

Ο ZachXBT δημοσίευσε επίσης διάγραμμα που αποτυπώνει τη διαδρομή των χρημάτων μέσω κυκλώματος νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Με βάση τα στοιχεία της έρευνάς του, υποστήριξε «με υψηλό βαθμό βεβαιότητας» ότι πίσω από την επίθεση δεν βρίσκεται η ομάδα Lazarus, η οποία συνδέεται με Βορειοκορεάτες χάκερ και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διεθνείς Αρχές για μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις.

Μέχρι στιγμής, η γαλλική τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι παράνομες συναλλαγές, αναφέρει η Le Monde.