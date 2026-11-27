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Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ στο ισοζύγιο αγαθών διευρύνθηκε τον Οκτώβριο για τέταρτο διαδοχικό μήνα, καθώς οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό.

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών αυξήθηκε κατά 10,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 149,5 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το υπουργείο Εμπορίου. Η διάμεση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπε μικρή αύξηση στα 136 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

Η αξία των εισαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 6,1%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,2%. Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών σημείωσαν άλμα 8,5%. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι ημιαγωγοί και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα στοιχεία της Παρασκευής υποδηλώνουν ότι η εντατική κατασκευή κέντρων δεδομένων συνεχίστηκε αμείωτη και το φθινόπωρο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η κατηγορία των κεφαλαιουχικών αγαθών αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος.

Η έκθεση κατέγραψε επίσης αυξήσεις σε άλλες κατηγορίες, με τις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών να ενισχύονται κατά 2,6% και τις εισαγωγές βιομηχανικών πρώτων υλών κατά 6%. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση σε ευρύ φάσμα κατηγοριών, με επικεφαλής τον κλάδο των αυτοκινήτων.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία για τα αποθέματα στο λιανεμπόριο, τα οποία δημοσιεύθηκαν παράλληλα με εκείνα για το εμπόριο αγαθών, έδειξαν αύξηση κατά 0,8% τον Οκτώβριο.