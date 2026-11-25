Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ισπανία βρίσκεται μπροστά σε μια πιθανή ιστορική πολιτική ανατροπή, καθώς η ακροδεξιά του Σαντιάγο Αμπασκάλ διεκδικεί ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο. Με αιχμή το μεταναστευτικό, την ακρίβεια και τη δυσαρέσκεια των νέων, το Vox ενισχύει τη δυναμική του ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, ανατρέποντας τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την προοπτική κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε συνεργασία με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του Πέδρο Σάντσεθ και τον ρόλο που θα μπορούσε να διεκδικήσει ο Αμπασκάλ.

Στις ημέρες έντονης αναταραχής που ακολούθησαν το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι στη γραμμή υψηλής ταχύτητας προς τη Θιουδάδ Ρεάλ, ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώνεται στο ιστορικό κέντρο της ισπανικής πόλης. Μέχρι το μεσημέρι, η μεσαιωνική κεντρική πλατεία έχει γεμίσει ασφυκτικά.

Όλοι βρίσκονται εκεί για να υποδεχθούν τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, τον πολιτικό που ετοιμάζεται να οδηγήσει την ακροδεξιά στην ισπανική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο.

Περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, βρίσκεται η καρδιά της Καστίλης-Λα Μάντσα, της περιοχής όπου εκτυλίσσεται η ιστορία του Δον Κιχώτη. Και εδώ ο 50χρονος ηγέτης του Vox αντιμετωπίζεται σαν πραγματικός ροκ σταρ.

Χιλιάδες υποστηρικτές έχουν κατακλύσει την πλατεία: ηλικιωμένοι, γονείς με παιδικά καροτσάκια, άνθρωποι που συνοδεύονται από τα σκυλιά τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται ακόμη και μια ομάδα κοριτσιών που φορούν κασκόλ στα σκούρα πράσινα χρώματα της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil).

Οι περισσότεροι, ωστόσο, είναι νέοι. Κρατούν ισπανικές σημαίες, φορούν βραχιολάκια και έχουν θήκες κινητών στα πατριωτικά χρώματα, το κόκκινο και το κίτρινο.

Καθώς αντιλαμβάνονται ότι πλησιάζει ο Αμπασκάλ, αρχίζουν να φωνάζουν: «Πρόεδρε! Πρόεδρε!»

Ορισμένοι ανεβαίνουν στα μαρμάρινα παγκάκια γύρω από την πλατεία για να τον δουν καλύτερα. Άλλοι διασπούν τον κλοιό ασφαλείας και ορμούν προς το μέρος του.

«Τολμάμε να το πούμε», δηλώνει ο Αμπασκάλ στο ενθουσιασμένο ακροατήριό του, από ένα αυτοσχέδιο βήμα.

«Η προδοσία αυτής της κυβέρνησης σκοτώνει, η διαφθορά αυτής της κυβέρνησης σκοτώνει και ο ιδεολογικός φανατισμός αυτής της κυβέρνησης σκοτώνει».

Η άνοδος του Vox και η πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας

Η ιδιαίτερα επιθετική ρητορική του Αμπασκάλ αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο του Vox.

Το κόμμα βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, με τις έρευνες να δείχνουν ότι θα μπορούσε να σχηματίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία μαζί με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP).

Οι περισσότεροι πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι τα δύο κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας, τερματίζοντας την παραμονή στην εξουσία του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά εδώ και περισσότερα από οκτώ χρόνια.

Ο Σάντσεθ έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά εσωτερικών κρίσεων, μεταξύ των οποίων μια πρωτοφανή γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, μια μαζική παράνομη διέλευση συνόρων προς τη Θέουτα, την ισπανική πόλη στη Βόρεια Αφρική, καθώς και δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα.

«Χρειαζόμαστε αλλαγή στην Ισπανία», λέει η Μελίσα Αλδάρια, 23 ετών, φοιτήτρια από τη γειτονική πόλη Νταϊμιέλ.

«Το Vox είναι το μοναδικό κόμμα που παραμένει σταθερό στις θέσεις του και προτείνει αυτή την αλλαγή».

Η λαϊκιστική, επιθετική ρητορική του Αμπασκάλ, πάντως, δεν βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Ένα αυγό, που εκτοξεύεται από το βάθος του πλήθους, κατευθύνεται προς το μέρος του και προσγειώνεται σε κοντινή απόσταση.

Στις εκλογές του 2023, το Vox συγκέντρωσε 12%. Για την αναμέτρηση της Κυριακής, οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα ξεπεράσει αισθητά αυτή την επίδοση.

Σύμφωνα με αρκετούς κοινωνιολόγους, ένας βασικός λόγος είναι ότι, μετά τις τελευταίες εκλογές, η ψήφος διαμαρτυρίας στην Ισπανία έχει μετατοπιστεί από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά.

Παράλληλα, το ευρύτερο πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά.

Το μεταναστευτικό και η επιρροή στους νέους ψηφοφόρους

Το Vox έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του στρατηγικής στο μεταναστευτικό, επιχειρώντας να πείσει τους Ισπανούς ότι οι παραδόσεις τους απειλούνται.

Ο Αμπασκάλ υποστηρίζει ότι επιδιώκει να ευθυγραμμίσει την Ισπανία με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν αυστηροποιήσει τους μεταναστευτικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια.

Αντλεί έμπνευση από την Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι και τη Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία.

Το Vox συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη υποστήριξή του σε μια συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένη από την κρίση του κόστους ζωής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο το δημόσια χρηματοδοτούμενο ινστιτούτο CIS, το Vox αποτελεί το κόμμα με τη μεγαλύτερη προτίμηση μεταξύ των ανδρών ηλικίας 18 έως 44 ετών.

«Οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση, επειδή βλέπουν το μέλλον να γίνεται ολοένα πιο ζοφερό», λέει ο Χοσέ Μαρία Μοντόγια, 22 ετών, ο οποίος σπουδάζει Γεωπονική Μηχανική και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

«Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε ανθρώπους της ηλικίας μας, που μοιράζονται τις ίδιες φιλοδοξίες με εμάς, να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να δημιουργήσουν μια επιχείρηση και να προοδεύσουν».

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, θα μπορούσε να αναδειχθεί στον επόμενο πρωθυπουργό της Ισπανίας.

Μακροπρόθεσμα, όμως, αντιμετωπίζει την πρόκληση να περιορίσει την άνοδο του Vox, το οποίο αξιοποιεί τη δυσαρέσκεια για την κυριαρχία του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών, που εναλλάσσονται στην εξουσία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

«Το Λαϊκό Κόμμα έχει βολευτεί υπερβολικά», δηλώνει ο Φερνάντο Σάντσεθ-Μεχίας Παρίας, 30 ετών, από τη Σεβίλλη, ο οποίος παλαιότερα ψήφιζε το PP, αλλά πλέον υποστηρίζει το Vox.

«Όταν το ένα κόμμα βρίσκεται στην κυβέρνηση, ποτέ δεν διορθώνει πραγματικά όσα έκανε λάθος το άλλο. Και όταν επιστρέφει το άλλο στην εξουσία, κάνει ακριβώς το ίδιο».

Η ισπανική οικονομία και το μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης

Η Ισπανία αποτελεί εδώ και χρόνια τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης έχει στηριχθεί στα διαδοχικά μεταναστευτικά κύματα, τα οποία έχουν αυξήσει θεαματικά το μέγεθος του εργατικού δυναμικού.

Στις αρχές του αιώνα, ο πληθυσμός της Ισπανίας ξεπερνούσε ελαφρώς τα 40 εκατομμύρια κατοίκους. Σήμερα πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια.

Ο Σάντσεθ ενθάρρυνε αυτή την τάση, χορηγώντας φέτος άδειες διαμονής σε έως και ένα εκατομμύριο μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, μέσω ειδικής διαδικασίας.

Συνολικά, από την ανάληψη της εξουσίας το 2018, ο πληθυσμός που καταγράφεται στην απογραφή έχει αυξηθεί κατά 3,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μία από τις πολιτικές που επιδιώκει να εφαρμόσει το Vox είναι η έναρξη απελάσεων ανθρώπων που, κατά την εκτίμησή του, δεν θα έπρεπε να διαμένουν στην Ισπανία.

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιοι άλλοι μπορούν να έρθουν, επειδή δεν υπάρχει χώρος για κανέναν επιπλέον», δήλωσε ο Αμπασκάλ στις 17 Νοεμβρίου, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λανθαρότε.

«Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πόσους ανθρώπους πρέπει να απομακρύνουμε».

Με κεντρικό σύνθημα «Είναι κοινή λογική», το εκλογικό πρόγραμμα του Vox υπόσχεται την επιστροφή μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Προβλέπει ακόμη την απέλαση ακόμη και Ισπανών πολιτών που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα εγκλήματα ή προωθούν ακραίες μορφές του Ισλάμ.

Παράλληλα, το κόμμα θέλει να διασφαλίσει ότι οι Ισπανοί πολίτες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και στις κοινωνικές παροχές.

Από τον οικονομικό φιλελευθερισμό στη σκληρή ακροδεξιά

Το Vox δεν είχε πάντοτε τόσο σκληρές θέσεις.

Όταν ιδρύθηκε το 2013, ως διάσπαση του Λαϊκού Κόμματος, οι απόψεις του ήταν αρχικά περισσότερο διαφοροποιημένες.

Μεταξύ των ιδρυτών του βρίσκονταν πρώην αξιωματούχοι και γνωστές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, ορισμένοι μάλιστα με αριστοκρατική καταγωγή.

Η κύρια πολιτική τους προτεραιότητα ήταν τότε η προώθηση περισσότερο φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών και η ενίσχυση της ελεύθερης αγοράς.

Ωστόσο, μετά τις εκλογές του 2023, και ιδιαίτερα με την αναζωπύρωση του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οικονομικά φιλελεύθερες προσωπικότητες απομακρύνθηκαν από το κόμμα.

Το Vox αναπροσανατόλισε την πολιτική του ταυτότητα προς την υπεράσπιση αυτού που αποκαλεί παραδοσιακές αξίες της Ισπανίας.

Η αντίθεση στη μετανάστευση και η αντιπαράθεση με το Ισλάμ έχουν εξελιχθεί στις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες, μαζί με την εχθρική στάση απέναντι στον Σάντσεθ, τον οποίο ο Αμπασκάλ αποκαλεί ανοιχτά «δικτάτορα».

Το κόμμα επιτίθεται επίσης στα εθνικιστικά κινήματα της Καταλονίας και της Χώρας των Βάσκων, όπου μεγάλωσε ο Αμπασκάλ.

Παράλληλα, υιοθετεί θέσεις που συναντώνται ευρύτερα στα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, στο πλαίσιο των λεγόμενων πολιτισμικών πολέμων, σχετικά με τις κλιματικές πολιτικές και την υποστήριξη των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ+.

Το μετεκλογικό παζάρι και τα κρίσιμα υπουργεία

Το Vox δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει ποιον ακριβώς ρόλο επιθυμεί να αναλάβει στην επόμενη κυβέρνηση.

Ανάλογα με το εκλογικό του αποτέλεσμα, θα μπορούσε να υιοθετήσει ιδιαίτερα απαιτητική στάση στις διαπραγματεύσεις με το Λαϊκό Κόμμα.

Εάν καταγράψει επίδοση υψηλότερη από εκείνη που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις και ο Αμπασκάλ θεωρήσει ότι διαθέτει ισχυρή διαπραγματευτική θέση, ενδέχεται να διεκδικήσει στρατηγικής σημασίας υπουργεία, όπως το Άμυνας, το Εσωτερικών ή το Εξωτερικών.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να στηρίξει τον Φεϊχόο χωρίς να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, αποφεύγοντας έτσι να ταυτιστεί υπερβολικά με το Λαϊκό Κόμμα.

Παρά τις σαφείς πολιτικές διαφορές τους, ο Αμπασκάλ και ο Φεϊχόο προσπαθούν να αποφύγουν τις δημόσιες συγκρούσεις στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Και οι δύο γνωρίζουν ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα χρειαστούν ο ένας τον άλλον μετά τις εκλογές.

Ο κίνδυνος για τον Φεϊχόο, ωστόσο, είναι ότι ο απώτερος στόχος του Αμπασκάλ δεν είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το Λαϊκό Κόμμα, αλλά να το αντικαταστήσει.