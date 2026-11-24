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Ένα τεράστιο πανό με το χαμογελαστό πρόσωπο του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, δεσπόζει πάνω από την κεντρική είσοδο του σταθμού Σολ, στην καρδιά της Μαδρίτης. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, το ίδιο σημείο είχε μετατραπεί σε επίκεντρο ορισμένων από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και μία γενιά.

Στην επιφάνεια, χιλιάδες διαδηλωτές εξέφραζαν την οργή τους απέναντι στους πολιτικούς και στην αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση, η οποία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο μιας ευρύτερης δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και τις κοινωνικές ανισότητες.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στις αποβάθρες του μετρό και των προαστιακών συρμών, πολλοί εργαζόμενοι μοιράζονταν την ίδια αγανάκτηση, περιμένοντας μέσα σε καθυστερήσεις τα τρένα που θα τους μετέφεραν σε δουλειές με αποδοχές οι οποίες μετά βίας επαρκούν για την πληρωμή του ενοικίου.

Ο καταυλισμός των διαδηλωτών στην πλατεία απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η οργή, όμως, παραμένει.

Και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι Ισπανοί καλούνται να εκφράσουν αυτή τη δυσαρέσκεια στις κάλπες, μετά την απόφαση του Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη μακροοικονομική της εικόνα. Στα χαρτιά, η Ισπανία εμφανίζεται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη: αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την Ευρωζώνη, περιορίζει το δημοσιονομικό της έλλειμμα και μειώνει την ανεργία.

Μόλις αυτόν τον μήνα, η ING χαρακτήρισε την ισπανική οικονομία «το παιδί της μεγάλης επιστροφής», αναγνωρίζοντας την εντυπωσιακή ανάκαμψή της.

Ωστόσο, πίσω από τους ισχυρούς οικονομικούς δείκτες κρύβεται μια διαφορετική πραγματικότητα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Η γενιά που εργάζεται αλλά δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί

Οι οικονομικές επιδόσεις της Ισπανίας δεν αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι αγωνιούν για τους μισθούς, την εργασιακή ασφάλεια και τις προοπτικές τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στέγαση.

Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί με περίπου διπλάσιο ρυθμό από τις αποδοχές των νέων εργαζομένων, ενώ δύο στους τρεις Ισπανούς κάτω των 34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους.

Για πολλούς, η απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας έχει μετατραπεί σε άπιαστο στόχο.

Η Σαλομέ Ιγκλέσιας, μια 21χρονη φοιτήτρια διεθνών σχέσεων, περιγράφει αυτή την απογοήτευση ενώ περιμένει μια φίλη της κοντά στον σταθμό Σολ.

«Υποτίθεται ότι θα μας υπερασπίζονταν, αλλά μας θεώρησαν δεδομένους. Προστάτευσαν μόνο τα δικά τους συμφέροντα και εκείνα όσων έχουν χρήματα», δηλώνει.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο», προσθέτει.

Η ίδια εργάζεται περιστασιακά και με μερική απασχόληση, αλλά συνεχίζει να ζει με τους γονείς της στο κέντρο της Μαδρίτης, καθώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το κόστος μιας δικής της κατοικίας.

Θεωρεί ότι το σύστημα δεν λειτουργεί και δηλώνει πως δεν σκοπεύει να ψηφίσει στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Πρόωρες εκλογές με φόντο τη στεγαστική κρίση και τα σκάνδαλα

Ο Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές έπειτα από την αποτυχία της προσπάθειάς του να περάσει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα βρίσκεται πίσω από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αν και η διαφορά έχει περιοριστεί τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ αντιμετωπίζει πιέσεις εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν πολιτικούς συμμάχους και μέλη της οικογένειάς του.

Στα προβλήματα της κυβέρνησης προστίθεται η μεταναστευτική κρίση, μετά την παράτυπη είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων στις Κανάριες Νήσους, έχει ενισχύσει την πολιτική αντιπαράθεση.

Το ακροδεξιό Vox, το οποίο έχει υιοθετήσει σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα, επιχειρεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις, συνδέοντας τη μετανάστευση με τη στεγαστική κρίση, τους χαμηλούς μισθούς και τα προβλήματα του συστήματος υγείας.

Ο Φεϊχόο δεν έχει δηλώσει ότι θα συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασίας με το Vox. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, ένας τέτοιος συνασπισμός θα συγκέντρωνε άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η έξωση μιας 87χρονης που πυροδότησε κοινωνική έκρηξη

Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια έχει οδηγήσει φέτος σε επανειλημμένες απεργίες εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, γιατρών και εκπαιδευτικών.

Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, η κοινωνική ένταση κορυφώθηκε εξαιτίας μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την ισπανική κοινή γνώμη.

Η Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, μια γυναίκα 87 ετών, εξώθηκε από την κατοικία της επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση του ενοικίου.

Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε.

Η υπόθεσή της έγινε σύμβολο των κοινωνικών επιπτώσεων της στεγαστικής κρίσης.

«Η περίπτωσή της ήταν τόσο ξεκάθαρη ώστε μπορούσαν όλοι να ταυτιστούν μαζί της. Μια ευάλωτη συνταξιούχος, που πλήρωνε πάντα το ενοίκιό της και της οποίας η ζωή θεωρήθηκε λιγότερο σημαντική από τα κέρδη μιας εταιρείας», δήλωσε η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος της οργάνωσης ενοικιαστών Sindicato de Inquilinas, η οποία εκπροσωπούσε την Αμπασκάλ.

Η οργάνωση πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις που οδήγησαν στον καταυλισμό διαμαρτυρίας στην πλατεία Σολ.

Στη συνέχεια, προώθησε ένα πανεθνικό κάλεσμα για διακοπή της εργασίας, το οποίο υποστηρίχθηκε από συνδικάτα και κορυφώθηκε με την πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία από το 2012.

Ανάπτυξη χωρίς αντίκρισμα για εκατομμύρια νοικοκυριά

Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα αναδείξει τις ισχυρές επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας.

Στον απολογισμό του για το 2025 είχε χαρακτηρίσει την Ισπανία «μία από τις πιο ευημερούσες οικονομίες της Δύσης».

Πράγματι, η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από την κρίση που ακολούθησε το 2008, όταν η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων οδήγησε σε τραπεζικές διασώσεις, ύφεση και προγράμματα λιτότητας.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρεί ότι δεν έχει επωφεληθεί ουσιαστικά από την ανάκαμψη.

Η στεγαστική κρίση έχει επιδεινώσει αυτή την αίσθηση αποκλεισμού από την οικονομική ευημερία.

Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Fedea, με έδρα τη Μαδρίτη, σχεδόν 2 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας όταν αφαιρεθεί από το εισόδημά τους το κόστος του ενοικίου.

Το στοιχείο αναδεικνύει πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η εικόνα της οικονομίας όταν οι μακροοικονομικοί δείκτες συγκρίνονται με την πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

«Αν εξετάσει κανείς τα συνολικά μακροοικονομικά στοιχεία και την ανάπτυξη, η Ισπανία τα πηγαίνει καλά», δήλωσε ο Πάμπλο Μούιλε, οικονομολόγος της ING στο Βέλγιο και συντάκτης της ανάλυσης που χαρακτήρισε τη χώρα «Comeback Kid».

«Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο μέσος πολίτης βλέπει πραγματικά τα οφέλη», πρόσθεσε.

Κατώτατος μισθός αυξημένος κατά 54%, αλλά η αγοραστική δύναμη παραμένει υπό πίεση

Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα για την ενίσχυση των χαμηλόμισθων.

Μεταξύ 2018 και 2024, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε συνολικά κατά 54%, ενώ προβλέπεται νέα αύξηση στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, η άνοδος των διάμεσων αποδοχών ήταν αισθητά μικρότερη, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να μη διαπιστώνουν ουσιαστική βελτίωση στο βιοτικό τους επίπεδο.

Ένας σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης της Ισπανίας ήταν η μετανάστευση, η οποία συνέβαλε στην αύξηση του εργατικού δυναμικού και της οικονομικής δραστηριότητας.

Μεταξύ 2021 και 2024, η καθαρή εισροή μεταναστών ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια άτομα.

Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι τα συνολικά οφέλη της ανάπτυξης κατανέμονται σε μεγαλύτερο πληθυσμό.

Τα ισπανικά νοικοκυριά είναι σήμερα μόλις 11% πιο εύπορα σε πραγματικούς κατά κεφαλήν όρους σε σχέση με πριν από δύο δεκαετίες.

Πρόκειται για επίδοση που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαπίστωση αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής δυσαρέσκειας: η οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά τα εισοδήματα δεν βελτιώνονται εξίσου για όλους.

«Η Ισπανία δεν λειτουργεί πια», υποστήριξε σε πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση ο βουλευτής του Vox, Χοσέ Μαρία Φιγαρέδο.

«Η στέγαση είναι απλησίαστη, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν λειτουργεί και ακόμη και μία ή δύο δουλειές δεν εγγυώνται ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα», δήλωσε.

Γιατί η Ισπανία δεν χτίζει αρκετά σπίτια

Μία από τις βασικότερες αιτίες της στεγαστικής κρίσης είναι ότι η κατασκευή νέων κατοικιών δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση του πληθυσμού.

Η οικοδομική δραστηριότητα κατέρρευσε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως.

Παράλληλα, ο τουρισμός, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ισπανικής οικονομίας, επιδεινώνει την έλλειψη κατοικιών.

Ολοένα περισσότερα ακίνητα μετατρέπονται σε τουριστικά καταλύματα ή εξοχικές κατοικίες, περιορίζοντας την προσφορά στέγης για τους μόνιμους κατοίκους.

Τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα περιλαμβάνουν στα προεκλογικά τους προγράμματα προτάσεις για την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, οι ειδικοί ανησυχούν ότι οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές δεσμεύσεις θα επικρατήσουν έναντι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για μια ουσιαστική και μακροχρόνια λύση.

Τα όρια της ανάπτυξης σε σιδηροδρόμους και ενέργεια

Η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δεν περιορίζεται στη στεγαστική πολιτική.

Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας επέτρεψε την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά και οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων.

Ωστόσο, οι υποδομές δεν αναβαθμίστηκαν με τον ίδιο ρυθμό ώστε να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κυκλοφορία.

Τα προβλήματα έγιναν ιδιαίτερα αισθητά μετά από μια σειρά τραγικών σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό την Ισπανία από τις υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, το μεγάλο μπλακάουτ του 2025 έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος και την επάρκεια των υποδομών.

Στις πιέσεις αυτές προστίθενται οι φυσικές καταστροφές που έχει βιώσει η χώρα, από τις μεγάλες καλοκαιρινές πυρκαγιές έως τις ισχυρές καταιγίδες και τις αιφνίδιες πλημμύρες που κατέστρεψαν κατοικίες και επιχειρήσεις.

«Nos quedamos»: Το κίνημα των ενοικιαστών που αρνείται να φύγει

Καθώς η στεγαστική κρίση οξύνεται, η οργάνωση ενοικιαστών Sindicato de Inquilinas καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση της συμμετοχής.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αριθμός των μελών της έχει τριπλασιαστεί μέσα στο 2026.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η οργάνωση πραγματοποίησε συνέλευση σε πολιτιστικό κέντρο του Καραμπαντσέλ, μιας ιστορικά εργατικής συνοικίας της Μαδρίτης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ζωντανό πολιτιστικό κέντρο, με γκαλερί τέχνης, σχολές σχεδίου και μουσικά στούντιο.

Εκεί, η 57χρονη Παλόμα Ντίαθ διηγήθηκε τη δική της μάχη για να διατηρήσει το σπίτι της.

Η χορεύτρια και χορογράφος από τη Σεβίλλη συμμετείχε σε μια μορφή αντίστασης γνωστή ως «Nos quedamos», δηλαδή «Μένουμε εδώ».

Όταν το κτίριο όπου κατοικούσε πουλήθηκε και οι νέοι ιδιοκτήτες επιδίωξαν την απομάκρυνση όλων των ενοίκων, η Ντίαθ αρνήθηκε να φύγει.

Για σχεδόν δύο χρόνια κατάφερε να παραμείνει στο διαμέρισμά της, συνεχίζοντας να καταβάλλει ενοίκιο 750 ευρώ τον μήνα.

Τελικά, τον Φεβρουάριο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της και να μετακομίσει σε ένα μικρό στούντιο στο Καραμπαντσέλ.

Το νέο της ενοίκιο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 250 ευρώ περισσότερα για μια μικρότερη κατοικία.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με προσωρινές λύσεις από την εποχή της πανδημίας», δήλωσε.

Και συμπλήρωσε, περιγράφοντας το αίσθημα αδικίας που κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της ισπανικής κοινωνίας:

«Αισθάνεσαι απαίσια όταν εκατομμυριούχοι και τουρίστες σε διώχνουν από το ίδιο σου το σπίτι».

Η εμπειρία της Ντίαθ συμπυκνώνει το παράδοξο της ισπανικής οικονομίας: μια χώρα που εμφανίζει εντυπωσιακές επιδόσεις στους δείκτες ανάπτυξης, αλλά στην οποία ολοένα περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τη βασική προϋπόθεση μιας ανεξάρτητης ζωής, ένα σπίτι.

Και αυτό είναι το χάσμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές δυνάμεις ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.