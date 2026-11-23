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Αλλαγή πολιτικής σελίδας προδιαγράφουν για την Ισπανία οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, με τον ηγέτη της κεντροδεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, να εμφανίζεται ως πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, βάζοντας τέλος στην οκταετή διακυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της 40DB, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από την εφημερίδα El País, το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Φεϊχό συγκεντρώνει το 31,8% των ψήφων, ποσοστό που μεταφράζεται σε 127 έως 136 έδρες.

Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στο PP να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας στο ισπανικό Κοινοβούλιο των 350 εδρών με την υποστήριξη του ακροδεξιού Vox, το οποίο προβλέπεται να συγκεντρώσει 17,3% και 51 έως 61 έδρες.

Αντίστοιχα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ εμφανίζεται να λαμβάνει 30,9% των ψήφων, εξασφαλίζοντας από 116 έως 127 έδρες.

Η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει τη δημοσίευση δημοσκοπήσεων κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές. Ως εκ τούτου, η Δευτέρα αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η δημοσιοποίησή τους, παρότι οι έρευνες της κοινής γνώμης μπορούν να συνεχιστούν.

Προς κοινοβουλευτική πλειοψηφία Λαϊκό Κόμμα και Vox

Η συντριπτική πλειονότητα των δημοσκοπήσεων καταγράφει παρόμοια εικόνα με εκείνη της 40DB, αν και αρκετές προβλέπουν πολύ μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το δεξιό μπλοκ.

Πολλές μετρήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Σοσιαλιστές περιορίζουν τη διαφορά από το Λαϊκό Κόμμα στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας, ακόμη και εάν συνεργαστούν με τον σημερινό μικρότερο κυβερνητικό τους εταίρο και άλλα μικρότερα κόμματα της Αριστεράς.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων 18 εταιρειών ερευνών, τον οποίο συγκέντρωσε το Bloomberg τις τελευταίες εβδομάδες, η συνδυασμένη εκλογική επιρροή του PP και του Vox εμφανίζεται ενισχυμένη κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές του 2023.

Συνολικά, τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν 49,5% των ψήφων, σύμφωνα με τον μέσο όρο των μετρήσεων, ενώ οι Σοσιαλιστές περιορίζονται στο 28,5%, έναντι 31,7% πριν από τέσσερα χρόνια.

Στις εκλογές του 2023, όταν ο Σάντσεθ κατάφερε να εξασφαλίσει τη σημερινή κυβερνητική του θητεία, το Λαϊκό Κόμμα και το Vox είχαν μείνει μόλις τέσσερις έδρες μακριά από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αν και τα δύο κόμματα δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως ότι θα σχηματίσουν κοινή κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, συνεργάζονται ήδη στη διακυβέρνηση τεσσάρων από τις 23 περιφέρειες της Ισπανίας και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ίδια τακτική και σε κεντρικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ επενδύει στην πιθανότητα να επαναλάβει την εκλογική ανατροπή του 2023, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων την τελευταία εβδομάδα πριν από την κάλπη, ανατρέποντας τις προβλέψεις και αιφνιδιάζοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιδιώκει επίσης να κατακτήσει την πρώτη θέση στις εκλογές, ακόμη και στην περίπτωση που δεν καταφέρει τελικά να εξασφαλίσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.