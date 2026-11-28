Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Σε μια αιφνιδιαστική πολιτική κίνηση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι είναι έτοιμος να παραχωρήσει προσωρινά την πρωθυπουργία του Ισραήλ και να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, με εκ περιτροπής άσκηση της εξουσίας όπου ο Άιζενκοτ θα αναλάμβανε πρώτος.
Την πρόταση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Νετανιάχου μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας ότι το Λικούντ παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας και συγκέντρωσε 250.000 ψήφους περισσότερες από το κόμμα του Άιζενκοτ — ένα αποτέλεσμα που, όπως σημείωσε, θα δικαιολογούσε κανονικά είτε την πρωτοκαθεδρία του ίδιου σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας είτε τουλάχιστον την πρώτη περίοδο σε ένα σχήμα εναλλαγής στην πρωθυπουργία, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
אזרחי ישראל,
לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות.
בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת – עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות.
ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע”מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם.
מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה.
בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים.
תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל.
כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם.
כפי שאמר שלשום ח”כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: “נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו”.
רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה.
מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות.
אחדות זו היא צו השעה.
אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו.
הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים.
הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט.
מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה.
אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי.
אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו”מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה.
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 28, 2026
«Παραμερίζω τα Πάντα» Λόγω Υπαρξιακού Κινδύνου
Στην ανάρτησή του, ο Νετανιάχου επιχείρησε να πλαισιώσει την πρότασή του ως κίνηση ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. «Ωστόσο, δεδομένης της σοβαρότητας του υπαρξιακού κινδύνου και της πιθανότητας να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που δεν θα έχει την ικανότητα να τον αντιμετωπίσει, η ευθύνη μου ως ηγέτη με υποχρεώνει να παραμερίσω τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του μεγαλύτερου κόμματος, και να συμφωνήσω ώστε ο Γκάντι Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος τη θέση του πρωθυπουργού», ανέφερε.
Στο πλαίσιο της ίδιας πρότασης, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι κατά το πρώτο στάδιο της εναλλαγής θα αναλάμβανε εκείνος τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού.
Στην Τελική Ευθεία ο Σχηματισμός Κυβέρνησης από τον Άιζενκοτ
Η παρέμβαση του Νετανιάχου ήρθε χωρίς να είναι άμεσα σαφές αν ο Άιζενκοτ θα ανταποκριθεί θετικά στην προσφορά. Ο Άιζενκοτ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και, με λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα να απομένει στο περιθώριό του, εμφανίζεται να βρίσκεται πολύ κοντά στη συγκρότηση κοινοβουλευτικού συνασπισμού που θα του έδινε πλειοψηφία — και θα απομάκρυνε τον Νετανιάχου από την εξουσία.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.