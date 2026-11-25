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Στο Κο Πανγκάν της Ταϊλάνδης, η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη και η έντονη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων είναι πλέον εμφανείς από την άφιξη των επισκεπτών στο νησί. Διαφημιστικές πινακίδες προωθούν σε ξένους αγοραστές παραθαλάσσια οικόπεδα και πολυτελείς βίλες, παρουσιάζοντάς τα ως επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις.

Το μικρό νησί, με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, υποδέχεται περισσότερους από 1 εκατομμύριο ξένους επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, η ταχεία αύξηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται υπό ξένη διαχείριση, καθώς και της ξένης ιδιοκτησίας γης, έχει αρχίσει να αλλάζει σημαντικά τον χαρακτήρα του νησιού και να προκαλεί αντιδράσεις από τους ντόπιους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Πρίτσα Τονγκιάδ, επενδυτής ακινήτων που έχει γεννηθεί στο Κο Πανγκάν, επισημαίνει ότι πολλά από τα νέα έργα που κατασκευάζονται στους λόφους του νησιού ανήκουν σε ξένους. Όπως αναφέρει, οι νέες βίλες χτίζονται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι καταπράσινοι λόφοι που υπήρχαν παλαιότερα να γεμίζουν σταδιακά με κατοικίες.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο το Κο Πανγκάν, αλλά συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο η Ταϊλάνδη προσελκύει εδώ και δεκαετίες ξένους επισκέπτες. Οι σχετικά ευνοϊκοί όροι βίζας, το οικονομικά προσιτό τουριστικό προϊόν, οι παραλίες και η έντονη νυχτερινή ζωή έχουν καταστήσει τη χώρα έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Τώρα, η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες αυτής της επιτυχίας.

Τους τελευταίους μήνες, σε διάφορες περιοχές της Ταϊλάνδης, από τα νότια νησιά έως την πρωτεύουσα, έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις με σύνθημα «Take Back Thailand» («Πάρτε πίσω την Ταϊλάνδη»). Οι κινητοποιήσεις εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία των ντόπιων για την παρουσία ξένων που παραμένουν στη χώρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και αποκομίζουν οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα στα τουριστικά νησιά όπου οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι.

Παράλληλα, εντείνεται η δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά ορισμένων ξένων επισκεπτών. Περιστατικά που καταγράφηκαν και έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η έντονη αντιπαράθεση Ιταλών τουριστών με μια Ταϊλανδέζα σε τρένο της πρωτεύουσας και η δήλωση μιας Ισραηλινής σε προσωπικό καφέ ότι «τα χρήματά μου έχτισαν τη χώρα σας», προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Στο Κο Πανγκάν, γνωστό για τα πάρτι της Πανσελήνου, τα σεμινάρια γιόγκα και την πιο χαλαρή και ελεύθερη ατμόσφαιρά του, οι Ισραηλινοί αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη ομάδα τουριστών. Η αυξημένη παρουσία τους έχει προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή, καθώς εντείνονται διεθνώς οι αντιδράσεις για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούν έχει εκφράσει ανησυχίες για την αυξανόμενη επιρροή των ξένων στη χώρα, την οποία θεωρεί απειλή για την εθνική και οικονομική ασφάλεια. Το συντηρητικό κόμμα του εξελέγη τον Φεβρουάριο με πρόγραμμα που έδινε προτεραιότητα στα συμφέροντα της Ταϊλάνδης, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύθηκε ο εθνικισμός λόγω της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με την Καμπότζη.

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει εκτεταμένους ελέγχους σε χιλιάδες επιχειρήσεις, στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι Ταϊλανδοί εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες, ενώ ο πραγματικός έλεγχος ασκείται από αλλοδαπούς. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «μοντέλο Πάνγκαν», έχει επεκταθεί σε επτά επαρχίες και έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 110 συλλήψεις και στην έκδοση δεκάδων ενταλμάτων σύλληψης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αυστηροποίησε τους κανόνες εισόδου στη χώρα. Για τις περισσότερες εθνικότητες, η διάρκεια παραμονής χωρίς βίζα μειώθηκε από 60 σε 30 ημέρες, ώστε να περιοριστεί η χρήση της τουριστικής εισόδου για μακροχρόνια παραμονή ή για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούν δήλωσε τον Μάιο ότι «τελικά, οι αλλοδαποί είναι αυτοί που ελέγχουν τις εταιρείες» και ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η δήλωση έγινε μετά από αστυνομική έφοδο σε βίλες στο Κο Πανγκάν, οι οποίες συνδέονταν με Ισραηλινούς και φέρεται να είχαν στηθεί με τρόπους που παραβίαζαν τους κανόνες για την ιδιοκτησία.

Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ταϊλάνδης, καθώς απασχολεί περίπου 4 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει έως και το 20% του ΑΕΠ. Οι σημαντικότεροι τουριστικοί προορισμοί βρίσκονται κυρίως στα νότια, όπως το Πουκέτ, το Κο Πανγκάν, το Κο Σαμούι και η Κράμπι.

Παρά την εξάρτηση από τον τουρισμό, η Ταϊλάνδη θέτει περιορισμούς στη δραστηριοποίηση και την ιδιοκτησία ξένων σε ορισμένους κλάδους. Οι αλλοδαποί, για παράδειγμα, δεν μπορούν συνήθως να κατέχουν την πλειοψηφία σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια, εκτός αν έχουν ειδική άδεια ή εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση. Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για την αγορά γης και ακινήτων.

Μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις είναι η συνεργασία αλλοδαπών με Ταϊλανδούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως πλειοψηφικοί μέτοχοι χωρίς να έχουν κάνει πραγματική επένδυση. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση γης που κανονικά προορίζεται για Ταϊλανδούς.

Σε εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των νέων εταιρειών με ξένη συμμετοχή έως 49,99% σχεδόν διπλασιάστηκε το 2022 σε σχέση με το 2021. Η αύξηση συνεχίστηκε το 2023, κατά 48%, και το 2024, κατά 11%. Ωστόσο, μειώθηκε κατά 18% το 2025, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Bloomberg News.

«Η ύπαρξη ξένης συμμετοχής σε μια εταιρεία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρησιμοποιούνται εικονικοί μέτοχοι. Ωστόσο, οι εταιρείες με τέτοια χαρακτηριστικά θεωρούνται από τις αρχές υψηλότερου κινδύνου και ελέγχονται πιο στενά», σύμφωνα με τον Πουνπόνγκ Νάιγιαναπακόρν, γενικό διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου, στο Κο Πανγκάν και το γειτονικό Κο Σαμούι είναι εγγεγραμμένες περίπου 16.800 εταιρείες και σχεδόν το 70% έχει τουλάχιστον έναν αλλοδαπό συνιδιοκτήτη. Στο Κο Πανγκάν μεγαλύτερη παρουσία έχουν οι Ισραηλινοί, ενώ στο Κο Σαμούι οι Γάλλοι. Σε εθνικό επίπεδο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 12%.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει περισσότερες από 240 επιχειρήσεις στα δύο νησιά, στις οποίες Ταϊλανδοί εμφανίζονται ως μέτοχοι, ενώ ο πραγματικός έλεγχος ασκείται από αλλοδαπούς. Στις περιπτώσεις αυτές εμπλέκονται υπήκοοι χωρών όπως η Ρωσία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ελβετία και η Γαλλία.

Οι ξένοι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά του νότου, τα οποία θεωρούνται πιο προστατευμένα από τις πολιτικές αναταράξεις στην Μπανγκόκ και τις συγκρούσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, η φυσική ομορφιά τους και ο ανεπτυγμένος τουρισμός τα καθιστούν ελκυστικούς προορισμούς για επενδύσεις.

«Η αυξημένη ζήτηση από ξένους επενδυτές για αγορά ακινήτων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία», δήλωσε ο Ναρουέμον Μαϊσόπα, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Κο Πανγκάν. Όπως εξήγησε, «ορισμένοι επενδυτές ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την οικονομική απόδοση των επενδύσεών τους, χωρίς να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Αυτό ενισχύει την ανησυχία των κατοίκων ότι η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία ξένων επενδυτών στην αγορά ακινήτων μπορεί να περιορίσει τις ευκαιρίες των ντόπιων και να τους δυσκολέψει να παραμείνουν στον τόπο τους».

Στο Πουκέτ, χιλιάδες Ρώσοι εγκαταστάθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, δημιουργώντας κοινότητες κυρίως στις πιο εύπορες παραθαλάσσιες περιοχές. Στο Κάρον, για παράδειγμα, λειτουργούν ρωσικά εστιατόρια, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και τουριστικά γραφεία.

Οι πωλήσεις βιλών αυξήθηκαν σημαντικά από το 2022, όταν ο τουρισμός άρχισε να ανακάμπτει μετά την πανδημία, σύμφωνα με την Knight Frank Thailand. Η αγορά ακινήτων του Πουκέτ εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένους αγοραστές και επενδυτές, μεταξύ άλλων από τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αλλοδαποί συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο περίπου του 35% των 32.000 εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο νησί, με τους Ρώσους, τους Κινέζους και τους Βρετανούς να αποτελούν τις μεγαλύτερες ομάδες.

Η κυβέρνηση του Ανουτίν ανησυχεί επίσης ότι η χρήση Ταϊλανδών ως τυπικών ιδιοκτητών σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από αλλοδαπούς μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό των διασυνοριακών εγκλημάτων. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν μετά την εμφάνιση οργανωμένων κέντρων απάτης σε γειτονικές χώρες, τα οποία αξιοποιούν την Μπανγκόκ για τη μεταφορά εργαζομένων και τη διοχέτευση παράνομων χρημάτων στην αγορά ακινήτων.

Σε υπόθεση του 2024, η αστυνομία εντόπισε και διέλυσε στο Τσονμπούρι, όπου βρίσκεται η Πατάγια, ένα δίκτυο απάτης υπό κινεζική διοίκηση. Μέρος των παράνομων εσόδων μετατράπηκε σε κρυπτονομίσματα, ενώ άλλα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων μέσω εταιρειών στις οποίες Ταϊλανδοί εμφανίζονταν ως μέτοχοι. Οι αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,5 εκατ. δολαρίων και άσκησαν διώξεις για ξέπλυμα χρήματος και παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στους αλλοδαπούς. Το Υπουργείο Εμπορίου εξετάζει περίπου 140 λογιστές από 29 εταιρείες, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με ξένη συμμετοχή, συνολικού ύψους περίπου 74,3 εκατ. δολαρίων. Ένας μόνο λογιστής εμφανιζόταν ως μέτοχος σε 212 εταιρείες.

Παράλληλα, η Ταϊλάνδη έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για νέους Ισραηλινούς αφού ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Πολλοί ταξιδεύουν στη χώρα αναζητώντας λίγη ξεκούραση, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου. Το 2025, οι αφίξεις Ισραηλινών αυξήθηκαν κατά 46% και ξεπέρασαν τις 400.000, ενώ οι συνολικές αφίξεις ξένων τουριστών μειώθηκαν κατά 7%, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού.

Στο Κο Πανγκάν, η έντονη παρουσία της ισραηλινής κοινότητας είναι εμφανής. Σε εστιατόρια που σερβίρουν εβραϊκό φαγητό, τα μενού είναι γραμμένα στα εβραϊκά, ενώ σε τοίχους, φανάρια και στύλους ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν αναφορές στα θύματα των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 και του πολέμου που ακολούθησε.

Η παραλία Σριθάνου αποτελεί επίσης σημείο συγκέντρωσης Ισραηλινών τουριστών, γεγονός που έχει προκαλέσει εντύπωση ακόμη και σε ορισμένους από τους ίδιους. «Οι παραλίες είναι καταπληκτικές, η θέα απίστευτη και το φαγητό πολύ καλό. Ωστόσο, νιώθω σαν να βρίσκομαι στο Ισραήλ», δήλωσε η 30χρονη Σαπίρ, η οποία ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της. Όπως ανέφερε, πολλοί Ισραηλινοί παραμένουν στην Ταϊλάνδη για μήνες μετά τη στρατιωτική τους θητεία, ενώ αρκετοί προτρέπουν φίλους και γνωστούς να επισκεφθούν το νησί.

Η σημαντική αύξηση των Ισραηλινών επισκεπτών έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές κοινότητες, καθώς ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν ότι η παρουσία τους επηρεάζει την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού. «Ήρθαν για να χτίσουν βίλες και να εξυπηρετούν τη δική τους κοινότητα», δήλωσε ο Πατθαράτσαι Ρουανγκσίρι, ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Κο Πανγκάν. Όπως υποστήριξε, τα χρήματα που δαπανώνται για τη διαμονή «δεν διοχετεύονται στην τοπική οικονομία ούτε κυκλοφορούν ευρύτερα στην ταϊλανδέζικη οικονομία».

Η δημιουργία των λεγόμενων «Chabad Houses», δηλαδή ορθόδοξων εβραϊκών κοινοτικών κέντρων που συνδέονται με το κίνημα Chabad-Lubavitch, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ταϊλάνδη. Ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν ότι η επέκτασή τους δείχνει πρόθεση δημιουργίας μόνιμων ισραηλινών κοινοτήτων. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι αρχές έκλεισαν ένα νηπιαγωγείο χωρίς άδεια που απευθυνόταν σε παιδιά από το Ισραήλ και προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τη λειτουργία του δικτύου των επτά Chabad Houses που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και άλλων χώρων, μεταξύ των οποίων ένα εβραϊκό νεκροταφείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζιραγιούντ Σινθουφάν, αναπληρωτή διευθυντή του Ινστιτούτου Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τσουλαλονγκκόρν της Μπανγκόκ, «η δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο τους Ισραηλινούς». Αντίστοιχες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί και για πολίτες από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία. «Κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει συσσωρευτεί με τα χρόνια και πλέον έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο ίδιος θεωρεί ότι οι αντιδράσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αμφισβήτησης του τρόπου με τον οποίο οι πλουσιότερες χώρες επηρεάζουν τις ασιατικές κοινωνίες. Όπως εξηγεί, «όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις χώρες τους και επιλέγουν να ζήσουν σε μέρη όπως η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και το Μπαλί, λόγω του χαμηλότερου κόστους ζωής και των διαθέσιμων πόρων». Σύμφωνα με τον ίδιο, όμως, «αρκετοί δεν δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό προς την τοπική κοινωνία και κουλτούρα».

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες Ταϊλανδοί συγκεντρώθηκαν έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την αυξανόμενη παρουσία ξένων που εγκαθίστανται στη χώρα, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στην τοπική οικονομία. Οι διαμαρτυρίες συνδέθηκαν επίσης με καταγγελίες για αγενή ή προσβλητική συμπεριφορά ορισμένων ξένων απέναντι στους ντόπιους.

Οι καταγγελίες που στρέφονταν εναντίον των Ισραηλινών προκάλεσαν μια διπλωματική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής πρεσβείας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης. Η ισραηλινή πρέσβης Αλόνα Φίσερ-Καμ αναγνώρισε την ένταση που έχει προκαλέσει το ζήτημα στην Ταϊλάνδη, αλλά δήλωσε σε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ ότι το θέμα έλαβε «δυσανάλογη προσοχή». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα χαρακτήριζε τις αντιδράσεις των Ταϊλανδών αντισημιτικές.

Ως κοινωνία, η Ταϊλάνδη δίνει πολύ λιγότερη έμφαση στο παλαιστινιακό ζήτημα σε σύγκριση με πληθώρα άλλων χωρών, ενώ διατηρεί εδώ και χρόνια διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Περίπου 60.000 Ταϊλανδοί εργάζονται στο Ισραήλ, κυρίως στον αγροτικό τομέα. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, πριν από τρία χρόνια, 41 Ταϊλανδοί σκοτώθηκαν και 31 κρατήθηκαν όμηροι.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τον αντισημιτισμό εξέφρασε επίσης ανησυχία για την αύξηση της αντισημιτικής ρητορικής στην Ταϊλάνδη.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Chabad Houses δεν θέλησαν να σχολιάσουν δημόσια τις αντιδράσεις, ενώ η ισραηλινή πρεσβεία δεν ήταν διαθέσιμη για δηλώσεις.

Ο Χαΐμ Νόι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν του Ισραήλ, εξηγεί ότι τα Chabad Houses λειτουργούν για πολλούς Ισραηλινούς στο εξωτερικό ως σημεία αναφοράς και στήριξης. Όπως εξηγεί, «ο πόλεμος στη Γάζα έχει ενισχύσει το αίσθημα απομόνωσης και την ανάγκη των Ισραηλινών να βρίσκονται κοντά σε δικές τους κοινότητες».

«Οι Ισραηλινοί αισθάνονται όλο και λιγότερο ευπρόσδεκτοι σε άλλες χώρες, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη τους να έχουν μέρη όπου νιώθουν οικεία και μπορούν να αναζητήσουν στήριξη», σύμφωνα με τον Νόι. «Όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, συχνά απευθύνονται πρώτα σε ένα Chabad House και όχι στις τοπικές αρχές ή στην ισραηλινή πρεσβεία», πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Πολαπί Σουβουντσί δήλωσε ότι η Ταϊλάνδη εξακολουθεί να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι νόμοι της χώρας. Τους τελευταίους μήνες, οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε ξενοδοχεία στα νότια τουριστικά νησιά, εξετάζοντας καταγγελίες για παράνομη λειτουργία και ξένο έλεγχο επιχειρήσεων. Ο Σουβουντσί υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να προστατεύει τον έλεγχο της γης και των επιχειρήσεών της από παράνομες πρακτικές.

Παράλληλα με τους ελέγχους, η κυβέρνηση αυστηροποίησε στα τέλη του Αυγούστου και τους κανόνες για τις απελάσεις, διευκολύνοντας την απομάκρυνση αλλοδαπών που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη ή παραβιάζουν τη νομοθεσία. Ο πρώτος που απελάθηκε βάσει των νέων κανόνων ήταν Ισραηλινός υπήκοος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για απειλή κατά ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου, με αφορμή πανό με το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Λίγες ημέρες αργότερα, οι αρχές διέταξαν και Γάλλο υπήκοο που συνδεόταν με την ίδια υπόθεση να εγκαταλείψει τη χώρα, λόγω πρόκλησης αναταραχών και ενθάρρυνση φυλετικών και θρησκευτικών εντάσεων.

Καθώς η περίοδος των μουσώνων ολοκληρώνεται και πλησιάζει η τουριστική περίοδος αιχμής, οι παραθαλάσσιες περιοχές της νότιας Ταϊλάνδης προετοιμάζονται να υποδεχθούν και πάλι εκατομμύρια επισκέπτες.

«Οι κάτοικοι του νησιού, που διακρίνονται για τη φιλοξενία τους, είναι πλέον πιο προσεκτικοί ως προς τους ανθρώπους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες που επιλέγουν να εντάξουν στην τοπική κοινωνία», όπως δήλωσε ο Ναρουέμον, πρόεδρος του οργανισμού ξενοδοχείων και τουρισμού του Κο Πανγκάν.