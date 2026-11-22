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Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, με το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και το Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ να ολοκληρώνουν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου μια τετράωρη συνάντηση, χωρίς ωστόσο να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που τους χωρίζουν.

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι διαπραγματευτικές ομάδες συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Dan Accadia, στη Χερτσλίγια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο πολιτικό περιβάλλον, καθώς ο Άιζενκοτ έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ οι διαφωνίες στο εσωτερικό του πολιτικού μπλοκ που επιδιώκει την αλλαγή διακυβέρνησης παραμένουν έντονες.

Τα τρία μεγάλα εμπόδια και το βέτο στον Μπεν Γκβιρ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού μέσου Walla, τις οποίες μεταφέρει το Times of Israel, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τρία ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα: την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων και τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προέκυψαν ουσιαστικές συμφωνίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο εναλλαγής στην πρωθυπουργία μεταξύ των δύο πλευρών, παρότι πρόκειται για ζήτημα που θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ενότητας.

Ένα ακόμη εμπόδιο αφορά στη συμμετοχή του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η διαπραγματευτική ομάδα του Yashar ζήτησε να αποκλειστεί το κόμμα Μπεν Γκβιρ από οποιοδήποτε μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα ενότητας. Το Λικούντ, ωστόσο, δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευτεί ότι θα αποδεχθεί τον συγκεκριμένο όρο.

Ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις

Το Λικούντ εκπροσώπησαν ο βουλευτής Οφίρ Κατς, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και ο Μάικλ Ραμπέλο, επί χρόνια δικηγόρος του Νετανιάχου.

Από την πλευρά του Yashar συμμετείχαν ο βουλευτής Χίλι Τρόπερ, ο Γιοάβ Χόροβιτς, πρώην προσωπάρχης του Νετανιάχου, και ο Γκάι Γκούτμαν, πρώην επικεφαλής του γραφείου του Τρόπερ.

Η σύνθεση των αντιπροσωπειών δείχνει ότι οι συνομιλίες διεξάγονται σε επίπεδο στελεχών με πολιτική και διαπραγματευτική εμπειρία, παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Γκολάν: Κυβέρνηση μειοψηφίας με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων

Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις ασκούνται στο εσωτερικό του μπλοκ που επιδιώκει την αντικατάσταση του Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, υποστήριξε ότι η συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική λύση, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κατηγόρησε όσους καθυστερούν τον σχηματισμό κυβέρνησης ότι απομακρύνονται από τη βασική δέσμευση του πολιτικού τους χώρου, που είναι η αντικατάσταση του Νετανιάχου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμμετάσχεισε κυβέρνηση ενότητας υπό τον Νετανιάχου.

Ο Γκολάν εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Ra’am του Μανσούρ Αμπάς, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συμφωνίες και με την Κοινή Λίστα των αραβικών κομμάτων.

Η στάση του διαφοροποιείται από εκείνη άλλων ηγετών του τετρακομματικού μπλοκ υπό τον Άιζενκοτ, καθώς είναι ο μόνος που έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ μιας τέτοιας κυβερνητικής λύσης.

Η στάση Μπένετ και η προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου

Στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος είχε πρόσφατα δίωρη συνάντηση με τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά δημοσιεύματα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως οι σύμμαχοί του στο μπλοκ του Άιζενκοτ.

Ο Μπένετ απέκλεισε στη συνέχεια τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τη στήριξή του σε κυβέρνηση ενότητας με επικεφαλής τον Άιζενκοτ και συμμετοχή του Λικούντ.

Ο χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας είναι περιορισμένος.

Ο Άιζενκοτ, ο οποίος έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό, με δυνατότητα παράτασης δύο εβδομάδων.

Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, εφόσον αποτύχουν οι προσπάθειες δημιουργίας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Στο φόντο η ένταση στη Δυτική Όχθη

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται ενώ η κατάσταση ασφαλείας παραμένει τεταμένη.

Στη Δυτική Όχθη, νέες επιθέσεις εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κατοικιών και οχημάτων προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Times of Israel, καταγράφηκαν εμπρησμοί σε περιοχές κοντά στη Ραμάλα και τη Χεβρώνα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί στις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ καταδίκασε τα περιστατικά ως «εβραϊκή τρομοκρατία», ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση της βίας των εποίκων.

Παράλληλα, υπουργός του Λικούντ χαρακτήρισε τους βίαιους εποίκους παραβάτες του νόμου και, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, τρομοκράτες, ζητώντας να εξεταστεί η διοικητική κράτησή τους.

Οι επόμενες κινήσεις

Το βασικό ερώτημα είναι πλέον εάν οι διαπραγματευτές μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους μέσα στις επόμενες ημέρες ή αν ο Άιζενκοτ θα στραφεί οριστικά προς την επιλογή κυβέρνησης μειοψηφίας.

Η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων, η δικαστική μεταρρύθμιση, η έρευνα για την 7η Οκτωβρίου και η συμμετοχή του κόμματος Μπεν Γκβιρ αποτελούν τα σημαντικότερα ανοιχτά μέτωπα.

Η τετράωρη συνάντηση της Κυριακής έδειξε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, αλλά η επίτευξη συμφωνίας εξακολουθεί να προσκρούει σε ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες.