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Ένα σχέδιο δολοφονίας με διεθνείς διασυνδέσεις και φερόμενη εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με τις ιρανικές υπηρεσίες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών. Η υπόθεση αφορά σε οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να προετοίμαζε επίθεση εναντίον Ισραηλινού στελέχους εταιρείας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας ομάδα ποινικών που είχε συγκροτηθεί σε πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι αποκαλύψεις έχουν κινητοποιήσει τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς τα στοιχεία της έρευνας συνθέτουν την εικόνα μιας επιχείρησης που φέρεται να σχεδιάστηκε εκτός ελληνικών συνόρων, με στόχο την εκτέλεση δολοφονικής επίθεσης εντός της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιρανός Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στον σχεδιασμό και στην οργάνωση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ο φερόμενος εντολέας και οι διασυνδέσεις με το Ιράν

Η έρευνα των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας φέρεται να ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το δίκτυο, καθώς και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μαβανέχ φέρεται να διατηρούσε άμεσες διασυνδέσεις με ιρανικές υπηρεσίες και να ήταν το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Ισραηλινού στελέχους.

Για την υλοποίηση του σχεδίου φέρεται να επέλεξε ένα διαφορετικό πρόσωπο ως υπεύθυνο για την εξεύρεση και την οργάνωση των εκτελεστών, δημιουργώντας έναν ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στον εντολέα και στην ομάδα που θα αναλάμβανε την επίθεση.

Ο καταζητούμενος από το FBI και η στρατολόγηση στα Σκόπια

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία φέρεται να είχε ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, Ιρανός υπήκοος που καταζητείται από το FBI.

Κατά τα ευρήματα των ερευνητών, ο Μαβανέχ τού ανέθεσε τη στρατολόγηση των προσώπων που θα αναλάμβαναν τη δολοφονική επίθεση.

Ο Ζιντάστι φέρεται στη συνέχεια να εντόπισε και να οργάνωσε ομάδα ποινικών με παρουσία στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο, δύο πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η συγκεκριμένη διαδρομή στρατολόγησης αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς αναδεικνύει τον διασυνοριακό χαρακτήρα του φερόμενου σχεδίου και τη σύνδεση προσώπων που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικές χώρες.

Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις διασυνδέσεις του δικτύου όσο και στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η σχεδιαζόμενη επίθεση σε ελληνικό έδαφος.

Οι απόπειρες εισόδου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δολοφόνοι επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον στόχο τους και να υλοποιήσουν το σχέδιό τους.

Ένας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα, συνελήφθη και παραδόθηκε ήδη στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας δεύτερος είχε επιχειρήσει να μπει ερχόμενος από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα δεν του επετράπη και επέστρεψε στην Τουρκία.

Τελικά το σχέδιο δολοφονίας, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατικό, απετράπη μετά από τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με τον Μπόγιαν Χριστόφσκι, διευθυντή της υπηρεσίας ΑΝΒ της Βόρειας Μακεδονίας, η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι ιρανικές υπηρεσίες στρατολογούν εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες για να αποκρύπτουν τη δική τους εμπλοκή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μαβανέχ, συνεργάτης του, Ζιντάστι, φέρεται να εντόπισε και να στρατολόγησε στη Βόρεια Μακεδονία έξι άτομα (ηλικίας 29 – 73 ετών) από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο με παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα.

Το γράφημα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας για το δίκτυο που λειτουργούσε με εντολές από το Ιράν με στόχο πρόσωπο στην Ελλάδα

Οι έξι θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου του προσώπου ενδιαφέροντος για το Ιράν και είχαν συναντηθεί με τον Μαβανέχ τόσο στο Ιράν, αλλά και σε άλλες χώρες. Τελικά τα σχέδια τους ματαιώθηκαν από τους αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ στην επιχείρηση πήραν μέρος και στελέχη της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας «Τίγρης».