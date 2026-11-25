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Η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτάρκεια σε κρίσιμα ορυκτά συναντά ένα εμπόδιο που δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κρατικές χρηματοδοτήσεις: το αυξανόμενο κόστος κατασκευής. Το μεγάλο έργο λιθίου Thacker Pass στη Νεβάδα γίνεται χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που συνοδεύουν την ανασυγκρότηση της αμερικανικής εξορυκτικής βιομηχανίας.

Για τη Lithium Americas, ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης αυξάνεται στα 3,83 δισ. δολάρια, από 2,93 δισ. προηγουμένως. Η επιβάρυνση των 900 εκατ. δολαρίων, περίπου 31%, συνοδεύεται από καθυστέρηση πέντε μηνών, μεταφέροντας την αναμενόμενη ολοκλήρωση στο 2029. Η αναθεώρηση προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη μετοχή, η οποία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό.

Το κόστος και το χρονοδιάγραμμα αποκτούν ευρύτερη σημασία, καθώς το έργο αποτελεί μέρος της προσπάθειας περιορισμού της εξάρτησης από την Κίνα. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια προσφορά υλικών απαραίτητων για τις μπαταρίες, την τεχνολογία και τη βιομηχανία.

Η αυτάρκεια περνά από το εργοτάξιο

Η αμερικανική στρατηγική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών, από το λίθιο και τις σπάνιες γαίες μέχρι τον γραφίτη και τον χαλκό. Για την επιτάχυνση επενδύσεων, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινητοποιήσει χρηματοδοτήσεις και έχει προχωρήσει ακόμη και σε μετοχικές συμμετοχές, μεταξύ άλλων στις MP Materials και Trilogy Metals.

Ωστόσο, η εξασφάλιση κεφαλαίων δεν εξαλείφει τις δυσκολίες υλοποίησης. Η κατασκευή μεγάλων εξορυκτικών εγκαταστάσεων απαιτεί προσωπικό με εξειδικευμένες δεξιότητες, σύνθετο εξοπλισμό και αξιόπιστες μεταφορές. Όταν αυτοί οι συντελεστές ακριβαίνουν ή δεν είναι διαθέσιμοι, η κρατική στήριξη συνυπάρχει με αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lithium Americas, Τζον Έβανς, προειδοποιεί ότι οι πιέσεις του Thacker Pass ενδέχεται να εμφανιστούν και σε άλλα αντίστοιχα αμερικανικά έργα. Πρόκειται για δυσκολίες που υπερβαίνουν τα όρια μιας μεμονωμένης επένδυσης.

Οι πολιτικές στήριξης και το πρόσθετο κόστος

Στην περίπτωση της Νεβάδα, η υπέρβαση αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων. Οι υψηλότερες αμοιβές, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ειδικευμένων εργαζομένων και η ακριβότερη προμήθεια εξοπλισμού επιβαρύνουν τον κατασκευαστικό λογαριασμό.

Παράλληλα, οι περιορισμοί στη μετανάστευση δυσχεραίνουν την προσέλευση προσωπικού από το εξωτερικό. Οι δασμοί αυξάνουν το κόστος εισαγόμενων μηχανημάτων, ενώ οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και οι απαιτητικές συνθήκες μεταφοράς προσθέτουν επιβαρύνσεις.

Η εταιρεία υπολογίζει ότι δασμοί και έξοδα εφοδιαστικής προσέθεσαν περίπου 100 εκατ. δολάρια στο έργο. Έτσι, ορισμένες πολιτικές της κυβέρνησης που στηρίζει την εγχώρια παραγωγή συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αύξηση του κόστους εγκατάστασής της.

Η επένδυση διαθέτει ήδη σημαντική ομοσπονδιακή υποστήριξη, μέσω δανείου 2,3 δισ. δολαρίων, το οποίο εξασφαλίστηκε επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Η στήριξη αυτή, όμως, δεν αποτρέπει τις αναθεωρήσεις που προκύπτουν κατά την κατασκευή.

Η παραγωγή και ο χρηματοδοτικός κίνδυνος

Το Thacker Pass έχει ιδιαίτερο βάρος για την αμερικανική αλυσίδα μπαταριών. Όταν η πρώτη φάση φτάσει σε πλήρη λειτουργία, προβλέπεται ετήσια παραγωγή περίπου 40.000 μετρικών τόνων ανθρακικού λιθίου κατάλληλου για μπαταρίες, ενισχύοντας σημαντικά τη σημερινή περιορισμένη εγχώρια προσφορά.

Η πορεία μέχρι την παραγωγή παραμένει απαιτητική. Τα ορυχεία χρειάζονται πολυετείς αδειοδοτήσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ οι συνθήκες πώλησης του τελικού προϊόντος μπορούν να αλλάξουν αισθητά στο μεταξύ.

Το λίθιο αποτυπώνει αυτόν τον κίνδυνο: οι τιμές του παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης άνθησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επομένως, ένα ακριβότερο έργο μπορεί να ξεκινήσει παραγωγή σε αγορά διαφορετική από εκείνη πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η Lithium Americas αναφέρει ότι διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για τη σημερινή υπέρβαση, αξιοποιώντας τα διαθέσιμά της και αποθεματικούς λογαριασμούς του δανείου. Οι αναθεωρημένοι όροι προβλέπουν, πάντως, πιθανή πρόσθετη εισφορά έως 127 εκατ. δολαρίων, εάν επόμενος έλεγχος του κατασκευαστικού προϋπολογισμού διαπιστώσει χρηματοδοτικό έλλειμμα.