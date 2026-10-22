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Ισχυρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη των Τούρκων καταναλωτών προκάλεσε η πρόσφατη κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, με την αβεβαιότητα που ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα να επηρεάζει πλέον και τις οικονομικές προσδοκίες των νοικοκυριών.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατέγραψε πτώση 7,7% τον Οκτώβριο, υποχωρώντας στις 84,8 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση από τον Αύγουστο του 2023, ενώ ο δείκτης διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Η επιδείνωση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τις σοβαρές αναταράξεις στον κλάδο των επενδυτικών funds, οι οποίες προκάλεσαν κύμα πωλήσεων στο τουρκικό χρηματιστήριο και άφησαν επενδυτές χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων.

Από τη χρηματιστηριακή κρίση στην απαισιοδοξία των νοικοκυριών

Η απότομη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης δείχνει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται πλέον στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο συγκεκριμένος δείκτης καταρτίζεται βάσει ερευνών σε νοικοκυριά και κινείται σε κλίμακα από το μηδέν έως τις 200 μονάδες. Τιμές κάτω από τις 100 μονάδες υποδηλώνουν απαισιοδοξία, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα αρνητική την επίδοση του Οκτωβρίου.

Η καθηγήτρια Οικονομικών του Πανεπιστημίου Koç στην Κωνσταντινούπολη, Σέλβα Ντεμιράλπ, εκτιμά ότι η έντονη υποχώρηση αποτυπώνει τη διάχυση της χρηματοοικονομικής ανασφάλειας στην ευρύτερη οικονομία.

Όπως επισημαίνει, η ανησυχία που προκάλεσαν οι εκκαθαρίσεις επενδυτικών κεφαλαίων φαίνεται πως ξεπέρασε τα όρια των αγορών και επηρέασε συνολικά τη συμπεριφορά των νοικοκυριών.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και των αποφάσεων που λαμβάνουν οι πολίτες για τη διαχείριση των χρημάτων τους.

Εγκαταλείπουν τα funds και στρέφονται στον χρυσό

Η αλλαγή κλίματος αποτυπώνεται και στις επενδυτικές προτιμήσεις των Τούρκων καταναλωτών.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου Koç, το ποσοστό των νοικοκυριών που σχεδιάζουν να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε επενδυτικά κεφάλαια μειώθηκε στο 21% από 28%.

Η πτώση κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία μεταβολή μεταξύ όλων των κατηγοριών επενδυτικών προϊόντων που εξετάστηκαν.

Αντί για τα funds, ολοένα περισσότερα νοικοκυριά προσανατολίζονται σε παραδοσιακές επιλογές διατήρησης των αποταμιεύσεών τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο χρυσός, τα ξένα νομίσματα και οι προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές μετά την αναταραχή στην επενδυτική αγορά.

Το αποτύπωμα της κρίσης στην τουρκική οικονομία

Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένδειξη ότι η κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων έχει προκαλέσει ευρύτερο προβληματισμό για την ασφάλεια των αποταμιεύσεων και τις οικονομικές προοπτικές.

Η μετάβαση προς τον χρυσό, το συνάλλαγμα και τις προθεσμιακές καταθέσεις υποδηλώνει μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο, μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ορισμένοι επενδυτές στην πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.

Το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και τρία χρόνια δείχνει πόσο γρήγορα η χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες των νοικοκυριών.

Το βασικό ζητούμενο για την τουρκική αγορά είναι πλέον η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, καθώς η αναταραχή στα επενδυτικά κεφάλαια φαίνεται να έχει μεταβάλει αισθητά τις αποταμιευτικές επιλογές των πολιτών.