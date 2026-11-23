Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Κωνσταντινούπολη, η πόλη που αποτέλεσε την αφετηρία της πολιτικής ανόδου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας σκληρής μάχης εξουσίας. Μόνο που αυτή τη φορά, η αναμέτρηση δεν διεξάγεται στις κάλπες, αλλά στις δικαστικές αίθουσες, στα δημοτικά συμβούλια και μέσα από διαδοχικές αλλαγές πολιτικών συσχετισμών.

Όπως αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ του το Bloomberg, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) βρίσκεται πλέον κοντά στην ανάκτηση του ελέγχου της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, παρά τη συντριπτική ήττα που υπέστη στις δημοτικές εκλογές του 2024.

Οι συλλήψεις εκατοντάδων στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων 16 δήμαρχοι στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη, έχουν μεταβάλει δραστικά τις πολιτικές ισορροπίες, φέρνοντας την κυβερνητική παράταξη κοντά στην εξασφάλιση πλειοψηφίας στο μητροπολιτικό δημοτικό συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται ετήσιο προϋπολογισμό 10 δισ. δολαρίων.

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει στην κυβερνητική συμμαχία να ανακτήσει τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο της Κωνσταντινούπολης χωρίς τη διεξαγωγή νέων δημοτικών εκλογών.

Από την εκλογική συντριβή του 2024 στην ανατροπή των συσχετισμών

«Μπροστά στη δικαιοσύνη δεν είμαστε τίποτα», είχε δηλώσει η Σινέμ Ντεντετάς, δήμαρχος του Ουσκουντάρ, απευθυνόμενη σε δημοτικούς συμβούλους της περιοχής. «Έρχονται, σε δικάζουν, σου αποδίδουν ενοχή και μετά εμφανίζονται δύο αστυνομικοί και σε παίρνουν».

Η δήλωσή της αφορούσε στις συλλήψεις στελεχών της δημοτικής της διοίκησης, που είχαν πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Τα λόγια της αποδείχθηκαν προφητικά.

Στις 29 Ιουλίου 2026, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την ομιλία της, η ίδια συνελήφθη και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της, προστιθέμενη στον μακρύ κατάλογο των στελεχών της αντιπολίτευσης που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τις τουρκικές δικαστικές αρχές την τελευταία διετία.

Η Ντεντετάς είχε εκλεγεί το 2024 δήμαρχος του συντηρητικού Ουσκουντάρ, μιας περιοχής όπου διατηρεί κατοικία και ο ίδιος ο Ερντογάν. Η επικράτησή της αποτέλεσε μία από τις πιο συμβολικές νίκες της αντιπολίτευσης, η οποία κατάφερε να εκτοπίσει το AKP από μεγάλο μέρος της Κωνσταντινούπολης και από σημαντικούς δήμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη εκλογική ήττα στην ιστορία του κυβερνώντος κόμματος, ένα σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Ερντογάν, ο οποίος κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική σκηνή εδώ και περίπου 25 χρόνια.

Ωστόσο, η επιτυχία εκείνη φαίνεται πλέον να αποτέλεσε το αποκορύφωμα της εκλογικής δυναμικής της αντιπολίτευσης.

Η Ντεντετάς, η οποία αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, εκβιασμό και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αποφυλακίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική ισχύς του AKP στην Κωνσταντινούπολη ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι η παράταξη είχε χάσει τον έλεγχο της πόλης στις εκλογές.

Η μάχη για τις 319 έδρες και τον προϋπολογισμό των 10 δισ. δολαρίων

Στις δημοτικές εκλογές του 2024, η αντιπολίτευση εξασφάλισε 185 από τις 319 έδρες του μητροπολιτικού δημοτικού συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης, αποκτώντας προβάδισμα άνω των 50 εδρών έναντι της συμμαχίας υπό το AKP.

Έκτοτε, όμως, η διαφορά αυτή έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Οι συλλήψεις, οι δικαστικές αποφάσεις, οι διορισμοί νέων δημοτικών διοικήσεων και οι μετακινήσεις αιρετών προς το κυβερνών κόμμα έχουν αλλάξει ριζικά την αριθμητική του συμβουλίου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι μεταβολές στις πολιτικές συμμαχίες και η έλλειψη πλήρους διαφάνειας καθιστούν δύσκολη την ακριβή αποτύπωση της σημερινής κατανομής των εδρών.

Ωστόσο, λίγες ακόμη μετακινήσεις θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στην κυβερνητική συμμαχία τον έλεγχο του δημοτικού συμβουλίου.

Μάλιστα, αρκετά στελέχη της αντιπολίτευσης θεωρούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η μάχη για το συμβούλιο έχει ήδη χαθεί.

«Η βούληση της κοινωνίας για αλλαγή, όπως εκφράστηκε στις κάλπες, ανακατευθύνεται προς τον κυβερνητικό συνασπισμό μέσω της δικαιοσύνης και πολιτικών χειρισμών», υποστηρίζει η Σερέν Σελβί Κορκμάζ, συνιδρύτρια του ερευνητικού ινστιτούτου IstanPol, που ασχολείται με τον εκδημοκρατισμό, και πρώην σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η χρήση διώξεων για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία είχε οδηγήσει και στο παρελθόν στην ανατροπή εκλογικών αποτελεσμάτων σε περιοχές της Τουρκίας με κουρδική πλειοψηφία.

Ωστόσο, η έκταση των πρόσφατων συλλήψεων και η αλλαγή του πολιτικού χάρτη στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις συνιστούν σημαντική μεταβολή.

Επικριτές του Ερντογάν και ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όχι μόνο για να ανατρέψει τα αποτελέσματα του 2024, αλλά και για να αποδυναμώσει την αντιπολίτευση ενόψει μελλοντικών εκλογών.

Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό. Στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι το δικαστικό σύστημα δεν επηρεάζεται πολιτικά από την εκτελεστική εξουσία.

Τόσο η τουρκική προεδρία όσο και το AKP αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα ζητήματα που τέθηκαν στο ρεπορτάζ.

Κατά την ίδια περίοδο, μικρός αριθμός νυν και πρώην στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ερευνήθηκε για υποθέσεις διαφθοράς, με μία καταδίκη. Καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν αφορούσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ιμάμογλου: Η σύλληψη που άλλαξε τα πάντα

Η σημαντικότερη εξέλιξη στην προσπάθεια ανατροπής των πολιτικών ισορροπιών ήταν η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τον Μάρτιο του 2025.

Ο Ιμάμογλου, ηγετικό στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), είχε κερδίσει τον δήμο το 2019, καταλαμβάνοντας ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά αξιώματα της χώρας.

Θεωρούνταν ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, εκτίμηση που αποτυπωνόταν και στις δημοσκοπήσεις.

Η σύλληψή του για κατηγορίες διαφθοράς, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία, προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και ισχυρούς κλυδωνισμούς στις τουρκικές αγορές.

Οι αρχές χρειάστηκε να διαθέσουν περίπου 50 δισ. δολάρια από τα συναλλαγματικά αποθέματα για τη σταθεροποίηση της τουρκικής λίρας.

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει σειρά δικαστικών υποθέσεων και, εφόσον καταδικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινές φυλάκισης που αθροιστικά υπερβαίνουν τα 2.300 χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Sabah, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, εξέλιξη που ουσιαστικά θα μπορούσε να τον αποκλείσει από τη διεκδίκηση της προεδρίας.

Από τη σύλληψή του και μετά, οι εισαγγελικές έρευνες επεκτάθηκαν σε ολοένα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης.

Από τους 26 δήμους της Κωνσταντινούπολης που είχε κερδίσει η αντιπολίτευση το 2024, οι δήμαρχοι 16 δήμων έχουν συλληφθεί, ενώ εκατοντάδες χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν βρεθεί επίσης αντιμέτωποι με τις αρχές.

Άλλα στελέχη άλλαξαν πολιτική παράταξη και προσχώρησαν στο AKP, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι ορισμένες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την απειλή ποινικών διώξεων.

Η νέα σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου δημιουργεί πλέον το ενδεχόμενο η κυβερνητική συμμαχία να αποκτήσει αρκετές έδρες ώστε να εκλέξει αντικαταστάτη του Ιμάμογλου και να αναλάβει τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο της Κωνσταντινούπολης.

Οι δικαστικές αποφάσεις που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο στο AKP

Μια οριστική απαγόρευση άσκησης πολιτικών καθηκόντων εις βάρος του Ιμάμογλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο για την ανάδειξη νέου δημάρχου.

Η πρώτη σχετική απαγόρευση είχε επιβληθεί μετά την καταδίκη του το 2022 για προσβολή εκλογικών αξιωματούχων. Ωστόσο, δεν έχει εφαρμοστεί, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία έφεσης ενώπιον του ανώτατου αρμόδιου δικαστηρίου.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου επιβλήθηκε και δεύτερη απαγόρευση, αυτή τη φορά για φερόμενες εκλογικές παρατυπίες που σχετίζονται με προηγούμενο συνέδριο του CHP.

Η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς απαιτείται η επικύρωσή της από ανώτερο δικαστήριο και αναμένεται να ακολουθήσει νέα προσφυγή.

Εναλλακτικά, οποιαδήποτε δικαστική εξέλιξη που θα εμπόδιζε τον Νουρί Ασλάν, αναπληρωτή του Ιμάμογλου, να συνεχίσει να εκτελεί χρέη δημάρχου θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει νέα ψηφοφορία.

Παράλληλα, ξεχωριστή δικαστική υπόθεση για παρατυπίες σε συνέδριο του CHP οδήγησε νωρίτερα φέτος σε αλλαγή της ηγεσίας του κόμματος.

Ο μέχρι τότε πρόεδρος, Οζγκιούρ Οζέλ, απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος και άλλα στελέχη να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού.

Σύμφωνα με την Κορκμάζ, βασικός στόχος των πιέσεων είναι να «διαιρεθεί και να κατακερματιστεί η αντιπολίτευση όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η κάλυψη των εξελίξεων από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχει γίνει επίσης δυσκολότερη, καθώς οι αρχές ανέλαβαν τον έλεγχο των δύο τελευταίων μεγάλων αντιπολιτευόμενων τηλεοπτικών σταθμών, Sozcu TV και Halk TV.

Το Bloomberg επικοινώνησε με αρκετούς δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όλοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Ντεντετάς, μετά την αποφυλάκισή της, γνωστοποίησε μέσω εκπροσώπου της ότι δεν επιθυμεί να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Γιατί η Κωνσταντινούπολη αποτελεί τόσο μεγάλο οικονομικό διακύβευμα

Η μάχη για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης δεν έχει μόνο πολιτική διάσταση.

Ο μητροπολιτικός δήμος διαχειρίζεται ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 10 δισ. δολαρίων, ενώ ελέγχει σειρά δημοτικών επιχειρήσεων που αναθέτουν συμβάσεις για υπηρεσίες σε ολόκληρη την πόλη.

Διαθέτει επίσης σημαντικές αρμοδιότητες σε ζητήματα πολεοδομίας, αδειοδοτήσεων και δημιουργίας πρόσθετων εσόδων.

Η οικονομική του επιρροή εκτείνεται επομένως πολύ πέρα από τις τυπικές δημοτικές λειτουργίες.

Η Κωνσταντινούπολη παράγει περίπου 500 δισ. δολάρια οικονομικής δραστηριότητας ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του συνολικού ΑΕΠ της Τουρκίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος της δημοτικής διοίκησης προσφέρει όχι μόνο πολιτική επιρροή, αλλά και πρόσβαση σε σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Ο Μπερκ Εσέν, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης, επισημαίνει ότι το προεδρικό σύστημα της Τουρκίας συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλη εξουσία στο ανώτατο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πρόεδρος διαθέτει σημαντικό έλεγχο επί της δικαιοσύνης, των δυνάμεων ασφαλείας και της κρατικής γραφειοκρατίας.

«Το σύστημα έχει μόνο ένα αδύναμο σημείο: την τοπική αυτοδιοίκηση», αναφέρει.

Η αντιπολίτευση κατάφερε το 2024 να αποκτήσει πολιτική δυναμική ακριβώς μέσα από τον έλεγχο των δήμων, τους οποίους ο Εσέν χαρακτηρίζει «αχίλλειο πτέρνα του καθεστώτος».

Όπως εξηγεί, η κεντρική εξουσία δεν μπορεί να αναλάβει απευθείας τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης με έναν απλό προεδρικό διορισμό. Για να αποκτήσει τη διοίκησή της, πρέπει να κερδίσει εκλογές.

Η πολιτική επιρροή και η διαχείριση των οικονομικών πόρων

Η σημασία των δήμων συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι δημόσιοι πόροι.

Πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν, αλλά και πρώην στελέχη του AKP, τον έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν ότι χρησιμοποιεί ένα σύστημα πολιτικών εξυπηρετήσεων για να διατηρεί το κόμμα του στην εξουσία.

Ο ίδιος έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις καταγγελίες.

Στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Transparency International για το 2025, η Τουρκία κατέλαβε την 124η θέση μεταξύ 182 χωρών, ενώ μία δεκαετία νωρίτερα βρισκόταν στην 66η.

Παράλληλα, εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν επανειλημμένα επισημάνει προβλήματα διαφθοράς και ανεπαρκούς εποπτείας στη χώρα.

Ο Εσέν θεωρεί ότι οι σχέσεις πολιτικής εξάρτησης και η διαχείριση οικονομικών πόρων έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι η αντιπολίτευση είχε ήδη αποδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Γιατί, λοιπόν, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η αντιπολίτευση διατηρεί ισχυρή παρουσία;

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η απάντηση βρίσκεται στον έλεγχο των δημοτικών πόρων.

Όταν μια πολιτική παράταξη αποκτά τον έλεγχο ενός δήμου, δεν περιορίζει απλώς τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει ο αντίπαλός της. Αποκτά ταυτόχρονα η ίδια τη δυνατότητα να τους κατανέμει.

Το πολιτικό παιχνίδι ενόψει των εκλογών του 2028

Η αναμέτρηση για την Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα και με τις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2028.

Με βάση τους συνταγματικούς περιορισμούς ως προς τον αριθμό των θητειών, ο Ερντογάν δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα υπό τις σημερινές συνθήκες.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του στενού του περιβάλλοντος έχουν αναφέρει πρόσφατα ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα, ώστε να παρακαμφθεί το συνταγματικό εμπόδιο και να μπορέσει ο 72χρονος Πρόεδρος να διεκδικήσει άλλη μία θητεία.

Η κυβερνητική παράταξη αντιμετωπίζει πάντως σοβαρές πολιτικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με την Κορκμάζ, το AKP δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή σε θέση να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η ίδια εκτιμά ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επιστρέψει σε μια πολιτική αυξημένων δημόσιων δαπανών, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόστηκε πριν από τις εκλογές του 2023.

Τότε, η κυβέρνηση Ερντογάν είχε προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, όπως δωρεάν παροχές φυσικού αερίου, πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Garanti BBVA, το άμεσο και μελλοντικό δημοσιονομικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων αντιστοιχούσε περίπου στο 9% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή, νέο σκάνδαλο που αφορά σε επενδυτικό ταμείο και στο οποίο εμφανίζονται να εμπλέκονται ολοένα περισσότερα υψηλόβαθμα κυβερνητικά και οικονομικά στελέχη έχει πλήξει περαιτέρω τη δημοτικότητα του AKP.

«Όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία»

Η σημασία της Κωνσταντινούπολης για τον Ερντογάν είναι βαθιά προσωπική και πολιτική.

Πρόκειται για τη γενέτειρά του, την πόλη στην οποία υπηρέτησε ως δήμαρχος στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και από την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η πορεία του προς την εθνική εξουσία.

Την περίοδο της πρώτης μεγάλης εκλογικής του επιτυχίας είχε υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία της πόλης.

«Η ημέρα που κερδίσαμε τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεύει την άνοδό μας στην εξουσία στην Τουρκία», είχε δηλώσει.

Η φράση που έμεινε στην πολιτική ιστορία της χώρας ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστική:

«Όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία».

Η αποξένωση θρησκευόμενων μετριοπαθών ψηφοφόρων και άλλων σημαντικών κοινωνικών ομάδων από τα κοσμικά πολιτικά κόμματα της Τουρκίας είχε ανοίξει τον δρόμο για την άνοδο του AKP στην εθνική εξουσία το 2003.

Το κόμμα είχε προηγουμένως εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία που πλησίαζε τα δύο τρίτα των εδρών.

Η μετέπειτα εδραίωση της εξουσίας του Ερντογάν διευκολύνθηκε από μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, η οποία συχνά αδυνατούσε να διαμορφώσει κοινή πολιτική στρατηγική λόγω εσωτερικών συγκρούσεων.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με την εμφάνιση του Ιμάμογλου.

Ο πρώην επιχειρηματίας στον κατασκευαστικό κλάδο, με έντονη θρησκευτική ταυτότητα και επικοινωνιακή απήχηση, κατάφερε να προσελκύσει νέους προοδευτικούς ψηφοφόρους, γυναίκες και θρησκευόμενους μετριοπαθείς, διευρύνοντας την παραδοσιακή κοσμική και κεντρώα εκλογική βάση της αντιπολίτευσης.

Αυτός ο συνδυασμός τον οδήγησε στη νίκη του 2019 στην Κωνσταντινούπολη.

Πώς ο Ιμάμογλου έχτισε τη δική του πολιτική δυναμική

Ακολουθώντας σε ορισμένα σημεία το πρότυπο που είχε εφαρμόσει ο Ερντογάν περισσότερα από 20 χρόνια νωρίτερα, η δημοτική διοίκηση Ιμάμογλου επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Εφάρμοσε κοινωνικά προγράμματα που περιλάμβαναν δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς, δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες για γυναίκες με μικρά παιδιά, οικονομικά δημοτικά εστιατόρια και σημεία πώλησης επιδοτούμενου ψωμιού.

Οι παρεμβάσεις αυτές απέκτησαν ιδιαίτερη απήχηση καθώς η Τουρκία βυθιζόταν σε μια παρατεταμένη κρίση κόστους ζωής.

Η οικονομική πίεση είχε αρχίσει να εντείνεται στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και επιδεινώθηκε στη συνέχεια, εν μέρει εξαιτίας των ανορθόδοξων οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπέρασε το 85% στα τέλη του 2022, επιβαρύνοντας δραματικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Το μοντέλο της δημοτικής διοίκησης της Κωνσταντινούπολης επεκτάθηκε σταδιακά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η επιτυχία του συνέβαλε στην εκλογική νίκη του 2024, όταν το CHP αναδείχθηκε για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια πρώτο κόμμα σε εθνικό επίπεδο ως προς τη λαϊκή ψήφο.

Έντεκα δήμοι έχουν περάσει στον έλεγχο του AKP

Οι διαδοχικές δικαστικές επιχειρήσεις έχουν πλέον αλλάξει τον πολιτικό χάρτη της Κωνσταντινούπολης.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των 16 εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης διοικείται σήμερα σε τοπικό επίπεδο από πρόσωπα που δεν εξελέγησαν απευθείας από τους ψηφοφόρους για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Οι μισοί από αυτούς τους δήμους, μεταξύ των οποίων και το Ουσκουντάρ, είχαν περάσει στην αντιπολίτευση για πρώτη φορά με τις εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το AKP έχει αποκτήσει τον έλεγχο τουλάχιστον 11 δήμων που προηγουμένως διοικούνταν από την αντιπολίτευση.

Οι εννέα ανήκουν στους 16 δήμους των οποίων οι εκλεγμένοι επικεφαλής αντιμετώπισαν ποινικές διώξεις, ενώ οι άλλοι δύο πέρασαν στον έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος χωρίς αντίστοιχες δικαστικές διαδικασίες.

Οι μεταβολές αυτές έχουν σχεδόν εξαλείψει την προηγούμενη πλειοψηφία της αντιπολίτευσης στο μητροπολιτικό συμβούλιο.

Η θέση της έγινε ακόμη πιο επισφαλής τον Νοέμβριο, όταν 18 Κούρδοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του CHP, ανακοίνωσαν ότι θα επιστρέψουν στο φιλοκουρδικό κόμμα DEM.

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική κυβέρνηση προωθεί, με τη συνδρομή του DEM, ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), την ένοπλη οργάνωση που έχει διεξαγάγει πολύχρονη εξέγερση στην Τουρκία.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του DEM, Σεζάι Τεμελί, διευκρίνισε ότι το κόμμα του δεν επιθυμεί την αλλαγή των συσχετισμών στο δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης.

«Αυτή η ισορροπία καθορίστηκε από τη βούληση των πολιτών της Κωνσταντινούπολης και μόνο με τη δική τους βούληση μπορεί να αλλάξει», υποστήριξε.

Καταγγελίες για πιέσεις και προσχωρήσεις στο κυβερνών κόμμα

Δεν συνδέονται όλες οι αλλαγές δημοτικών διοικήσεων με δικαστικές παρεμβάσεις.

Το τελευταίο διάστημα, στελέχη της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων δύο επικεφαλής δήμων της Κωνσταντινούπολης και αρκετοί δήμαρχοι σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, έχουν αλλάξει κομματική παράταξη και έχουν προσχωρήσει στο AKP.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Χασάν Μουτλού, δημάρχου του Μπαϊράμπασα, ο οποίος εξελέγη το 2024 και συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2026 με κατηγορίες για οικονομικές παρατυπίες.

Λίγο αργότερα, ο τηλεοπτικός σταθμός Halk TV δημοσίευσε γραπτή συνέντευξή του από τη φυλακή.

Ο Μουτλού υποστήριξε ότι αξιωματούχοι της κυβερνητικής συμμαχίας τού πρότειναν να προσχωρήσει στο AKP με αντάλλαγμα την απόσυρση της ποινικής υπόθεσης εις βάρος του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απέρριψε την πρόταση.

Έκτοτε παραμένει υπό προσωρινή κράτηση, ενώ δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει μαζί του το Bloomberg.

Το AKP αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Ο Σινάν Τζιντί, διευθυντής του προγράμματος για την Τουρκία στο αμερικανικό think tank Foundation for Defense of Democracies, εκτιμά ότι οι συλλήψεις και οι καταγγελλόμενες πιέσεις λειτουργούν ως δοκιμές των κοινωνικών αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαπιστώσει κατά πόσο οι πολίτες συνηθίζουν πλέον τέτοιες εξελίξεις.

Η εκτίμηση που αποδίδει στο AKP είναι ότι η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί σταδιακά να θεωρείται φυσιολογική.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του δημάρχου της Σμύρνης, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, ο οποίος προσχώρησε στο AKP τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόφασή του οφειλόταν στην «εμπιστοσύνη» που του ενέπνευσε ο Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι σε συνέντευξή του έναν χρόνο νωρίτερα είχε δηλώσει πως δεν υπήρχε ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να ενταχθεί στο κυβερνών κόμμα.

Η μετακίνησή του έδωσε για πρώτη φορά στην κυβερνητική συμμαχία τον έλεγχο της πόλης, προκαλώντας ωστόσο μόνο περιορισμένες τοπικές διαμαρτυρίες.

Η αντίδραση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις μαζικές κινητοποιήσεις και τις οικονομικές αναταράξεις που είχε προκαλέσει η σύλληψη του Ιμάμογλου.

«Αυτές οι αναλήψεις ελέγχου και οι μετακινήσεις έχουν γίνει πλέον κάτι συνηθισμένο», παρατηρεί ο Τζιντί.

«Αν το σύστημα ευνοεί τους ισχυρούς, ποιος θα μας προστατεύσει;»

Όταν η Σινέμ Ντεντετάς μίλησε στο δημοτικό συμβούλιο του Ουσκουντάρ τον Απρίλιο, η ατμόσφαιρα ήταν ήδη εξαιρετικά τεταμένη.

Στη μία πλευρά της αίθουσας, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομα του Ερντογάν. Στην άλλη, το όνομα του Ιμάμογλου.

Ανάμεσά τους βρισκόταν η μηχανικός ναυπηγικής που είχε στραφεί στην πολιτική και είχε καταφέρει να κερδίσει έναν δήμο με ισχυρή συντηρητική παράδοση.

Η προειδοποίησή της προς τους δημοτικούς συμβούλους αποτύπωνε τον φόβο που, σύμφωνα με το Bloomberg, διαπερνά πλέον τις τάξεις της τουρκικής αντιπολίτευσης.

«Αν το σύστημα ευνοεί αυτούς που έχουν την εξουσία, κάποιος θα σπάσει την εξώπορτά μας», είχε δηλώσει.

«Θα πει “αυτό είναι το σπίτι μου” και θα μας βγάλει έξω τραβώντας μας από το χέρι. Θα μπει μέσα και θα καθίσει».

Και στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα:

«Και τότε, πού θα μπορούσα να πάω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου;»