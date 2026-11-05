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Σε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,3% από το 2027 προχωρά η Ισπανία, με το μέτρο να αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας της χώρας. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών πιέσεων για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Βάσει της πρότασης του υπουργείου, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 18.004 ευρώ ετησίως (20.244 δολάρια) ή στα 1.286 ευρώ τον μήνα, σε 14 καταβολές.

Η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο του Πέδρο Σάντσεθ προτού τεθεί σε ισχύ.

Η ισπανική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσει την αύξηση για το 2027 πριν από τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση των χαμηλότερων μισθών αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές του Σάντσεθ από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2018. Εκείνη τη χρονιά, ο κατώτατος μισθός ανερχόταν σε 735 ευρώ μηνιαίως ή 10.302 ευρώ ετησίως.

Πολιτική πίεση στον κυβερνητικό συνασπισμό

Το υπουργείο Εργασίας ελέγχεται από τον κυβερνητικό εταίρο του Σάντσεθ, την αριστερή συμμαχία Sumar, η οποία έχει υποστεί σημαντική υποχώρηση της εκλογικής της απήχησης ενόψει της κάλπης.

Η πτώση της υποστήριξης αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τις στρατηγικές επιλογές της συμμαχίας, που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία διαφορετικών κομμάτων και έχει πλέον μετεξελιχθεί σε νέο σχηματισμό με την ονομασία Frente Amplio.

Η υπουργός Εργασίας και επικεφαλής του Sumar, Γιολάντα Ντίαθ, η οποία είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σάντσεθ, έχει στρέψει την προσοχή της στην υποψηφιότητά της για την ηγεσία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Για τον λόγο αυτό, δεν πρόκειται να είναι υποψήφια στις ισπανικές εκλογές.

Δύσκολη η επανεκλογή Σάντσεθ μετά τις διαδοχικές κρίσεις

Οι προοπτικές επανεκλογής του Πέδρο Σάντσεθ εμφανίζονται ιδιαίτερα περιορισμένες, καθώς καμία δημοσκόπηση δεν δείχνει ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός εξασφαλίζει νέα θητεία.

Η κυβέρνησή του έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις, με πιο πρόσφατη τη σιδηροδρομική τραγωδία της περασμένης εβδομάδας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα μέσα στο 2026, εξέλιξη που οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών την Τρίτη.

Παρά τις πολιτικές δυσκολίες, ο Σάντσεθ μπορεί να επικαλεστεί τις θετικές επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας.

Η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ανάπτυξη 2,6% για το 2026, με βασικούς μοχλούς την εγχώρια ζήτηση, την επέκταση της αγοράς εργασίας που στηρίζεται στη μετανάστευση και τις ισχυρές επιδόσεις κλάδων όπως ο τουρισμός.

Χωρίς συμφωνία με συνδικάτα και εργοδότες

Η προτεινόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν προέκυψε από συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τα εργατικά συνδικάτα είχαν ζητήσει αύξηση 7%, ενώ ούτε οι εργοδοτικές οργανώσεις συμφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση, σε ένα περιβάλλον ήδη τεταμένων σχέσεων με την κυβέρνηση.

Η τελική προτεινόμενη αύξηση του 5,3% είναι επίσης υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από την εισήγηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που είχε συμβουλευτεί η κυβέρνηση.

Η νέα μισθολογική παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,9% το 2026 και στο 3,7% το 2027.