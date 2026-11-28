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Νέο πονοκέφαλο για ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες εν όψει των εορτών φέρνει η προειδοποίηση για απεργία στα αεροδρόμια του Παρισιού από τις 17 έως τις 20 Δεκεμβρίου, την οποία κατέθεσαν δύο συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στον κλάδο, εξαιτίας μισθολογικών και εισοδηματικών αιτημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Πέμπτη στη σελίδα του συνδικάτου CGT στο Facebook, το CGT και η FO διεκδικούν αύξηση τόσο του επιδόματος μετακίνησης όσο και του επιδόματος καυσίμων για τους εργαζομένους.

Πιθανές Αναταράξεις Λίγο Πριν τα Χριστούγεννα

Εφόσον η κινητοποίηση υλοποιηθεί, οι επιπτώσεις αναμένεται να γίνουν έντονα αισθητές σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου, λίγο πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο ρόλος του διεθνούς αεροδρομίου «Σαρλ ντε Γκωλ» έξω από το Παρίσι, ενός κομβικού σταθμού για τις ευρωπαϊκές και υπερατλαντικές πτήσεις, όπου ενδεχόμενη απεργία ενδέχεται να προκαλέσει εκτεταμένες καθυστερήσεις και αναστάτωση στις μετακινήσεις.

Κλιμάκωση της Πίεσης για το Κόστος Ζωής στη Γαλλία

Η προειδοποίηση στα αεροδρόμια έρχεται να ενισχύσει τη γενικότερη ανησυχία στη Γαλλία για την ακρίβεια και τη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Η κοινωνική και συνδικαλιστική πίεση βρίσκεται ήδη σε άνοδο, καθώς τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων έχουν κηρύξει απεργία για την 1η Δεκεμβρίου, σε μια συγκυρία όπου η γαλλική κυβέρνηση δίνει σκληρή μάχη για να εξασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο, αντιμέτωπη με κύμα διαδηλώσεων.