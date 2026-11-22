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Απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς την Αδριατική, μέσω των λιμανιών της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ, η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανεργατικής απεργιακής κινητοποίησης.

Στα αιτήματα του σωματείου περιλαμβάνονται αυξήσεις στους μισθούς των ναυτεργατών, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και καθορισμός της επάνδρωσης με βάση τις λειτουργικές ανάγκες των πλοίων.

Η ΠΕΝΕΝ ζητεί επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μείωση της φορολογίας των ναυτεργατών, τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας στα πλοία και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους συνταξιούχους ναυτικούς.

Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία, το σωματείο αναφέρει ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας παραμένουν χωρίς ανανέωση από το 2010. Αντίστοιχο ζήτημα θέτει για τα φορτηγά πλοία και τα δεξαμενόπλοια που εκτελούν μεταφορές εθνικών φορτίων στο εσωτερικό της χώρας.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, στις αυξήσεις των τιμών βασικών αγαθών, της ενέργειας και των καυσίμων, καθώς και στις επιπτώσεις τους στο εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ αναφέρεται στα μέτρα κρατικής στήριξης της ακτοπλοΐας, στις επιδοτήσεις για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών και στην κάλυψη των εκπτώσεων που προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών.

Στα αιτήματα της απεργίας περιλαμβάνεται και η μη συμμετοχή ναυτεργατών σε αποστολές που σχετίζονται με πολεμικές συγκρούσεις. Το σωματείο αναφέρεται ειδικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές προς περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος και η Μαύρη Θάλασσα, θέτοντας ζητήματα προστασίας των πληρωμάτων.

Απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα

Η ΠΕΝΕΝ έχει προγραμματίσει απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί της 25ης Νοεμβρίου στα Χαυτεία, κοντά στην πλατεία Ομονοίας, σε συνεργασία με άλλα εργατικά σωματεία.

Το σωματείο καλεί τους ναυτεργάτες των πλοίων που περιλαμβάνονται στην απεργιακή απόφαση να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και στη συγκέντρωση.

Στην ανακοίνωση δεν παρατίθεται κατάλογος των δρομολογίων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στις γραμμές της Αδριατικής.