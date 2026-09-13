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Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ προειδοποίησε τους traders πετρελαίου να μην αναμένουν άμεσα κάποια σημαντική πρόοδο στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν ετοιμάζεται να παρουσιάσει στις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου πρόταση για συμφωνία σχετικά με τη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Το να ποντάρει κανείς σήμερα σε μια συναινετική συμφωνία με το Ιράν σίγουρα δεν είναι καλή επιλογή», δήλωσε ο Ράιτ σε συνέντευξή του την Κυριακή. Όπως ανέφερε, οι αγορές θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται στις εναλλακτικές οδούς μεταφοράς, μέσω των οποίων εκτιμά ότι εξακολουθούν να διακινούνται 10 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως.

«Επομένως, οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου είναι πιο σφιχτές απ’ όσο θα θέλαμε σήμερα, αλλά δεν είναι υπερβολικά σφιχτές», σημείωσε.

Το Ιράν σχεδιάζει να παρουσιάσει τη Δευτέρα στο Ομάν συμφωνία για τη δημιουργία προσωρινής θαλάσσιας οδού διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από έναν ασυνήθιστο γύρο περιφερειακής διπλωματίας για την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία, ο οποίος περιέλαβε και σπάνιες απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Άμπου Ντάμπι.

Η προειδοποίηση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ράιτ έκανε τις δηλώσεις στη Βιέννη, όπου αναμένεται να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Η ετήσια γενική διάσκεψη της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ αρχίζει τη Δευτέρα, με τον κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ για θέματα ενέργειας να δηλώνει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα τερματιστεί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

«Προτιμούμε να διαπραγματευτούμε», δήλωσε ο Ράιτ στο Bloomberg News.

«Ή μπορούν να συνεχίσουν να διαθέτουν ένα μυστικό, θαμμένο, συγκαλυμμένο και κρυφό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και να βρεθούν αντιμέτωποι με τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στην υιοθέτηση απόφασης της IAEA που παραπέμπει εκ νέου το Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιτρέψει σε διεθνείς επιθεωρητές να επαληθεύσουν την κατάσταση και την τοποθεσία των αποθεμάτων ουρανίου της, τα οποία βρίσκονται κοντά σε επίπεδα εμπλουτισμού κατάλληλα για πυρηνικό όπλο, από τον Ιούνιο του 2025, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έπληξαν το εκτεταμένο πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Το να μην υπάρχουν επιθεωρητές επί τόπου και να μην υπάρχει καμία ορατότητα συνιστά ένα άλλο επίπεδο μη συμμόρφωσης και ασφαλώς προκαλεί ανησυχία», τόνισε ο Ράιτ.

Κινητικότητα στο Pickaxe Mountain

Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει εντοπιστεί νέα δραστηριότητα στο Pickaxe Mountain του Ιράν, μια βαριά οχυρωμένη εγκατάσταση για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι φιλοξενεί δραστηριότητες σχετικές με το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι υπάρχει κινητικότητα γύρω από αυτό το εργοτάξιο», δήλωσε ο Γκρόσι σε συνέντευξή του στις 10 Σεπτεμβρίου. «Δεν διαθέτουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που ενδέχεται να πραγματοποιούνται εκεί».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ζητούν από το Ιράν να διαλύσει το πρόγραμμα φυγοκεντρητών του και να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Οι φυγοκεντρητές είναι μηχανήματα υψηλής ταχύτητας που διαχωρίζουν τα ισότοπα ουρανίου και αποτελούν κρίσιμη τεχνολογία για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου, είτε για ηλεκτροπαραγωγή είτε για όπλα.

«Μπορούμε να προμηθεύσουμε καύσιμο από το εξωτερικό της χώρας», δήλωσε ο Ράιτ. «Θα μπορούσαν να επανενταχθούν στη διεθνή κοινότητα και να φέρουν ειρήνη και ευημερία στον λαό τους».

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την αλυσίδα εφοδιασμού ουρανίου

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ράιτ, οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην ενίσχυση της δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας ουρανίου. Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται κοντά στη σύναψη συμφωνιών για «μακροπρόθεσμη παραγωγή ουρανίου και συνεργασίες», χωρίς ο ίδιος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αμερικανική πυρηνική βιομηχανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα προϊόντα ουρανίου για τον εφοδιασμό των αντιδραστήρων που παράγουν περίπου το ένα πέμπτο της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ.

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